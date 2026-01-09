Advertisement
trendingNow13068709
Hindi Newsदुनियाक्या है वेदर बम गोरेटी? जिसके तांडव से यूरोप में मची तबाही! उड़ानें-ट्रेनें थमीं, हीथ्रो से पेरिस तक प्रलय से मचा हाहाकार

क्या है 'वेदर बम' गोरेटी? जिसके तांडव से यूरोप में मची तबाही! उड़ानें-ट्रेनें थमीं, हीथ्रो से पेरिस तक प्रलय से मचा हाहाकार

What is Storm Goretti powerful bomb cyclone: यूरोप इस समय ‘वेदर बम’ कहे जा रहे तूफान स्टॉर्म गोरेटी से कराह रहा है. हवाएं 160 किमी/घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जिससे ब्रिटेन और फ्रांस में परिवहन व्यवस्था लगभग ठप हो गई है. हीथ्रो एयरपोर्ट पर भारी उड़ानें रद्द हैं, ट्रेनों पर ब्रेक और कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी है. प्रशासन लोगों को घरों में रहने की सलाह दे रहा है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Jan 09, 2026, 02:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या है 'वेदर बम' गोरेटी? जिसके तांडव से यूरोप में मची तबाही! उड़ानें-ट्रेनें थमीं, हीथ्रो से पेरिस तक प्रलय से मचा हाहाकार

Storm Goretti: यूरोप इन दिनों एक ऐसे मौसमीय तूफान से जूझ रहा है जिसकी रफ्तार और असर दोनों ही खतरनाक साबित हो रहे हैं.इस तूफान का नाम है स्टॉर्म गोरेटी, जिसे मौसम विशेषज्ञ सीधे-सीधे ‘वेदर बम’ कह रहे हैं. वेदर बम यानी ऐसा मौसम सिस्टम जो अचानक तेज होकर कम समय में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा दे. अटलांटिक से उठे इस तूफान ने ब्रिटेन, फ्रांस और आसपास के कई देशों की रफ्तार जैसे रोक दी है.

ब्रिटेन में रेड अलर्ट, लोगों को चेतावनी
ब्रिटेन के मौसम विभाग मेट ऑफिस ने तूफान की गंभीरता को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है. रेड अलर्ट का मतलब सीधा-सीधा जान का खतरा. यह चेतावनी मुख्य रूप से कॉर्नवाल और आइल्स ऑफ सिली के लिए जारी हुई है, जहां हवाएं 100 एमपीएच (160 किमी/घंटा) तक पहुंच सकती हैं. इसके साथ ही पूरे देश के कई हिस्सों में अंबर और येलो अलर्ट भी लागू हैं, जहां भारी बारिश, जमावदार ठंड और तेज बर्फबारी की आशंका जताई गई है.

उड़ानें रद्द, ट्रेनें बंद, यात्रा बनी खतरनाक
तूफान ने सबसे ज्यादा असर परिवहन पर डाला है.लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर अकेले ब्रिटिश एयरवेज ने 25 डिपार्चर और 27 अराइवल फ्लाइट रद्द कर दी हैं. कई रनवे बंद कर दिए गए हैं और बाकी उड़ानें घंटों की देरी से उड़ रही हैं.सड़कें बर्फ और तेज हवाओं से खतरनाक हो गई हैं.कई जगह ट्रेनों को रोकना पड़ा है, जिससे हजारों यात्रियों की यात्रा बीच में ही अटक गई.

Add Zee News as a Preferred Source

फ्रांस में भी बर्फ और तूफान का कहर
फ्रांस के कई इलाकों में बर्फबारी इतनी तेज है कि बस और ट्राम सेवाएं रोक दी गई हैं.पेरिस और इल-दि-फ्रांस इलाके में दिनभर की आवाजाही लगभग ठप रही.दुकानों, कार्यालयों और स्कूलों में भी कम भीड़ नजर आई.

विशेषज्ञ बोले- यह सामान्य तूफान नहीं, बड़ी चेतावनी
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि गोरेटी जैसी घटनाएं अब तेजी से बढ़ रही हैं और यह जलवायु परिवर्तन के बड़े संकेत हो सकते हैं.तेज हवाओं, बर्फ और समुद्री लहरों की वजह से तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा भी जताया जा रहा है. (इनपुट आईएएनएस से)

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

'Weather Update'

Trending news

असम BJP अध्यक्ष दिलीप सैकिया के खिलाफ FIR दर्ज, कांग्रेस ने लगाया 'वोट चोरी' का आरोप
Assam elections
असम BJP अध्यक्ष दिलीप सैकिया के खिलाफ FIR दर्ज, कांग्रेस ने लगाया 'वोट चोरी' का आरोप
BMC चुनाव से पहले सख्त BJP, 26 कार्यकर्ताओं को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता
Mumbai BMC Elections
BMC चुनाव से पहले सख्त BJP, 26 कार्यकर्ताओं को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता
तमिलनाडु में बढ़ी सियासी हलचल, BJP और AIADMK ने विधानसभा चुनाव को लेकर किया मंथन
Tamil Nadu Elections
तमिलनाडु में बढ़ी सियासी हलचल, BJP और AIADMK ने विधानसभा चुनाव को लेकर किया मंथन
कश्मीर में सर्दी का सितम, बर्फ बनी मशहूर डल झील, -6 डिग्री पहुंचा तापमान
jammu kashmir weather
कश्मीर में सर्दी का सितम, बर्फ बनी मशहूर डल झील, -6 डिग्री पहुंचा तापमान
ED की रेड पर ममता का पलटवार, I-PAC–प्रतीक जैन छापेमारी मामले में कराई दो-दो FIR
Mamata Banerjee
ED की रेड पर ममता का पलटवार, I-PAC–प्रतीक जैन छापेमारी मामले में कराई दो-दो FIR
'ये मेरी घोटाले की फाइल है...! BJP ने CM ममता पर साधा निशाना; कार्टून किया साझा
Mamata Banerjee
'ये मेरी घोटाले की फाइल है...! BJP ने CM ममता पर साधा निशाना; कार्टून किया साझा
'लूट-उगाही का हुनर मुझे नहीं आपके ही पास है', शिवकुमार vs कुमारस्वामी के बीच घमासान
Karnatka
'लूट-उगाही का हुनर मुझे नहीं आपके ही पास है', शिवकुमार vs कुमारस्वामी के बीच घमासान
थरूर का नेहरू प्रेम: पूर्व पीएम को लेकर कैसा है कांग्रेस सांसद का नजरिया?
Shashi Tharoor
थरूर का नेहरू प्रेम: पूर्व पीएम को लेकर कैसा है कांग्रेस सांसद का नजरिया?
जमीन, जंगल पहाड़ और पानी...BJP पर बरसे राहुल गांधी, बोले- जिंदगी तबाह कर रही सरकार
Rahul Gandhi
जमीन, जंगल पहाड़ और पानी...BJP पर बरसे राहुल गांधी, बोले- जिंदगी तबाह कर रही सरकार
कांग्रेस से हुए 'बेघर' तो थामा BJP का हाथ, पार्षदों को लेकर बरसे आदित्य ठाकरे
Maharashtra news
कांग्रेस से हुए 'बेघर' तो थामा BJP का हाथ, पार्षदों को लेकर बरसे आदित्य ठाकरे