टैरिफ लगाता रहा अमेरिका, लेकिन नाक के नीच से हो रहा 'तेल का खेल', क्या है शैडो फ्लीट

What is Shadow Fleet: यूरोपीय संघ ने भारत की नायरा एनर्जी लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया है. प्रतिबंधों की वजह से तेल आयात और ईंधन परिवहन में मुश्किलों का सामना कर रही है. प्रतिबंधों के बावजूद भी शैडो फ्लीट ने काफी हद तक मुश्किलों को हराया है, जानिए कैसे?
Trending Photos
Shadow Fleet: भारत और रूस की दोस्ती से अमेरिका बहुत परेशान है. डोनाल्ड ट्रंप इस दोस्ती से चिढ़े हुए हैं और उन्होंने 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाकर अपने इरादों को भी जाहिर कर दिया है. भारत की नायरा एनर्जी लिमिटेड भी यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का सामना कर रही है. ये कंपनी रूसी कंपनी रोसनेफ्ट के आंशिक स्वामित्व में है. प्रतिबंधों की वजह से तेल आयात और ईंधन परिवहन में मुश्किलों का सामना कर रही है. प्रतिबंधों को देखते हुए इस कंपनी को अपने उत्पादन में कटौती करना पड़ा है. हालांकि इसके बावजूद भी शैडो फ्लीट ने काफी हद तक इन मुश्किलों को हराया है. जानिए क्या है शैडो फ्लीट?
क्या है शैडो फ्लीट
शैडो फ्लीट (छाया बेड़ा) एक गुप्त समुद्री बेड़ा है. रूस ने पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने और अपने तेल निर्यात को जारी रखने के लिए इनका इस्तेमाल कर रहा है. रूस ने 2022 के बाद शैडो फ्लीट में भारी निवेश किया है, जो अब उसके 70% कच्चे तेल निर्यात को संभालता है. इस फ्लीट के जरिए रूस को हर साल 9-10 अरब डॉलर का अतिरिक्त राजस्व मिलता है. इसी जहाज के जरिए रूस अपने सस्ते तेलों को भारत, चीन जैसे देशों में पहुंचाता है. ये जहाज प्रतिबंधों को बायपास करके तेल की आपूर्ति बनाए रखते हैं, हालांकि इस फ्लीट पर कई देशों की निगरानी है. ये जहाज कमजोर रेगुलेशन वाले देशों (जैसे कुक आइलैंड्स, पनामा, लाइबेरिया, माल्टा, आदि) में रजिस्टर कराए जाते हैं.
कैसे देता है चकमा?
रॉयटर्स के अनुसार इस शैडो फ्लीट में 1,200 से 1,600 पुराने टैंकर शामिल हैं, जो वैश्विक टैंकर बेड़े का लगभग पांचवां हिस्सा है. एक बार जब ये टैंकर पश्चिमी प्रतिबंधों के दायरे में आ जाते हैं, तो उन्हें बंदरगाहों से प्रतिबंधित किया जा सकता है. इनकी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है. वित्तीय लेन-देन करने की उनकी क्षमता पर भी प्रतिबंध लग सकते हैं. ऐसे में ये फ्लीट प्रतिबंधित तेल के परिवहन से जुड़े संभावित बड़े मुनाफ़े के लिए डार्क मोड में चलते हैं. ये अपनी रणनीति के मुताबिक ट्रैकिंग सिस्टम (AIS) को बंद या गलत करते हैं. वे झूठे दस्तावेज, बार-बार नाम बदलते हैं और अलग- अलग देशों के झंडे लगाकर चकमा देते हैं.
EU ने लगाया प्रतिबंध
यूरोपीय संघ ने रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए नायरा एनर्जी लिमिटेड पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस कंपनी में रूसी तेल कंपनी रॅासनेफ्ट की 49.13 प्रतिशत हिस्सेदारी है. ये दबाव यूक्रेन-रूस को समाप्त करने के लिए लगाया गया है. इस प्रतिबंध की वजह से नायरा एनर्जी अब यूरोप को पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात नहीं कर पाएगी. इसकी वजह से यूरोपीय कंपनियों के साथ उसके व्यापारिक संबंध भी प्रभावित हो सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नायरा एनर्जी अगस्त 2017 से अब तक भारत सरकार 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स दिया है. भारत ने इस कंपनी पर 8 सालों में 14000 करोड़ से ज्यादा निवेश कर चुकी है और आने वाले सालों में 70,000 करोड़ से ज्यादा निवेश की योजना है.
F&Q
सवाल- शैडो फ्लीट क्या है?
जवाब- शैडो फ्लीट (छाया बेड़ा) एक गुप्त समुद्री बेड़ा है. रूस ने पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने और अपने तेल निर्यात को जारी रखने के लिए इनका इस्तेमाल कर रहा है