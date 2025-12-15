क्या है तुर्की का हमाम? पहले राजघरानों- सुल्तानों के शौक का था अड्डा, अब खुलेआम महिलाएं-पुरुष धरती पर जन्नत जैसा लेते हैं सुख, भारतीय जा सकता है क्या?

what is Turkish Hammam: इस्तांबुल के तुर्की हमाम की चर्चा पूरी दुनिया में होती है. भाप भरी गर्मी, मार्बल की चमक और गुंबद से आती रोशनी आपको जन्नत जैसा अहसास कराती है. ये सदियों पुरानी परंपरा जो आज इससे महिलाएं-पुरूष धरती पर जन्नत जैसा सुख ले रही होती हैं. तो आइए जानते हैं आखिर क्या है क्या है तुर्की का हमाम? क्या भारतीय जा सकता है क्या. जानें पूरी कहानी.
What REALLY Happens in a Turkish Hammam? इस्तांबुल घूमने का प्लान बना रहे हैं? तो एक बार ट्रेडिशनल टर्किश बाथ यानी हमाम का अनुभव जरूर लें. यह हम नहीं कर रहे हैं. इसके बारे में एक रिपोर्ट सामने आई है. यह कोई आम स्पा नहीं, बल्कि ओटोमन काल की सदियों पुरानी परंपरा है जो शरीर और मन को पूरी तरह रिफ्रेश कर देती है.भाप, स्क्रब और फोम मसाज से त्वचा नई जैसी चमकदार हो जाती है.भारतीय पर्यटकों के लिए यह अनुभव खासतौर पर अच्छा है क्योंकि यहां जेंडर सेग्रीगेशन (महिलाओं और पुरुषों के अलग सेक्शन) होता है, प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है. आइए जानते हैं असल में हमाम के अंदर क्या-क्या होता है.
तुर्की का हमाम क्या है? धरती पर जन्नत जैसा सुकून?
CNN में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, तुर्की का हमाम (Turkish Hammam या Turkish Bath) एक सदियों पुरानी परंपरा है, जो शरीर की गहरी सफाई, रिलैक्सेशन और मसाज का कमाल का कॉम्बिनेशन है. यह कोई आम नहाना नहीं, बल्कि भाप, स्क्रब और फोम मसाज से त्वचा को नया जीवन देने वाला अनुभव है. पहले ओटोमन साम्राज्य में यह अमीरों का शौक था. राजघरानों और सुल्तानों के लिए लग्जरी अड्डा हुआ करता था. लेकिन अब यह सबके लिए ओपन है, महिलाएं-पुरुष दोनों अलग-अलग सेक्शन में जाकर धरती पर जन्नत जैसा सुकून लेते हैं. इस्तांबुल में सैकड़ों हमाम हैं, जो 400-500 साल पुराने भी हैं.
हमाम के अंदर का क्या है पूरा प्रोसेस?
हमाम में तीन हिस्से होते हैं. ठंडा कमरा (कपड़े बदलने और आराम करने का), गुनगुना कमरा और गर्म हिस्सा. बीच में गोबेक ताशी नाम का मार्बल प्लेटफॉर्म होता है, जहां लेटकर पसीना निकालते हैं. कोई टब नहीं, बल्कि अटेंडेंट (महिलाओं के लिए नतिर, पुरुषों के लिए तेल्लाक) पानी डालते हैं, फिर ग्लव से रगड़कर मरी त्वचा निकालते हैं और झाग वाली फोम मसाज देते हैं. जिसके बाद त्वचा मक्खन जैसे सॉफ्ट हो जाती है. त्वचा इतनी मुलायम हो जाती है कि सालों जवान लोग लगते हैं.
पहले सिर्फ अमीरों का था, अब सबके लिए
ओटोमन समय में अमीर महिलाएं अपना पर्सनल हमाम ताशी (बाउल) और सिल्क टॉवल इस्तेमाल करती थीं. ये जगह साफ-सफाई, शादी-बच्चे के बाद रिचुअल और सोशल गेदरिंग के लिए थी. अब इस्तांबुल में 60 से ज्यादा हमाम खुले हैं, जहां लोकल महिलाएं घर के काम से ब्रेक लेती हैं और टूरिस्ट नई एनर्जी पाते हैं.
हमाम का प्रयोग भारतीय कर सकते हैं?
बिल्कुल हां!हां भाई, भारतीय टूरिस्ट आसानी से जा सकते हैं. इस्तांबुल के ज्यादातर हमाम टूरिस्ट फ्रेंडली हैं. कोई स्पेशल रूल नहीं, बस आपके पास वीजा हो.
हमाम भारतीयों के लिए क्यों बेस्ट?
प्राइवेसी फुल गारंटीभारतीय फैमिली या कपल के लिए परफेक्ट क्योंकि बड़े हमाम में महिलाएं और पुरुष अलग-अलग सेक्शन में जाते हैं. कोई मिक्सिंग नहीं. पेश्तेमल टॉवल या अपना बिकिनी/स्विमवियर पहनो, पूरी नग्नता जरूरी नहीं है. डिस्पोजेबल अंडरवियर मिलता है.