क्या है UNIFIL? 46 साल बाद क्यों लेबनान से उखड़ने जा रहा उसका तंबू, इजरायल-हिजबुल्ला में किसकी होगी मौज

UN Security Council to vote ENd UNIFIL: संयुक्त राष्ट्र (UN) की सुरक्षा परिषद गुरुवार को एक बड़ा फैसला लेने जा रही है. वो दक्षिणी लेबनान में चल रहे अपने शांति मिशन UNIFIL को 31 दिसंबर, 2026 को बंद करने के लिए वोट करेगी.

आइए जानते हैं आखिर क्या है UNIFIL

UNIFIL यानी ‘यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान’ एक शांति मिशन है, जो 1978 से दक्षिणी लेबनान में तैनात है. इसका काम इजरायल और लेबनान के बीच सीमा पर शांति बनाए रखना और इजरायली सेना की वापसी सुनिश्चित करना था. 1978 में इजरायल ने लेबनान पर हमला किया था, तब संयुक्त राष्ट्र ने इस मिशन को शुरू किया. 2006 में इजरायल और हिजबुल्लाह (लेबनान का एक सशस्त्र समूह) के बीच हुए 34 दिन के युद्ध के बाद UNIFIL का दायरा और बढ़ गया. ये सेना वहां की सुरक्षा की निगरानी करती है, खासकर यूएन द्वारा बनाई गई ‘ब्लू लाइन’ नामक सीमा पर. लेकिन अब 46 साल बाद इस मिशन का तंबू उखड़ने वाला है.

सभी सैनिकों को बुलाया जाएगा

Associated Press में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें शामिल 10,800 सैनिकों और कर्मचारियों को लेबनानी सरकार के साथ मिलकर एक साल में वापस बुलाया जाएगा. इसका मकसद है कि लेबनान की अपनी सेना दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ले. ये इलाका इजरायल की सीमा के पास है, जिसे यूएन ने ‘ब्लू लाइन’ नाम दिया है. प्रस्ताव में इजरायल से भी कहा गया है कि वो अपनी सेना को इस ब्लू लाइन के उत्तर से हटाए.

UNIFIL मिशन को बंद कराने के पीछे अमेरिका?

UNIFIL ने सालों तक दक्षिणी लेबनान में शांति बनाए रखने में मदद की है, खासकर पिछले साल इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध के दौरान. लेकिन इसे इजरायल, हिजबुल्लाह और कुछ अमेरिकी नेताओं से आलोचना मिली है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन में कई लोग इस मिशन को फौरन बंद करना चाहते हैं. उनका कहना है कि ये मिशन पैसे की बर्बादी है और हिजबुल्लाह का प्रभाव खत्म करने में रुकावट डाल रहा है. वो चाहते हैं कि लेबनान की सेना जल्द से जल्द पूरी सुरक्षा संभाले. इसके लिए अमेरिका ने UNIFIL के लिए अपनी फंडिंग भी बहुत कम कर दी है.

UNIFIL के हटने से किसे फायदा?

लेकिन फ्रांस और इटली जैसे यूरोपीय देशों का कहना है कि मिशन को इतनी जल्दी बंद करना ठीक नहीं. अगर लेबनानी सेना अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, तो मिशन हटाने से हिजबुल्लाह को फायदा हो सकता है. लेबनान की सरकार ने भी कहा है कि उनकी सेना अभी पूरे इलाके की सुरक्षा संभालने के लिए तैयार नहीं है.

क्या है प्रस्ताव

प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि अगले एक साल तक UNIFIL यूएन कर्मचारियों की सुरक्षा करेगी, अपने इलाकों की निगरानी करेगी और जरूरतमंद लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने में मदद करेगी. साथ ही, दुनिया के देशों से लेबनानी सेना को हथियार, उपकरण और पैसे की मदद बढ़ाने को कहा गया है.