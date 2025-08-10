Pakistan US News: ओसामा को शरण देने वाला PAK यूं ही नहीं बना ट्रंप की आंख का तारा, इस डील ने ट्रंप को बनाया 'दीवाना'
Advertisement
trendingNow12875382
Hindi Newsदुनिया

Pakistan US News: ओसामा को शरण देने वाला PAK यूं ही नहीं बना ट्रंप की आंख का तारा, इस डील ने ट्रंप को बनाया 'दीवाना'

Pakistan US Latest News: दुनिया में दहशतगर्दी का निर्यात करने वाले जिस पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकी को शरण दी थी, उसी पर ट्रंप का प्यार बार-बार झलक रहा है. आखिर इसकी वजह क्या है. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 10, 2025, 11:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pakistan US News: ओसामा को शरण देने वाला PAK यूं ही नहीं बना ट्रंप की आंख का तारा, इस डील ने ट्रंप को बनाया 'दीवाना'

Reasons behind Trump Soft Stand on Pakistan: पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस वक्त दूसरी अमेरिकी यात्रा पर हैं. सबकी निगाह वॉशिंगटन डीसी पर है, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होने की संभावना जताई जा रही है. ये वही मुल्ला मुनीर है, जिसने रविवार को अमेरिका की धरती पर बैठकर भारत पर परमाणु बम दागने की धमकी दी है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हाऊडी मोदी कहने वाला अमेरिका अचानक भारत के खिलाफ कैसे हो गया? अपनी दूसरी पारी में ट्रंप मुनीर मुनीर क्यों करने लगे?

ट्रंप क्यों हो गए हैं पाकिस्तान के मुरीद?

अमेरिकी राष्ट्रपति की पाकिस्तान से यारी और भारत से गद्दारी को देखकर दुनिया कई तरह के सवाल पूछ रही है. ट्रंप के दिल और दिमाग को कमजोरी को समझने की कोशिश कर ही है. सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर भारत और पाकिस्तान के लिए ये बदली सोच ट्रंप को कहां आई. इसका जवाब गोल्फ के मैदान में मिला, जहां गोल्फ स्टिक पकड़े बिजनेसमैन ट्रंप के दिमाग में प्रॉफिट का ऐसा कीड़ा कुलबुलाया. जिसने पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर दिया है.

पाकिस्तान के साथ नजदीकियों और भारत से दूरी बढ़ाने में सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप अकेले जिम्मेदार नहीं हैं. इसके पीछे एक और नाम और चेहरा शामिल है. वह चेहरा है स्टीव विटकॉफ. वे डोनल्ड ट्रंप के बिजनेस और गोल्फ पार्टनर हैं. आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में क्रिप्टो कारोबार में डोनाल्ड ट्रंप के परिवार ने भारी भरकम पैसा लगाया है. इस कहानी की शुरूआत भी स्टीव विटकॉफ से ही होती है.

क्रिप्टो कारोबार में ट्रंप फैमिली की कितनी है हिस्सेदारी?

दरअसल, स्टीव विटकॉफ के बेटे का नाम है ज़ैक विटकॉफ. पाकिस्तान ने ज़ैक विटकॉफ की लीडरशिप वाली वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल (WLF) के साथ क्रिप्टोकरेंसी वेंचर के साथ करार किया है. जिसमें यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के परिवार की 60% हिस्सेदारी बताई जा रही है. इस्लामाबाद को साउथ एशिया की क्रिप्टो कैपिटल बनाने के लिए इस डील को आनन फानन में किया गया था. 

ज़ैक विटकॉफ ने उस वक्त पाकिस्तान का दौरा किया था जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था. इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ और असीम मुनीर ने ज़ैक विटकॉफ का जबरदस्त स्वागत भी किया था. अब ज़ैक विटकॉफ पूरी तरह से पाकिस्तान के पाले में है लेकिन क्रिप्टो के नाम पर शुरू हुई धांधली से पाकिस्तानी नाराज़ हैं. उन्हें पता है कि बिजनेस मैन ट्रंप अपने फायदे के लिए मुनीर को मोहरा और पाकिस्तान को पायदान बना रहे हैं.

पाकिस्तान क्रिप्टो फंडिंग की लूट का खेल शुरु

हालांकि पाकिस्तान में क्रिप्टो की फंडिंग होते ही लूट का सिलसिला भी शुरू हो चुका है. पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने और ब्लॉक चेन तैयार करने के लिए जो करोड़ों अरबों की डिजिटल जुगलबंदी सेट की गई है. उसी डिजिटल करेंसी में से 100 अरब रुपयों की हेराफेरी नवाज शरीफ के शहजादे पहले ही कर चुके हैं. 

शहज़ादे हसन नवाज की इसी करतूत के कारण पाकिस्तानी अवाम बोल रही है कि दुबई में भी उनकी एंट्री बैन होने वाली है. इसमें जिन लोगों ने मेहनत की कमाई लगाई थी.. वो भी अब कंगाल हो चुके हैं. यानr पाकिस्तान में ट्रंप और उनके दोस्त की गाढ़ी कमाई पर सेंधमारी शुरू हो चुकी है. पाकिस्तानी हुक्मरानों ने ट्रंप के बही खाते से अपनी जेब भरने का सिलसिला शुरू कर दिया है. जब ट्रंप को अपने बैलेंस शीट गड़बड़ाने का पता चलेगा तब वो पाकिस्तान का क्या हश्र करेंगे इसे सोचना समझना शायद अभी पाकिस्तानियों के बस की बात नहीं है.

About the Author
author img
देविंदर कुमार

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं. धर...और पढ़ें

TAGS

Pakistan US News

Trending news

120 किलो होता है वजन, फिर कैसे पैदा होते ही चलने लगते हैं इस जानवर के बच्चे?
ELEPHANT
120 किलो होता है वजन, फिर कैसे पैदा होते ही चलने लगते हैं इस जानवर के बच्चे?
भारत की वो 'खूंखार' रेजिमेंट, जिससे खौफ में रहते PAK-चीन! युद्ध में मचा देती तांडव
Indian Army
भारत की वो 'खूंखार' रेजिमेंट, जिससे खौफ में रहते PAK-चीन! युद्ध में मचा देती तांडव
वेस्टर्न रेलवे का वो आखिरी स्टेशन, जहां से आगे नहीं जा सकती ट्रेनें; क्यों?
Churchgate Railway Station
वेस्टर्न रेलवे का वो आखिरी स्टेशन, जहां से आगे नहीं जा सकती ट्रेनें; क्यों?
'जो 'दादागिरी' कर रहे हैं, वो...' ट्रंप के टैरिफ पर बरसे नितिन गडकरी
Nitin Gadkari
'जो 'दादागिरी' कर रहे हैं, वो...' ट्रंप के टैरिफ पर बरसे नितिन गडकरी
'ढूंढ़ने पर भी नहीं मिल रहे BJP सांसद...', लोगों ने दर्ज करा दी गुमशुदगी की रिपोर्ट
Kerala News
'ढूंढ़ने पर भी नहीं मिल रहे BJP सांसद...', लोगों ने दर्ज करा दी गुमशुदगी की रिपोर्ट
अच्छा इलाज और शिक्षा आम आदमी की पहुंच से बाहर... मोहन भागवत ने क्यों कहा ऐसा?
Mohan Bhagwat statement
अच्छा इलाज और शिक्षा आम आदमी की पहुंच से बाहर... मोहन भागवत ने क्यों कहा ऐसा?
'वो निचले स्तर की, बात करना बेकार है', अपनी पार्टी की नेता पर क्यों भड़के बनर्जी
Kalyan Banerjee
'वो निचले स्तर की, बात करना बेकार है', अपनी पार्टी की नेता पर क्यों भड़के बनर्जी
कपल पर चढ़ा रोमांस का भूत, कार की छत पर करने लगे स्टंट, खतरनाक वीडियो ने उड़ाए होश
Viral Video
कपल पर चढ़ा रोमांस का भूत, कार की छत पर करने लगे स्टंट, खतरनाक वीडियो ने उड़ाए होश
इस राज्य में सीएम ने दिया महिलाओं को बड़ा तोहफा, हर मां के खाते में आएंगे ₹40,000
Sikkim
इस राज्य में सीएम ने दिया महिलाओं को बड़ा तोहफा, हर मां के खाते में आएंगे ₹40,000
'गठबंधन में सब ठीक, मेरे दिल्ली दौरे से विपक्ष को लगती है मिर्ची', क्या बोले शिंदे?
Eknath Shinde
'गठबंधन में सब ठीक, मेरे दिल्ली दौरे से विपक्ष को लगती है मिर्ची', क्या बोले शिंदे?
;