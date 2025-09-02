व्हाइट हाउस की खिड़की से ये काला-काला क्या फेंका गया? वो भी ऐसे इलाके में जहां परिंदा भी नहीं मार सकता पर

Viral News: इंटरनेट पर व्हाइट हाउस का एक वीडियो खूब वारयल हो रहा है. वीडियो में व्हाइट हाउस की दूसरी मंजिल की खिड़की से एक रहस्यमयी काला बैग नीचे गिरता हुआ दिख रहा है. ऐसा लग रहा है इस बैग को किसी ने ऊपर से नीचे फेंका हो. बताया जा रहा है कि ये घटना लेबर डे (1 सितंबर) की है.
हालांकि, इस घटना पर अभी तक न तो व्हाइट हाउस और न ही सीक्रेट सर्विस की तरफ से कोई बयान आया है, लेकिन इस घटना को लेकर अफवाहों और अटकलों बाजार गर्म हो गया है. सोशल मीडिया पर वायरल व्हाइट हाउस के इस वीडियो पर जमकर प्रतिक्रयाएं आ रही हैं.
कमेंट सेक्शन में लोग अलग-अलग थ्योरी बता रहे हैं. एक यूज़र ने कहा कि शायद इमारत के अंदर मरम्मत या रेनोवेशन का काम चल रहा हो और खिड़की से मलबा बाहर फेंका जा रहा हो. कई बार ठेकेदार चीजें नीचे ले जाने के बजाय सीधे खिड़की से ही बाहर फेंक देते हैं. जैसे कालीन, पर्दे या पुराना फर्नीचर. दूसरे ने मजाक में लिखा कि शायद ट्रंप को पता चला हो कि लिंकन गुलामी के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने लिंकन का बेडरूम तोड़ने का फैसला किया. वहीं, एक दूसरे शख्स ने कहा कि 'ट्रंप शायद किसी रूसी जासूस के लिए गुप्त दस्तावेज़ खिड़की से फेंक रहे हैं.'
वहीं, एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि, 'क्या मेलानिया ट्रंप के डायपर फेंक रही हैं?' जबकि एक अन्य ने कहा, 'यह राष्ट्रपति का बेडरूम मालूम होता है'.
'ट्रंप मर चुके हैं'
जबकि, एक शख्स ने लिखा, 'वे इसे हवा दे रहे हैं. मौत की गंध भारी पड़ सकती है.' एक अन्य ने सवाल किया कि, 'झंडा आधा झुका क्यों है.' यह घटना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी स्वास्थ्य चिंताओं के बीच हुई है. दरअसल हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के कई दिनों तक सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए थे. इसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रंप की मौत की अफवाहें फैल गई और 'ट्रंप मर चुके हैं' ट्रेंड करने लगा था. एक यूजर ने इस वीडियो को फर्जी बताते हुए कहा कि व्हाइट हाउस की खिड़कियां सीलबंद हैं. 'यह एक फर्जी वीडियो है. ये खिड़कियां सीलबंद हैं.'