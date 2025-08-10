Pakistan US News: ओसामा को शरण देने वाला PAK यूं ही नहीं बना ट्रंप की आंख का तारा, इस डील ने ट्रंप को बनाया 'दीवाना'

Reasons behind Trump Soft Stand on Pakistan: पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस वक्त दूसरी अमेरिकी यात्रा पर हैं. सबकी निगाह वॉशिंगटन डीसी पर है, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होने की संभावना जताई जा रही है. ये वही मुल्ला मुनीर है, जिसने रविवार को अमेरिका की धरती पर बैठकर भारत पर परमाणु बम दागने की धमकी दी है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हाऊडी मोदी कहने वाला अमेरिका अचानक भारत के खिलाफ कैसे हो गया? अपनी दूसरी पारी में ट्रंप मुनीर मुनीर क्यों करने लगे?

ट्रंप क्यों हो गए हैं पाकिस्तान के मुरीद?

अमेरिकी राष्ट्रपति की पाकिस्तान से यारी और भारत से गद्दारी को देखकर दुनिया कई तरह के सवाल पूछ रही है. ट्रंप के दिल और दिमाग को कमजोरी को समझने की कोशिश कर ही है. सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर भारत और पाकिस्तान के लिए ये बदली सोच ट्रंप को कहां आई. इसका जवाब गोल्फ के मैदान में मिला, जहां गोल्फ स्टिक पकड़े बिजनेसमैन ट्रंप के दिमाग में प्रॉफिट का ऐसा कीड़ा कुलबुलाया. जिसने पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर दिया है.

पाकिस्तान के साथ नजदीकियों और भारत से दूरी बढ़ाने में सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप अकेले जिम्मेदार नहीं हैं. इसके पीछे एक और नाम और चेहरा शामिल है. वह चेहरा है स्टीव विटकॉफ. वे डोनल्ड ट्रंप के बिजनेस और गोल्फ पार्टनर हैं. आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में क्रिप्टो कारोबार में डोनाल्ड ट्रंप के परिवार ने भारी भरकम पैसा लगाया है. इस कहानी की शुरूआत भी स्टीव विटकॉफ से ही होती है.

क्रिप्टो कारोबार में ट्रंप फैमिली की कितनी है हिस्सेदारी?

दरअसल, स्टीव विटकॉफ के बेटे का नाम है ज़ैक विटकॉफ. पाकिस्तान ने ज़ैक विटकॉफ की लीडरशिप वाली वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल (WLF) के साथ क्रिप्टोकरेंसी वेंचर के साथ करार किया है. जिसमें यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के परिवार की 60% हिस्सेदारी बताई जा रही है. इस्लामाबाद को साउथ एशिया की क्रिप्टो कैपिटल बनाने के लिए इस डील को आनन फानन में किया गया था.

ज़ैक विटकॉफ ने उस वक्त पाकिस्तान का दौरा किया था जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था. इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ और असीम मुनीर ने ज़ैक विटकॉफ का जबरदस्त स्वागत भी किया था. अब ज़ैक विटकॉफ पूरी तरह से पाकिस्तान के पाले में है लेकिन क्रिप्टो के नाम पर शुरू हुई धांधली से पाकिस्तानी नाराज़ हैं. उन्हें पता है कि बिजनेस मैन ट्रंप अपने फायदे के लिए मुनीर को मोहरा और पाकिस्तान को पायदान बना रहे हैं.

पाकिस्तान क्रिप्टो फंडिंग की लूट का खेल शुरु

हालांकि पाकिस्तान में क्रिप्टो की फंडिंग होते ही लूट का सिलसिला भी शुरू हो चुका है. पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने और ब्लॉक चेन तैयार करने के लिए जो करोड़ों अरबों की डिजिटल जुगलबंदी सेट की गई है. उसी डिजिटल करेंसी में से 100 अरब रुपयों की हेराफेरी नवाज शरीफ के शहजादे पहले ही कर चुके हैं.

शहज़ादे हसन नवाज की इसी करतूत के कारण पाकिस्तानी अवाम बोल रही है कि दुबई में भी उनकी एंट्री बैन होने वाली है. इसमें जिन लोगों ने मेहनत की कमाई लगाई थी.. वो भी अब कंगाल हो चुके हैं. यानr पाकिस्तान में ट्रंप और उनके दोस्त की गाढ़ी कमाई पर सेंधमारी शुरू हो चुकी है. पाकिस्तानी हुक्मरानों ने ट्रंप के बही खाते से अपनी जेब भरने का सिलसिला शुरू कर दिया है. जब ट्रंप को अपने बैलेंस शीट गड़बड़ाने का पता चलेगा तब वो पाकिस्तान का क्या हश्र करेंगे इसे सोचना समझना शायद अभी पाकिस्तानियों के बस की बात नहीं है.