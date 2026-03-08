Advertisement
क्या है सेव अमेरिका बिल? जिसे लेकर जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने विपक्ष को दे डाली गंभीर चेतावनी

क्या है सेव अमेरिका बिल? जिसे लेकर जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने विपक्ष को दे डाली गंभीर चेतावनी

मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने सनसनीखेज बयान देकर करोड़ों दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं. ट्रंप ने कहा कि जब तक कांग्रेस से 'सेव अमेरिका एक्ट' (Save America Act) पास नहीं हो जाता, तब तक वो किसी भी नए बिल पर साइन नहीं करेंगे.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 08, 2026, 11:07 PM IST
क्या है सेव अमेरिका बिल? जिसे लेकर जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने विपक्ष को दे डाली गंभीर चेतावनी

Save America Act: मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने सनसनीखेज बयान देकर करोड़ों दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं. ट्रंप ने कहा कि जब तक कांग्रेस से 'सेव अमेरिका एक्ट' (Save America Act) पास नहीं हो जाता, तब तक वो किसी भी नए बिल पर साइन नहीं करेंगे. इस कानून को देशहित में जरूरी बताते हुए ट्रंप ने सभी नेताओं से बिल को पास कराने में मदद करने की अपील की है. ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में उन्होंने इस बिल की एक बार फिर तारीफ की. सेव अमेरिका बिल को जल्द ही पास कराने के लिए ट्रंप ने फिलिबस्टर का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया. सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी और ट्रंप की धुर विरोधी डेमोक्रेट्स पार्टी इस बिल का पूरी ताकत से विरोध कर रही है.

पोस्ट में उन्होंने ये भी लिखा, 'यह एक्ट हर अमेरिकी नागरिक के हित में हैं. ये बिल अन्य प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है. इसलिए राष्ट्रपति के रूप में, मैं इस बिल के पारित होने तक किसी अन्य बिल पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा.'

दूसरा कानून नहीं बनने दूंगा: ट्रंप

ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि जब तक उनकी ये कोशिश रंग नहीं लाएगी, वो कोई और बिल नहीं पास होने देंगे ना ही किसी नए कानून को बनने देंगे. ट्रंप इस बिल को हर हाल में जल्द से जल्द पास कराना चाहते हैं, इसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं. दूसरी ओर ट्रंप के बिल में कौन से विवादित प्रावधान हैं, जिनका डेमोक्रेट्स नेता विरोध कर रहे हैं, आइए बताते हैं.

क्या है सेव अमेरिका एक्ट?

यह बिल अमेरिका के चुनाव सुधारों से जुड़ा है. ट्रंप का कहना है कि अमेरिका में अवैध तरीके से घुसपैठ करके यहां की नागरिकता ले चुके लोगों की स्क्रुटनी यानी सघन जांच होनी चाहिए. डेमोक्रेट्स सांसदों का कहना है कि ट्रंप इस देश के कठोर कानूनों का पालन करके अमेरिकी नागरिकता पाए हुए प्रवासियों का वोटिंग राइट छीनना चाहते हैं. 

इस बिल में एक प्रावधान ये है कि वोटिंग के दौरान हर मतदाता को अपना वोटिंग आईडी कार्ड और नागरिकता का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा. यह बिल डाक से वोटिंग पर रोक लगाता है. 

विपक्षी डेमोक्रेट्स का रुख

सेव अमेरिका एक्ट को कांग्रेस के सत्ताधारी रिपब्लिकन सीनेटरों का समर्थन हासिल है. बीते कुछ सालों में ट्रंप का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा सेव अमेरिका बिल संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से कई बार पास हो चुका है. हालांकि, उच्च सदन यानी कांग्रेस में मामला हर बार फंस जाता है. डेमोक्रेट्स ने इस विधेयक का विरोध करते हुए दावा किया है कि इससे देश के तमाम पंजीकृत मतदाताओं को वोट डालने में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. नागरिकता का प्रमाण देने की वजह से लाखों लोग मतदान करने से हिचकेंगे.

यह भी पढ़ें- 600 टारगेट... 200 आतंकी ढेर... हिजबुल्लाह पर फिर टूटा इजरायल का कहर; लेबनान में IDF ने एक हफ्ते में क्या किया?

दूसरी ओर बिल के प्रावधान को ढाल बनाते हुए ट्रंप का कहना है कि नया बिल कानून बनने के बाद अमेरिका सेना, सुरक्षाबलों, दिव्यांगों नागरिकों, बीमार लोगों और चुनाव के समय कहीं यात्रा करने वालों पर लागू नहीं होगा. ऐसे लोग डाक से वोट डाल सकेंगे. इन्हे छोड़कर किसी भी अमेरिकी नागरिक को डाक से वोटिंग की इजाजत नहीं होगी. ट्रंप का मानना है कि नए बिल से चुनावी धोखाधड़ी पर रोक लगेगी, वोटर आईडी कार्ड बनवाना आसान है, इसलिए सबकी नागरिकता की भी जांच होनी चाहिए.

