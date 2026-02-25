तुर्कमेनिस्तान के रेगिस्तान में 55 साल से धधकती आग का राज क्या है? क्या इंसानी गलती बन गई ‘गेट्स ऑफ हेल’ की वजह

Reason for Gates of Hell in Turkmenistan: क्या आप यकीन कर सकते हैं कि दुनिया के किसी कोने में नर्क का दरवाजा है. सोच विचार करने वाला इंसान पहले तो इस पर यकीन नहीं करेगा और ऐसे सवाल को बेबुनियाद बताएगा. फिर भी अगर यकीन करेगा भी तो सबूत मांगेगा. लेकिन हम आपको आज जो बातें बताने जा रहे हैं, वो हवा हवाई नहीं हैं. जिसके बाद आप भी यकीन कर सकेंगे कि दुनिया में ऐसी भी जगह है जिसे नर्क का द्वार कहा जाता है.

दरअसल, ये आग का एक गोला है. जो न कभी शांत होता है और भविष्य में उसके ठंडे पड़ने की उम्मीद भी नहीं है. मौसम का कोई भी मिजाज हो. उस पर कोई असर नहीं पड़ता. ये कुदरत का एक ऐसा अजूबा है. जो बेहद ही खौफनाक और रोमांचकारी है.

दूर तक फैले रेगिस्तान में विशालकाय गड्ढा

दूर-दूर तक फैले रेगिस्तान में एक एक विशालकाय आकार का गड्ढा है. उस गड्ढे में लगी आग की लपटें दशकों से भी नहीं बुझी हैं. ये आग दुनिया के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है. यह रहस्यमय आग का गड्ढा मध्य एशिया के देश तुर्कमेनिस्तान में हैं. इस मुल्क की राजधानी अश्गाबात से लगभग 260 किलोमीटर उत्तर में काराकुम रेगिस्तान है और इसी जगह पर मौजूद है दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार. जिसे 'गेट्स ऑफ हेल' यानी 'नरक का द्वार' कहा जाता है.

विश्व में ये एक ऐसी जगह है, जिसे देखकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं. खुद को तुर्रम खां समझने वाला भी यहां आने से कतराते हैं. रेगिस्तान के सन्नाटे के बीच जब आप इस गड्ढे के करीब पहुंचते हैं, तो दूर से ही आग की गर्जना और मीथेन गैस की गंध महसूस होने लगती है.

रेत के थपेड़ों के बीच ये एक विशालकाय गड्ढा पिछले 55 सालों से लगातार आग उगल रहा है. इसकी खौफनाक लपटें पिछले 5 दशक से लगातार धधक रही है. रात के अंधेरे में जब मीलों दूर तक सिर्फ इस गड्ढे की नारंगी चमक दिखाई देती है. LY ऐसा लगता है KF मानो धरती फाड़कर पाताल का रास्ता खुल गया हो. इस कारण स्थानीय लोगों ने इसका नाम नरक का द्वार रख दिया है.

55 साल से लगातार जल रही है आग

सवाल ये है कि इस विशालकाय गड्ढा में ऐसा क्या है, जो आग को बुझने नहीं देता. 55 साल से लगातार जलती आग के पीछे का रहस्य क्या है? क्या दुनिया के वैज्ञानिकों ने इस आग को बुझाने की कभी कोशिश नहीं की. आखिर 55 साल पहले ऐसा क्या हुआ था. जिसने इस जगह को एक रहस्यमयी आकर्षण बना दिया और इस जमीन को आग के अंगारों पर लाकर खड़ा कर दिया.

दरअसल, इस दहकते हुए अजूबे की कहानी किसी कुदरती करिश्मे से नहीं, बल्कि इंसानी भूल से शुरू होती है. इंसान की एक गलती के चलते आज तुर्किमिस्तान का ये इलाका बारूद के ढेर पर है. वो 1971 का साल था. जब सोवियत संघ के वैज्ञानिक यहां प्राकृतिक गैस की तलाश में खुदाई कर रहे थे. उन्होंने लगा था कि प्राकृतिक गैस का भंडार होगा. लेकिन ड्रिलिंग के दौरान अचानक वहां की जमीन धंस गई और एक करीब 70 मीटर चौड़ा गहरा गड्ढा बन गया. इस हादसे में किसी की जान तो नहीं गई.

लेकिन गड्ढे से जहरीली मीथेन गैस का रिसाव होने लगा. इस घटना के बाद वैज्ञानिक पूरी तरह डर गए. उन्हें गैस रिसाव का डर सताने लगा. लोगों की जान का खतरा मंडराने लगा.वैज्ञानिकों को डर था कि यह गैस आसपास के इलाकों में फैलकर लोगों और मवेशियों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है.

1971 में वैज्ञानिकों ने गड्डे में लगाई थी आग

मिथेन गैस के ख़तरे को टालने के लिए भूवैज्ञानिकों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया. यकीनन ये मानव इतिहास की बड़ी भूल थी. उस वक्त वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर इस गड्ढे में आग लगा दी जाए, तो गैस कुछ ही दिनों में जलकर खत्म हो जाएगी और खतरा टल जाएगा. इस सोच के चलते 1971 में वैज्ञानिकों ने गड्डे में आग तो लगा दी, लेकिन उनका अंदाजा पूरी तरह गलत निकला.

वो आग जो कुछ दिनों में बुझ जानी चाहिए थी. वो गैस के विशाल भंडार की वजह से पिछले 55 सालों से आज तक नहीं बुझी है. आग की ये लपटें दिन रात यूं ही जलती रहती है और अंगारे छोड़ती रहती है. यही वजह है कि ये जगह दुनिया भर के लोगों के लिए रोमांच और अचरज का बड़ा केंद्र बन चुकी है.

इस आग के गोले का व्यास 200 से 230 फीट और गहराई करीब 30 मीटर तक है. यानी जमीन के 30 मीटर नीचे तक ये आग फैली हुई है. इस आग के चलते यहां के पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा है. ... मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है. जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती है.

प्राकृतिक गैस से भरपूर लेकिन सिरदर्दी भारी

पिछले 55 सालों में यहां अरबों टन मीथेन जला चुका है, जो वैश्विक तापमान बढ़ाने में योगदान दे रहा है. तुर्कमेनिस्तान, जो दुनिया के चौथे सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार वाला देश है. उस देश के लिए ये आग सबसे बड़ा सिरदर्द है. हालांकि, अब पर्यावरणीय दबाव के कारण इसे बंद करने पर विचार किया जा रहा है. तुर्कमेनिस्तान सरकार ने गंभीरता से इस गड्डे को भरने की तैयारी कर ली है.

साल 2022 में तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के आदेश पर आग बुझाने के लिए एक परियोजना शुरू की गई. इस परियोजना के तहत आग को बढ़ाने वाली गैस को बाहर निकालने के लिए कई नए गैस कुएं खोदे गए. प्राकृतिक ज्वलनशील गैस के कम प्रवाह के चलते गोले में लपटें कम होने लगीं.

साल 2025 में एक कंपनी ने बकायदा घोषणा भी की थी कि आग की तीव्रता तीन गुना कम हो चुकी है. आसपास कई नई वेल्स ड्रिल करके मीथेन गैस को कैप्चर किया जा रहा है, ताकि क्रेटर में गैस न पहुंचे. दावा ऐसा भी किया जा रहा है कि साल 2025 के अंत तक आग बहुत कमजोर हो गई थी. अब सिर्फ कुछ छोटी-छोटी लपटें बाकी हैं और पहले जैसी भयंकर आग अब नहीं है. वैज्ञानिकों का कहना है कि आग अब धीरे-धीरे खुद बुझ रही है या पूरी तरह बुझाने की तकनीकी वाली योजना पर भी काम चल रहा है.

आग के गोले को बंद करने की कवायद

तुर्कमेनिस्तान में पहले भी आग के इस गोले को बंद करने की कोशिशें बहुत हुई हैं. वहां के राष्ट्रपति ने भी कहा था हम बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को खो रहे हैं. जिनसे हमें महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता था और हम उनका उपयोग अपने लोगों की भलाई के लिए कर सकते थे. लेकिन कई कोशिशों के बावजूद, नर्क का दरवाजा अभी भी हमारे वायुमंडल में मीथेन गैस की बहुत बड़ी मात्रा छोड़ रहा है.

ऐसे में भले आग की लपटें कम होने का दावा जरूर किया जा रहा है. लेकिन 100 फीसद कामयाबी नहीं मिल पाई है. ये तस्वीरें बता रही हैं कि, अभी बहुत काम करना बाकी है. 2026 में भी तुर्कमेनिस्तान के रेगिस्तान का ये इलाका आग की लपटें छोड़ रहा है. यकीनन ये दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली मानव-निर्मित आग है.