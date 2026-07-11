पीएम मोदी के भाषण में गूंजा 'Kia Ora', न्यूजीलैंड के इस शब्द का क्या होता है मतलब? जानें इतिहास

PM Modi New Zealand Speech: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे, तो वहां मौजूद भारतवंशियों का जोश देखने लायक था. करीब 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के दौरे पर गया है. इस ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी ने जैसे ही मंच संभाला, उन्होंने सबसे पहले 'Kia Ora' (किया ओरा) कहकर सबका अभिवादन किया. पीएम मोदी के मुंह से यह शब्द सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर 'Kia Ora' का मतलब क्या है और पीएम मोदी ने इसी शब्द को क्यों चुना?
पीएम मोदी जब भी किसी देश में जाते हैं, तो वहां की संस्कृति और भाषा का सम्मान करना नहीं भूलते. ऑकलैंड में भारतवंशियों के बीच पहुंचे पीएम मोदी ने अपने पुराने अनुभवों को शेयर किया. उन्होंने जैसे ही 'Kia Ora' कहा, उन्होंने सीधे न्यूजीलैंड के लोगों और वहां रह रहे भारतीयों के दिलों को छू लिया. यह शब्द न्यूजीलैंड की पहचान से जुड़ा हुआ है.
आखिर क्या है 'Kia Ora' का मतलब?
'Kia Ora' मूल रूप से न्यूजीलैंड की मूल जनजाति 'माओरी' भाषा का एक शब्द है. अब यह न्यूजीलैंड की इंग्लिश का भी एक अहम हिस्सा बन चुका है. आसान भाषा में कहें तो इसका इस्तेमाल 'हेलो', 'हाय' या 'बाय' की तरह किया जाता है. इसके अलावा, अगर आपको किसी का शुक्रिया अदा करना हो, यानी 'थैंक यू' बोलना हो, तब भी आप 'Kia Ora' कह सकते हैं.
“After 40 years, an Indian Prime Minister has set foot on New Zealand soil.”
- PM Modi at Indian diaspora event in Auckland pic.twitter.com/YsOzEqh3L8
— News Arena India (@NewsArenaIndia) July 11, 2026
इसका शाब्दिक अर्थ और इतिहास बेहद खास
अगर हम इसके सीधे और गहरे मतलब पर जाएं, तो 'Kia Ora' का लिटरल मीनिंग होता है- 'अच्छा स्वास्थ्य पाना' (Good Health) या 'जीवित रहना' (Have Life). जब आप किसी को 'Kia Ora' कहते हैं, तो आप सामने वाले की अच्छी सेहत, लंबी उम्र और उसकी जीवन शक्ति की कामना कर रहे होते हैं. न्यूजीलैंड की संस्कृति में बातचीत और भाषण देने की कला को बहुत ऊंचा माना जाता है, इसलिए किसी मीटिंग या सभा में सामने वाले की बात से सहमति जताने के लिए भी लोग 'Kia Ora' बोलते हैं.
अलग-अलग लोगों के लिए कैसे बदल जाता है यह शब्द?
दिलचस्प बात यह है कि 'Kia Ora' का इस्तेमाल आप अकेले एक इंसान के लिए भी कर सकते हैं और पूरी भीड़ के लिए भी. अगर आप किसी एक व्यक्ति को ग्रीट कर रहे हैं, तो 'Kia Ora Koe' कह सकते हैं. अगर सामने दो लोग हैं, तो 'Kia Ora Kōrua' कहा जाता है. तीन या उससे ज्यादा लोगों के लिए 'Kia Ora Koutou' का इस्तेमाल होता है. वहीं, अगर आप पीएम मोदी की तरह पूरी सभा को एक साथ संबोधित कर रहे हैं, जिसमें आप खुद भी शामिल हैं, तो 'Kia Ora Tātou' कहा जाता है.
न्यूजीलैंड की लाइफस्टाइल में घुला-मिला है यह शब्द
यह शब्द न्यूजीलैंड में कितना पॉपुलर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वहां की नेशनल एयरलाइन 'एयर न्यूजीलैंड' (Air New Zealand) की इन-फ्लाइट मैगजीन का नाम भी 'Kia Ora' ही है. यही नहीं, वहां की एक वाटर सेफ्टी संस्था अपने प्रोग्राम का नाम 'Kia Maanu Kia Ora' रखती है, जिसका मतलब होता है 'पानी में तैरते रहो और सुरक्षित/जीवित रहो'. कुल मिलाकर, पीएम मोदी ने इस एक शब्द को बोलकर न्यूजीलैंड की पूरी संस्कृति को सम्मान दिया और यही वजह है कि उनका यह अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.