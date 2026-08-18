/Explainer: क्या है ईरान और ओमान के बीच का 33 KM लंबा गलियारा, जिसके लिए ट्रंप ने सब कुछ दांव पर लगा दिया?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इस समय अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण चर्चा में है. डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इसे 'अमेरिका का नया इलाका' बताने के बाद से ही खाड़ी देशों में खलबली मच गई है. दुनिया भर में समुद्र के रास्ते बिकने वाला लगभग 20% से 25% कच्चा तेल और गैस इसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरती है. यहां थोड़ी सी भी रुकावट आते ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ सकते हैं, जिससे भारत समेत पूरी दुनिया में पेट्रोल-डीजल महंगा होने और महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है. आखिर यह संकरा समुद्री रास्ता क्या है, जिसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबकुछ झोंक दिया? यह दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है? आइए जान लेते हैं...
होर्मुज स्ट्रेट एक संकरा समुद्री रास्ता है, जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है. इसके उत्तर में ईरान सटा है. दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE है. इसके आस-पास दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश हैं, इसलिए दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होकर जाती है.
होर्मुज की लंबाई लगभग 167 किलोमीटर है. इसकी चौड़ाई जगह-जगह बदलती रहती है. सबसे संकरे हिस्से में लगभग 33 से 39 किलोमीटर चौड़ाई है, जिसमें जहाजों के आने-जाने के लिए सुरक्षित समुद्री लेन मात्र 3-3 किलोमीटर चौड़ी है.
दुनिया की 20% से 25% तेल सप्लाई: समुद्र के रास्ते दुनिया भर में बिकने वाला लगभग 20% से 25% कच्चा तेल और भारी मात्रा में गैस (LNG) इसी रास्ते से होकर गुजरती है. अमेरिका के एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी EIA के मुताबिक हर दिन लगभग 1.78 करोड़ बैरल से 2.08 करोड़ बैरल कच्चा तेल और ईंधन इस रूट से जाता है.
खाड़ी देशों का इकलौता रास्ता: सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर और UAE जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों के जहाजों के पास दुनिया के बाजारों तक पहुंचने के लिए यही एकमात्र मुख्य समुद्री रास्ता है. महंगाई और तेल की कीमतों पर असर: यहां थोड़ा भी तनाव या रुकावट आते ही दुनिया भर में पेट्रोल-डीजल और गैस के दाम बढ़ जाते हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर महंगाई फैलने का खतरा बन जाता है.
28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले शुरू किए थे, जिसके बाद ईरान ने होर्मुज पूरी तरह बंद करने का ऐलान किया था. अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिशें नाकाम होने के बाद अमेरिका ने यह कदम उठाया है. ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है, इसलिए ट्रंप ने ऐसा बड़ा दावा करके तेहरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति अपनाई है, ताकि वह अमेरिकी शर्तों पर झुककर डील करे.
माना जा रहा है कि इस समुद्री मार्ग पर तैनात अमेरिकी नौसेना की सख्त नाकाबंदी के दम पर ट्रंप यह संदेश देना चाहते हैं कि इस रणनीतिक मार्ग की सुरक्षा और नियंत्रण पूरी तरह अमेरिका के हाथों में है. दुनिया के 20 से 25 प्रतिशत तेल-गैस के इस अहम रास्ते पर कब्जा जमाकर अमेरिका दुनिया भर के ऊर्जा बाजार में अपना दबदबा दिखाना चाहता है. इससे वह मध्य पूर्व में ईरान के असर को कम कर सकेगा और खाड़ी देशों समेत पूरी दुनिया में अपनी ताकत बनाए रख सकेगा.
ईरान ने ट्रंप ने होमुर्ज को अमेरिका का नया इलाका बताने वाले दावा को फर्जी करार दिया है. ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने स्पष्ट किया कि “होर्मुज स्ट्रेट हमेशा से ईरानी रहा है, है और रहेगा.” ईरान का कहना है कि यह जलमार्ग उसकी और ओमान की क्षेत्रीय समुद्री सीमाओं के भीतर आता है. ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी नहीं हटाता, तेल प्रतिबंध समाप्त नहीं करता और जब्त संपत्तियों को मुक्त नहीं करता, तब तक ईरान होर्मुज को व्यावसायिक जहाजों के लिए नहीं खोलेगा.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की काम करने की शैली अंतरराष्ट्रीय नियमों से ज्यादा 'अपनी ताकत दिखाने' पर टिकी रहती है, वे अक्सर दुनिया के कायदे-कानूनों की परवाह किए बिना दूसरे देशों के इलाकों पर अपना दावा ठोक देते हैं.
ट्रंप ने डेनमार्क के अधीन आने वाले ग्रीनलैंड द्वीप को किसी जमीन के टुकड़े की तरह खरीदने की बात कही थी. जब डेनमार्क ने साफ मना किया कि "ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है", तो ट्रंप ने न केवल अपना डेनमार्क दौरा रद्द कर दिया, बल्कि व्यापारिक प्रतिबंधों की धमकी तक दे डाली थी. उन्होंने ग्रीनलैंड में 'ट्रंप टॉवर' की नकली फोटो और ग्रीनलैंड को अमेरिका के नक्शे में जोड़कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. अब उन्होंने समुद्री रास्ते होर्मुज को'अमेरिकी इलाका' बताया है. उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि वहां अमेरिकी नौसेना तैनात है, इसलिए उस रास्ते पर अमेरिका का हक बनता है.
ऐसा करके ट्रंप यह जताना चाहते हैं कि जहां अमेरिकी सेना या युद्धपोत पहुंच गए, वहां केवल अमेरिका की मर्जी और शर्तें चलेंगी. किसी भी देश के इलाके पर अचानक बड़ा दावा ठोक दो, ताकि सामने वाला देश घबरा जाए और बातचीत में अमेरिका की शर्तें मानने पर मजबूर हो जाए. संयुक्त राष्ट्र (UN) या अंतरराष्ट्रीय समझौतों के रास्ते जाने के बजाय सीधे सोशल मीडिया पर एकतरफा ऐलान कर माहौल अपने पक्ष में करना. ग्रीनलैंड से लेकर होर्मुज स्ट्रेट तक, ट्रंप का यह तरीका दिखाता है कि वे पुरानी कूटनीति के बजाय अपनी सैन्य ताकत, दबाव और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं.
होर्मुज पर पूरी तरह कंट्रोल पाने के लिए ट्रंप प्रशासन ने अपनी सैन्य ताकत का बड़ा हिस्सा इस इलाके में झोंक दिया, लेकिन अमेरिका को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है. अमेरिकी नौसेना की सख्त नाकेबंदी और जवाबी हमलों के दौरान अब तक लगभग 20 अमेरिकी सैनिकों की जान जा चुकी है. 620 से अधिक जवान घायल हुए हैं.निगरानी में लगे 45 से ज्यादा महंगे MQ-9 रीपर ड्रोन नष्ट हो चुके हैं और सैकड़ों टॉमहॉक व पैट्रियट मिसाइलें दागने से अमेरिका के रणनीतिक हथियार भंडार में भारी कमी आ गई है. TOI की रिपोर्ट के अनुसार, इस पूरे अभियान में अमेरिका का लगभग $110 अरब डॉलर से अधिक का भारी-भरकम सैन्य खर्च हो चुका है. इस संकरे समुद्री रास्ते पर दबदबा बनाने के लिए अमेरिका ने अपने संसाधन, बजट और सैन्य क्षमता की पूरी ताकत लगा दी है.
होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) किसी एक अकेले देश का नहीं है. भौगोलिक रूप से यह दो देशों के बीच बंटा हुआ है. उत्तरी हिस्से पर ईरान का कंट्रोल है, जबकि दक्षिणी हिस्सा ओमान में आता है.
यह समुद्री रास्ता सबसे संकरी जगह पर सिर्फ 39 किलोमीटर चौड़ा है. समुद्र के नियम के मुताबिक किनारे से 22-22 किलोमीटर तक का इलाका उस देश का माना जाता है. चूंकि इधर ईरान और उधर ओमान के बीच की दूरी कम है, इसलिए दोनों का समुद्री इलाका बीच में आपस में मिल जाता है, बीच में कोई खाली या 'खुला समुद्र' नहीं बचता. अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत इसे दुनिया का साझा रास्ता माना गया है, इसलिए दोनों देश अपने-अपने इलाके में होते हुए भी व्यापारिक तेल जहाजों को आने-जाने से रोक नहीं सकते.
संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून (UNCLOS) के तहत यह नियम है कि दुनिया के दो बड़े समुद्रों को जोड़ने वाले संकरे जलमार्गों (International Straits) से किसी भी देश के व्यापारिक और सैन्य जहाजों को बिना किसी रोक-टोक के गुजरने की पूरी आजादी होगी, जिसे 'ट्रांजिट पैसेज' कहते हैं. इसका मतलब यह है कि भले ही वह समुद्री रास्ता किसी तटीय देश के इलाके में आता हो, फिर भी वह देश पर्यावरण और सुरक्षा के सामान्य नियम तो लागू कर सकता है, लेकिन किसी वैध जहाज का रास्ता बंद नहीं कर सकता और न ही सैन्य जहाजों या पनडुब्बियों को गुजरने से रोक सकता है.
1. भारत अपनी कुल तेल जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है, जिसमें से 50-60% तेल और 60-70% एलएनजी होर्मुज के जरिए आती है. होर्मुज में रुकावट भारत में तत्काल ईंधन संकट और रिकॉर्ड महंगाई ला सकती है.
2. भारत अपनी जरूरत का 85% से अधिक कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है: इसमें से लगभग 50% से 60% तेल (इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से) इसी रास्ते से होकर भारत आता है.
3. रसोई गैस (LPG) और गैस (LNG) की सप्लाई लाइन: भारत में खाना पकाने की गैस और फैक्ट्रियों-बिजलीघरों के लिए जरूरी गैस का बड़ा हिस्सा कतर और यूएई से आता है. भारत आने वाली लगभग 60% से 70% गैस (LNG) इसी समुद्री रास्ते से गुजरती है, जिससे देश में ईंधन की सप्लाई बनी रहती है.
4. महंगाई और पेट्रोल-डीजल के दामों पर सीधा असर: इस रास्ते में रुकावट आते ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम तेजी से बढ़ जाते हैं. तेल महंगा होने से भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ते हैं, माल ढुलाई महंगी होती है और देश में रोजमर्रा की चीजों पर महंगाई का खतरा बढ़ जाता है.
5. 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा और रोजी-रोटी: खाड़ी देशों में करीब 85 से 90 लाख भारतीय रहते हैं, जो भारत में अरबों डॉलर भेजते हैं. इस इलाके में किसी भी युद्ध या तनाव का सीधा असर वहां रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा और दोनों तरफ के व्यापार पर पड़ता है.
6. तेल लाने का कोई दूसरा आसान विकल्प नहीं: खाड़ी देशों से भारी मात्रा में तेल और गैस लाने के लिए होर्मुज के अलावा कोई दूसरा बड़ा और सस्ता समुद्री रास्ता मौजूद नहीं है. किसी दूसरे लंबे रास्ते से जहाज घुमाने पर समय और ढुलाई का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता है.
कानूनी रूप से नहीं, लेकिन सैन्य ताकत के दम पर कुछ समय के लिए ऐसा हो सकता है, जैसा फिलहाल ईरान ने कर रखा है. समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS - 1982) के तहत तटीय राज्यों के अधिकार और जहाजों के नेविगेशन नियम स्पष्ट रूप से तय किए गए हैं.
किसी भी देश की तटरेखा से 12 नॉटिकल मील (लगभग 22.2 किमी) तक का समुद्र उसका क्षेत्रीय जल माना जाता है. इस क्षेत्र पर देश की पूरी संप्रभुता होती है, लेकिन जब कोई संकरा जलमार्ग (Strait) दो देशों के बीच स्थित हो और दोनों के 12-12 नॉटिकल मील का इलाका आपस में मिल जाए, तो वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक 'इंटरनेशनल स्ट्रेट' बन जाता है.
होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया का ऐसा संकरा समुद्री रास्ता है, जहां से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल और गैस जहाजों के जरिए निकलती है. जर्मनी के आर्थिक अनुसंधान संस्थान यानी कील इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी ने अपनी एक रिसर्च में बताया है कि होर्मुज के बंद होने से क्या हो सकता है... 5 प्वाइंट में समझिए..
1. पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम आसमान छूने लगेंगे
दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई अचानक रुक जाएगी. कच्चा तेल बहुत महंगा हो जाएगा और रसोई गैस (एलपीजी/एलएनजी) की भारी किल्लत हो जाएगी, जिससे बिजली और ईंधन दोनों का खर्च बढ़ जाएगा.
2. हर चीज महंगी होगी और मंदी का खतरा बढ़ेगा
जब तेल महंगा होगा, तो ट्रकों और जहाजों से सामान ढोने का किराया बढ़ जाएगा. इसका सीधा असर खाने-पीने की चीजों, सब्जियों और रोजमर्रा के सामानों की कीमतों पर पड़ेगा और भारी महंगाई आ जाएगी.
3. भारत जैसे देशों पर सबसे बड़ा झटका
भारत, चीन, जापान जैसे देश अपना ज्यादातर तेल इसी रास्ते से मंगाते हैं. भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल बाहर से खरीदता है, तेल महंगा होने से भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ेंगे, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होगा और देश की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव आएगा.
4. जहाजों का किराया और समय दोनों बढ़ जाएंगे
होर्मुज बंद होने पर जहाजों को पूरा अफ्रीका घूमकर बहुत लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा. इससे सामान पहुंचने में 10 से 15 दिन की देरी होगी, जहाजों के बीमे का खर्च बढ़ेगा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार बहुत महंगा हो जाएगा.
5. बड़े युद्ध का खतरा
दुनिया के शक्तिशाली देश (जैसे अमेरिका) तेल का रास्ता बंद होना बर्दाश्त नहीं करेंगे. इस रास्ते को जबरन खुलवाने के लिए नौसेनाएं और युद्धपोत उतारे जाएंगे, जिससे यह तनाव एक बड़े अंतरराष्ट्रीय युद्ध में बदल सकता है.