India Gate पर पिकनिक, लाजपत नगर में घर; दिल्ली-बैंगलोर में पढ़ाई, जानें शेख हसीना के बच्चों का भारत से क्या है कनेक्शन?

Sheikh Hasina Death Penalty: बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल (आईसीटीबीडी) ने आज एक बेहद संवेदनशील फैसला सुनाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया है. कोर्ट ने 2024 में छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं के मास्टरमाइंड के रूप में उन पर आरोप लगाया है और उन्हें फांसी की सजा सुनाई है. ट्रिब्यूनल के अनुसार, हसीना न सिर्फ योजनाकार थीं, बल्कि उन हिंसात्मक घटनाओं में सक्रिय भूमिका निभाने वाली प्रमुख हस्ती थीं. न्यायालय ने उनपर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव और शक्ति का दुरुपयोग करते हुए निर्दोष नागरिकों को लक्षित किया. यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब हसीना पहले ही देश छोड़कर भारत में शरण ले चुकी थीं. इस बीच आपको बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना की तरह उनके बेटे सजीब वाजेद (Sajeeb Wazed) और उनकी बेटी सायमा (Saema Wazed) का भी इंडिया से खास रिश्ता रहा है. दोनों बच्चों कई यादें भारत से जुड़ी हुई हैं. ऐसे में आइए जानते हैं हसीना शेख के बच्चों का भारत से क्या कनेक्शन है.

इंडिया गेट लॉन में बच्चे मनाते थे पिकनिक

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत से जुड़ाव की कहानी दशकों पुरानी है. 1975 में परिवार पर हुए हमले और तख्तापलट के बाद जब उन्होंने भारत में शरण ली, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें सुरक्षा और आश्रय प्रदान किया. इसी दौर में हसीना और भारत के बीच रिश्ते और गहरे हुए. जानकारी के अनुसार, हसीना के दिवंगत पति और प्रतिष्ठित परमाणु वैज्ञानिक एम. ए. वाजेद मियाह की भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से गहरी मित्रता थी. वाजेद उस समय नई दिल्ली में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की प्रयोगशाला में शोध कार्य कर रहे थे. इसी दौरान शेख हसीना दिल्ली में लाजपत नगर-III के 56 रिंग रोड पर रहीं, जिसके बाद उनका परिवार लुटियंस दिल्ली के पंडारा रोड स्थित सरकारी आवास में स्थानांतरित हो गया. हसीना का परिवार लम्बे समय तक भारत में रहा और बताया जाता है कि भारतीय सरकार ने उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं रखी. शेख हसीना के बच्चे सजीब वाजेद जॉय और सायमा वाजेद और मुखर्जी परिवार के बच्चे शर्मिष्ठा, अभिजीत और इंद्रजीत मुखर्जी एक साथ बड़े हुए. वे अकसर इंडिया गेट लॉन में पिकनिक मनाने जाया करते थे.

नैनीताल और बैंगलोर में हसीना के बच्चों ने की थी पढ़ाई

शिक्षा के स्तर पर भी हसीना के बेटे सजीब वाजेद का भारत से गहरा संबंध रहा. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा नैनीताल के सेंट जोसेफ कॉलेज और तमिलनाडु के कोडाईकनाल इंटरनेशनल स्कूल में पूरी की. आगे उन्होंने बैंगलोर विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस पढ़ा, जिसके बाद वे अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी, अर्लिंग्टन में स्थानांतरित हुए और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीएससी की डिग्री हासिल की. सजीब न सिर्फ एक कारोबारी हैं, बल्कि बांग्लादेश सरकार में इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (ICT) के सलाहकार भी रह चुके हैं. वह अमेरिका स्थित Wazed Consulting Inc. के अध्यक्ष हैं. शेख हसीना की बेटी सायमा वाजेद पेशे से मनोवैज्ञानिक और स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं. वह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) में दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र की निदेशक के रूप में सेवाएं दे रही हैं और वर्तमान में दिल्ली में रहती हैं.