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Hindi Newsदुनियाकहानी मतकल की! अमेरिका चला रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन, तो दबे पांव ईरान में क्यों घुसी इजरायल की सीक्रेट एजेंसी?

कहानी 'मतकल' की! अमेरिका चला रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन, तो दबे पांव ईरान में क्यों घुसी इजरायल की सीक्रेट एजेंसी?

इन्हें दुश्मन के इलाके में घुसने वाला 'दीमक' ही समझिए, जो बिना दिखे अपना ऑपरेशन करता रहता है. कुछ इसी तरह का काम किया है इजरायल की दो एजेंसियों ने. दोनों कमांडो यूनिट हैं. एक है मतकल और दूसरी है शालदाग.

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 06, 2026, 01:03 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
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ईरान में F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट गिरने के बाद अमेरिका ने अगले 36 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. प्लेन फंसे, तो दूसरे जेट मंगाए गए. आखिरकार, पहाड़ी दरारों में छिपे वेपन्स ऑफिसर को सुरक्षित निकाल लिया गया. हालांकि, सवाल यह है कि पूरे दो दिन तक इजरायली सेना के चीफ और यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर सीधे टच में क्यों रहे? क्या इजरायल की सेना भी इस ऑपरेशन में शामिल थी? अब पता चला है कि इस ऑपरेशन के लिए इजरायल की एक नहीं, दो स्पेशल फोर्सेज ईरान में घुसी थीं. जी हां, मोसाद के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन सायरेत मतकल का नाम चर्चा में कम आता है. यह इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) की एक एलीट यूनिट है. इसके अलावा, इजरायली एयरफोर्स की 'शालदाग' यूनिट भी ऑपरेशन में शामिल थी.

सायरेत मतकल 1957 में बनी थी. दुश्मन के इलाके में घुसकर 'दीमक' की तरह टोह लेने, खुफिया जानकारी जुटाने, बंधकों को छुड़ाने और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए इसका गठन हुआ था. सायरेत मतकल को 'यूनिट 269' के नाम से भी जाना जाता है. इसमें शामिल कमांडोज दुश्मन के इलाके में घुसकर, जमीन, हवा या समुद्र के रास्ते सटीक हमला करने में माहिर होते हैं. 

इजरायल ने रेस्क्यू ऑपरेशन में कैसे मदद की?

अमेरिका ने बड़ी बारीकी से की गई प्लानिंग के तहत इस ऑपरेशन को अंजाम दिया. CIA ने ईरानी सेना को पहले धोखा दिया, फिर कमांडोज उस जगह पर पहुंचे, जहां वेपन्स ऑफिसर फंसा था. इजरायली मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि आईडीएफ ने कैसे अमेरिका की मदद की? दरअसल, इजरायल ने ध्यान भटकाने के लिए दूसरी जगहों पर हमले किए, जिससे प्लेन गिरने वाली जगह और आसपास के इलाके से ईरानियों को दूर रखा जा सके. 

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पढ़ें: ईरानी फौज से घिरा कमांडो 24 घंटे कैसे छिपा रहा? रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अमेरिका ने फैला दी एक फेक न्यूज

इजरायली एजेंसी ने ही यह सुनिश्चित किया कि एफ-15 प्लेन के क्रू मेंबर तक कोई ईरानी नागरिक या सेना न पहुंच सके. रिपोर्टों में दावा किया गया है कि अमेरिकी सेना के कहने पर इजरायल ने अपनी स्पेशल यूनिटों सायरेत मतकल (Sayeret Matkal) और शालदाग (Shaldag) को इस ऑपरेशन में लगाया.  

सायरेत मतकल मतलब दुश्मन के इलाके का 'दीमक'

कमांडो यूनिट सायरेत मतकल दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक घुसकर हमले करने और बंधकों को छुड़ाने में माहिर है. इसे आप 'दीमक' मानिए, जो चुपचाप सूचनाएं चट करती रहती है. उधर, 'शालदाग' इजरायली वायु सेना की यूनिट है, जो दुश्मन की सीमा में घुसकर सीक्रेट अभियान चलाती है. यह जासूसी करने और युद्ध के दौरान सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जानी जाती है. 

शालदाग कैसे ऑपरेशन करती है?

शालदाग का गठन 1973 के बाद हुआ था. उस समय इजरायल को युद्ध की स्थिति में एक ऐसी यूनिट की जरूरत महसूस हुई, जो दुश्मन के इलाके में घुसकर एयरफोर्स को दुश्मन की मिसाइल बैटरियों का पता दे सके. यह एयरफोर्स की जमीनी यूनिट की तरह काम करती है. IDF की सबसे ज्यादा लंबी ट्रेनिंग (22 महीने तक) इसी यूनिट के कमांडोज की होती है. इसके बारे में ज्यादा जानकारी इजरायल नहीं देता है, लेकिन बताया जाता है कि 2007 में सीरियाई न्यूक्लियर रिएक्टर को बर्बाद करने में शालदाग ही शामिल थी. 

पढ़ें: ट्रंप ने पब्लिक से बहुत बड़ा झूठ बोला! पूर्व सीआईए अफसर ने बताया ईरान में एक दिन में 10 जेट कैसे गिरे?

इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बाद में कहा कि मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि युद्ध के मैदान में और बाहर भी अमेरिका से हमारा सहयोग अभूतपूर्व रहा है... इजरायल एक बहादुर अमेरिकी योद्धा की जान बचाने में अपना योगदान कर सका.

देखें: ईरानी जनरल की भतीजी हमीदा कौन? जंग के बीच अमेरिका से वायरल होने लगीं मॉडल वाली तस्वीरें

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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