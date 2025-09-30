इजरायल गाजा को कब खाली करेगा? 10 प्वाइंट में जानिए ट्रंप का 20 सूत्रीय पीस डील प्लान

US Gaza Peace plan: राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा के लिए अपनी 20-सूत्रीय योजना पर सहमति जताने के लिए इजरायली पीएम नेतन्याहू का आभार जताया. इसके बाद व्हाइट हाउस के मंच से फिलिस्तीनी समूह हमास को चेतावनी दी गई कि अगर उसने समझौते में रोड़ा अटकाया तो अमेरिका उग्रवादी संगठन को नष्ट करने के लिए इजरायल को पहले से ज्यादा समर्थन देगा.

1. सामने आया पीस प्लान : ट्रंप ने कहा, हमास के खतरे को खत्म करने के लिए इजरायल को मेरा पूरा समर्थन है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम शांति के लिए एक समझौता करेंगे और अगर हमास इस समझौते को अस्वीकार करता है तो हमें उसे मिटाने के लिए एकमात्र रास्ता अपनाना पड़ेगा, हालांकि मुझे लगता है कि सकारात्मक जवाब मिलेगा. 2. युद्ध तत्काल खत्म हो जाएगा: 20-सूत्रीय योजना में कहा गया है कि दोनों पक्षों के बीच सहमति होने पर युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा. इस समझौते के तहत हमास के उग्रवादियों को पूरी तरह से अपने हथियार छोड़ने होंगे और भविष्य में वो किसी भी तरह की सरकार में किसी भी भूमिका से बाहर रहेंगे. हालांकि, जो लोग शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व से आगे बढ़ने के लिए राजी होंगे, उन्हें माफी दी जाएगी. 3. इजरायल गाजा खाली कर देगा: पीस प्लान में लिखा है कि इजरायली सेना की वापसी हमास द्वारा बंधक बनाए गए अंतिम बंधकों की रिहाई के साथ शुरू होगी. उस शुरुआती अवधि के दौरान, युद्धविराम होगा. मुख्य बिंदुओं में तैनाती शामिल है. 4. फिलिस्तीनी इलाके में नई सरकार की व्यवस्था: पीस डील पर नजर रखने के लिए एक इंटरनेशनल फोर्स बनाई जाएगी. जिसके काम-काज को क्षेत्रीय शांति की गारंटी माना जाएगा. पीस डील में लिखा है कि अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की मौजूदगी के अलावा राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में एक संक्रमणकालीन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा.फिलिस्तीनी इलाके पर शासन करने वाले एक नए निकाय की स्थापन पर चर्चा हो चुकी है. लेकिन अभी इसका नाम तय नहीं हुआ है. 5. इजरायल की गाजा से वापसी के बाद, गाजा की सीमाएं अंतरराष्ट्रीय सहायता और निवेश के लिए खोल दी जाएंगी. ट्रंप के पहले के स्पष्ट लक्ष्यों में एक महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ है कि अब फिलिस्तीनियों को जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. यानी दस्तावेज में साफ लिखा है कि हम गाजा के लोगों को रुकने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और उन्हें एक बेहतर गाजा बनाने का मौका देंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले हफ़्ते संयुक्त राष्ट्र में प्रमुख अरब नेताओं से मुलाकात की थी और रविवार को सोशल मीडिया पर कहा था कि सभी लोग पहली बार किसी ख़ास चीज़ के लिए तैयार हैं. 6. नेतन्याहू का बयान: नेतन्याहू ने कहा, 'मैं गाजा में युद्ध समाप्त करने की आपकी योजना का समर्थन करता हूं. इससे हमारे सभी बंधकों को इजरायल वापस लाया जाएगा, हमास की सैन्य क्षमताओं और उसके राजनीतिक शासन को ध्वस्त किया जाएगा और ये तय किया जाएगा कि गाजा कभी इजरायल के लिए खतरा न बने. ये पहल गाजा के लिए यथार्थवादी रास्ता प्रदान करती है जिससे आगे रक्तपात से बचा जा सकता है. इजरायल हर स्थिति से निपटने कि लिए तैयार है. हमास ने डील नहीं मानी तो नामोनिशान मिटा दिया जाएगा. शुक्रवार को यूएन में दिए बयान में भी उन्होंने हमास के खिलाफ अपना मिशन पूरा करने की कसम खाते हुए फिलिस्तीनी को देश का दर्जा देने से इनकार कर दिया. 7. गाजा प्रस्ताव बरकरार रखने की अपील: गाजा में बंधक बनाए गए इज़राइली बंधकों के परिवारों ने ट्रंप से उनके गाजा प्रस्ताव को बरकरार रखने का आग्रह किया था. बंधकों और लापता परिवारों के मंच ने ट्रंप को लिखे एक खुले पत्र में कहा, हम आपसे सम्मानपूर्वक अनुरोध करते हैं कि आप अपने द्वारा लाए गए समझौते को विफल करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ मजबूती से डटे रहें. 8. कैसे हैं हालात: मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो नतन ने कहा कि नतीजे इस बात पर निर्भर कर सकते हैं कि ट्रंप नेतन्याहू पर कितना दबाव डालते हैं. उन्होंने कहा नेतन्याहू युद्ध जारी रखने और हमास को हराने के पक्ष में हैं, लेकिन वो इसके लिए ट्रंप को मना नहीं पाएंगे. इजरायल के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक एएफपी द्वारा तैयार की गई गणना के अनुसार, गाजा युद्ध हमास के 7 अक्टूबर, 2023 के हमले से शुरू हुआ था, जिसमें 1,219 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे. हमास द्वारा संचालित क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्वसनीय मानता है, इजरायल के हमले में 66,055 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें भी ज्यादातर नागरिक हैं. 9. नेतन्याहू ने माफी मांगी: ये पीस डील नेतन्याहू द्वारा कतर से औपचारिक माफी मांगने के बाद आई, जब इस महीने की शुरुआत में हमास अधिकारियों को निशाना बनाकर किए गए एक अभियान के दौरान एक इजरायली हमले में कतर के एक सैनिक की मौत हो गई थी. व्हाइट हाउस ने कहा प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस बात पर गहरा खेद व्यक्त किया कि कतर में हमास के ठिकानों पर इजरायल के मिसाइल हमले में अनजाने में एक कतरी सैनिक की मौत हो गई. नेतन्याहू ने इस बात पर भी खेद जताया कि इजरायल ने कतर की संप्रभुता का उल्लंघन किया है और कहा कि इजरायल भविष्य में ऐसा हमला दोबारा नहीं करेगा. 10. हमास की प्रतिक्रिया: हमास शांति प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है. कतर के प्रधानमंत्री और मिस्र के खुफिया प्रमुख ने हमास के वार्ताकारों के सामने ट्रंप का प्रस्ताव पेश किया. इस दौरान हमास के वार्ताकारों ने मध्यस्थों से कहा कि वे सद्भावनापूर्वक योजना की समीक्षा करेंगे और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देंगे.