बांग्लादेश में हिंदुओं की ताबड़तोड़ हत्याओं की असल वजह क्या? तस्लीमा नसरीन ने बताया

Taslima Nasreen: बांग्लादेश मूल की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने अपने वतन में हिंदुओं की ताबड़तोड़ हत्याओं समेत अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है. तस्लीमा नसरीन ने ऐसी घटनाओं को न सिर्फ दो देशों बल्कि दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ाने वाला कृत्य करार दिया है. तस्लीमा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक लंबी-चौड़ी पोस्ट में लिखा- 'बांग्लादेश में हमेशा दो तरह के जिहादी हैं. एक दाढ़ी वाला, टोपी पहनने वाला जिहादी जो मदरसों में पढ़ा है, दूसरा पश्चिमी कपड़े पहनने वाला यूनिवर्सिटी डिग्री वाला जिहादी. अलग-अलग परिवेश होने के बावजूद जिहादियों का एक सूत्रीय एजेंडा भारत के प्रति दुश्मनी रखना है. उनका सपना भी कॉमन यानी एक ही है और वो ये कि भारत के खिलाफ युद्ध करना और पाकिस्तान को अपनाना.

बांग्लादेश के सौ फीसदी जिहादी नहीं: तस्लीमा

बांग्लादेश के सौ प्रतिशत लोग अभी तक जिहादी नहीं बने हैं. बहुत से लोग अभी भी आज़ाद सोच, प्रगतिवाद और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं. इसीलिए देश को एक गैर-सांप्रदायिक, सभ्य राष्ट्र के रूप में फिर से बनाने का मौका अभी भी है. अगर बांग्लादेश और भारत के बीच सांस्कृतिक रिश्ते खत्म हो जाते हैं, तो जिहादी ही आगे बढ़ेंगे.

'बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा'

तस्लीमा ने आगे लिखा, 'नफरत और हिंसा से कोई समस्या हल नहीं होगी. नफरत का जवाब नफरत से नहीं देना चाहिए, न ही ईंट का जवाब पत्थर से, और अब और युद्ध नहीं होने चाहिए. क्रिकेट चलता रहे, थिएटर और सिनेमा चलते रहें, संगीत चलता रहे, कपड़े और फैशन चलते रहें, किताबों के मेले चलते रहें. इन्हें रोकने से शायद भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान न हो - लेकिन बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा'.

बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का दौर जारी

बांग्लादेश में अशांति का दौर जारी है. हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है. बीते 31 दिसंबर को शरीयतपुर जिले में भीड़ ने खोकोन दास नामक एक हिंदू व्यक्ति पर हमला कर उसे जिंदा जला दिया. यह हाल के दिनों में किसी हिंदू पर चौथा हमला था. बीते कुछ दिनों में चार-चार हिंदुओं की हत्या की गई है. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के आका मुहम्मद यूनुस ने हिंदुओं की हत्याओं पर चुप्पी साध रखी है, मानो वो इस्लामाबाद की मुहब्बत में बांग्लादेश का पाकिस्तान में विलय कराने जैसा खतरनाक मंसूबा पाले बैठे हों.