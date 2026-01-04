Advertisement
trendingNow13063739
Hindi Newsदुनियाबांग्लादेश में हिंदुओं की ताबड़तोड़ हत्याओं की असल वजह क्या? तस्लीमा नसरीन ने बताया

बांग्लादेश में हिंदुओं की ताबड़तोड़ हत्याओं की असल वजह क्या? तस्लीमा नसरीन ने बताया

Hindu killings in Bangladesh: बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या जारी है. बीते कुछ दिनों में चार हिंदुओं की सरे आम दिन दहाड़े हत्या की गई है. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के आका मुहम्मद यूनुस ने हिंदुओं की हत्याओं पर चुप्पी साध रखी है. इस बीच बांग्लादेश मूल की लेखिका ने हिंदुओं की हत्या क्यों हो रही है, उस राज का खुलासा किया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 04, 2026, 07:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बांग्लादेश में हिंदुओं की ताबड़तोड़ हत्याओं की असल वजह क्या? तस्लीमा नसरीन ने बताया

Taslima Nasreen: बांग्लादेश मूल की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने अपने वतन में हिंदुओं की ताबड़तोड़ हत्याओं समेत अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है. तस्लीमा नसरीन ने ऐसी घटनाओं को न सिर्फ दो देशों बल्कि दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ाने वाला कृत्य करार दिया है. तस्लीमा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक लंबी-चौड़ी पोस्ट में लिखा- 'बांग्लादेश में हमेशा दो तरह के जिहादी हैं. एक दाढ़ी वाला, टोपी पहनने वाला जिहादी जो मदरसों में पढ़ा है, दूसरा पश्चिमी कपड़े पहनने वाला यूनिवर्सिटी डिग्री वाला जिहादी. अलग-अलग परिवेश होने के बावजूद जिहादियों का एक सूत्रीय एजेंडा भारत के प्रति दुश्मनी रखना है. उनका सपना भी कॉमन यानी एक ही है और वो ये कि भारत के खिलाफ युद्ध करना और पाकिस्तान को अपनाना.

बांग्लादेश के सौ फीसदी जिहादी नहीं: तस्लीमा

बांग्लादेश के सौ प्रतिशत लोग अभी तक जिहादी नहीं बने हैं. बहुत से लोग अभी भी आज़ाद सोच, प्रगतिवाद और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं. इसीलिए देश को एक गैर-सांप्रदायिक, सभ्य राष्ट्र के रूप में फिर से बनाने का मौका अभी भी है. अगर बांग्लादेश और भारत के बीच सांस्कृतिक रिश्ते खत्म हो जाते हैं, तो जिहादी ही आगे बढ़ेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

'बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा'

तस्लीमा ने आगे लिखा, 'नफरत और हिंसा से कोई समस्या हल नहीं होगी. नफरत का जवाब नफरत से नहीं देना चाहिए, न ही ईंट का जवाब पत्थर से, और अब और युद्ध नहीं होने चाहिए. क्रिकेट चलता रहे, थिएटर और सिनेमा चलते रहें, संगीत चलता रहे, कपड़े और फैशन चलते रहें, किताबों के मेले चलते रहें. इन्हें रोकने से शायद भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान न हो - लेकिन बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा'.

बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का दौर जारी

बांग्लादेश में अशांति का दौर जारी है. हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है. बीते 31 दिसंबर को शरीयतपुर जिले में भीड़ ने खोकोन दास नामक एक हिंदू व्यक्ति पर हमला कर उसे जिंदा जला दिया. यह हाल के दिनों में किसी हिंदू पर चौथा हमला था. बीते कुछ दिनों में चार-चार हिंदुओं की हत्या की गई है. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के आका मुहम्मद यूनुस ने हिंदुओं की हत्याओं पर चुप्पी साध रखी है, मानो वो इस्लामाबाद की मुहब्बत में बांग्लादेश का पाकिस्तान में विलय कराने जैसा खतरनाक मंसूबा पाले बैठे हों.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

bangladeshTaslima Nasreen

Trending news

वेनेजुएला संकट पर भारत ने जताई गहरी चिंता, दोनों देशों को दी बड़ी सलाह
US Venezuela Conflict Live Updates
वेनेजुएला संकट पर भारत ने जताई गहरी चिंता, दोनों देशों को दी बड़ी सलाह
BMC चुनाव: 100 यूनिट बिजली, फ्री बस राइड और... उद्धव-राज ठाकरे के घोषणापत्र में वादा
BMC elections
BMC चुनाव: 100 यूनिट बिजली, फ्री बस राइड और... उद्धव-राज ठाकरे के घोषणापत्र में वादा
जम्मू में भी जहर बनता नल का पानी! गंदा जल पीने के मजबूर हैं लोग; इंदौर जैसी आशंका!
jammu kashmir news
जम्मू में भी जहर बनता नल का पानी! गंदा जल पीने के मजबूर हैं लोग; इंदौर जैसी आशंका!
क्या कांग्रेस में हुई बगावत? प्रियंका को प्रमुख बनाएं जाने पर BJP ने विपक्ष को घेरा
priyanka gandhi
क्या कांग्रेस में हुई बगावत? प्रियंका को प्रमुख बनाएं जाने पर BJP ने विपक्ष को घेरा
'जिसके पास ताकत है वही सही है...', मादुरो पर US एक्शन के बाद भड़के शशि थरूर
Shashi Tharoor
'जिसके पास ताकत है वही सही है...', मादुरो पर US एक्शन के बाद भड़के शशि थरूर
'परिवार से होनी चाहिए लव जिहाद को रोकने की शुरुआत...' मोहन भागवत ने बताया फॉर्मूला
Love Jihad
'परिवार से होनी चाहिए लव जिहाद को रोकने की शुरुआत...' मोहन भागवत ने बताया फॉर्मूला
सिर्फ महायुति के उम्मीदवार ही क्यों? विपक्ष ने धांधली का लगाया आरोप
Maharashtra Municipal Corporation Elections
सिर्फ महायुति के उम्मीदवार ही क्यों? विपक्ष ने धांधली का लगाया आरोप
'देखते रहे लोग और राख हो गई गाड़ियां..', त्रिशूर रेलवे स्‍टेशन आग ने मचाया तांडव
Tamil Nadu news
'देखते रहे लोग और राख हो गई गाड़ियां..', त्रिशूर रेलवे स्‍टेशन आग ने मचाया तांडव
मरे हुए बेटे की नौकरी, पैसों का लालच और...महिला ने बहू को उतारा मौत के घाट
Maharashtra news
मरे हुए बेटे की नौकरी, पैसों का लालच और...महिला ने बहू को उतारा मौत के घाट
'उन पर आरोप हैं, लेकिन वे सरकार में बने हुए हैं...', अजित पवार पर बरसे वारिस पठान
Maharashtra news
'उन पर आरोप हैं, लेकिन वे सरकार में बने हुए हैं...', अजित पवार पर बरसे वारिस पठान