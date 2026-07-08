DNA: क्या है लॉरेंस गैंग के खिलाफ अमेरिका का 'ऑपरेशन हार्ड बॉल'? जानिए पूरी डिटेल

ईरान के साथ युद्धविराम तोड़कर अमेरिका ने दुनिया में आर्थिक अस्थिरता की वापसी करा दी है. दूसरी तरफ अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने अपनी कार्रवाई का रुख उस गैंग की तरफ कर दिया है, जिसकी दहशत भारत-अमेरिका और कनाडा समेत दुनिया के कई देशों में है. इस गैंग का नाम है-लॉरेंस बिश्नोई गैंग. आखिर FBI के टारगेट पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग क्यों है. ये समझने के लिए आपको अमेरिका से आया एक बड़ा अपडेट देखना चाहिए.
FBI ने संगठित अपराध के खिलाफ एक कथित अभियान शुरु किया है. इस अभियान को नाम दिया गया है ऑपरेशन हार्ड बॉल. अभियान के तहत गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. लॉरेंस के साथ ही साथ एक और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है. FBI ने लॉरेंस और गोल्डी को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का दोषी माना है. इस अभियान के तहत कुल 37 भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं. FBI ने कैलिफोर्निया से 24 लोगों को गिरफ्तार भी किया है.
FBI का दावा है कि वो अमेरिका की धरती पर संगठित अपराध के खिलाफ अभियान चला रही है. अमेरिकी जांच एजेंसी ने लॉरेंस और गोल्डी को निज्जर की हत्या का दोषी भी मान लिया है. यहां सवाल खड़ा होता है कि जिस कनाडा की धरती पर निज्जर मारा गया. उस कनाडा की सरकार ये स्वीकार कर चुकी है कि निज्जर की हत्या का कोई भारतीय कनेक्शन नहीं था. तो फिर FBI को निज्जर की हत्या में भारत में कैद गैंगस्टर्स का हाथ क्यों नजर आया है. दूसरा बड़ा सवाल ये है कि निज्जर वर्ष 2023 में मारा गया था. फिर तीन साल बाद जाकर FBI ने भारत में मौजूद गैंगस्टर्स के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज किया और सबसे बड़ा सवाल FBI के दावे और दर्ज किए गए मुकदमों में मौजूद है.
#DNAमित्रों | ट्रंप के टारगेट पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ! 'लॉरेंस गैंग' के खिलाफ अमेरिका का 'ऑपरेशन'#DNA #DNAWithRahulSinha #USA #DonaldTrump #LawranceBishnoi@rahulsinhatv pic.twitter.com/J6Vuc7bc3w
— Zee News (@ZeeNews) July 8, 2026
FBI का दावा है कि ऑपरेशन हार्ड बॉल का मकसद अमेरिका, कनाडा और यूरोप में मौजूद संगठित क्राइम नेटवर्क को तोड़ना है . अमेरिका, कनाडा और यूरोप में कई गैंग्स मौजूद हैं, लेकिन FBI ने जिन 37 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए हैं वो या तो भारतीय नागरिक हैं या फिर उनके परिवार भारतीय मूल के हैं. FBI के इस लंबे चौड़े अभियान में सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकता या मूल वाले गैंगस्टर्स ही अमेरिका के लिए खतरा साबित हो रहे हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर FBI ने एक और बड़ा बयान दिया है . आगे बढ़ने से पहले इस बयान को सुनना भी बेहद जरूरी है.
FBI के मुताबिक अमेरिका के लॉस एंजिल्स में लॉरेंस गैंग कोकीन का बड़ा सप्लायर बन गया है. लॉस एंजिल्स में सबसे ज्यादा कोकीन की सप्लाई मेक्सिको का सिनाओला गैंग करता है. पिछले साल इस गैंग के सदस्यों से 7 हजार किलो कोकीन बरामद की गई थी. दूसरे नंबर पर जेलिस्को नुएवा नाम का गैंग आता है. तीसरे नंबर पर लॉस एंजिल्स का स्थानीय गैंग एटींथ स्ट्रीट है. कोकीन सप्लाई करने के मामले में ब्लड एंड क्रिप्स नाम का गैंग चौथे नंबर पर है. ये हमारे आंकड़े नहीं है. ये अमेरिकी सरकार की अधिकारिक जानकारी है. इसके बावजूद FBI को कोकीन की तस्करी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग नजर आता है.
यहां हम एक बात साफ कर देते हैं. हमारे विश्लेषण का मकसद लॉरेंस बिश्नोई का बचाव करना नहीं है. लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है जो सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रहा है. हमारा मकसद अमेरिकी जांच एजेंसी की इस कार्रवाई और इरादों को डिकोड करना है. ताकि ये पता चल सके आखिर FBI की जांच का निशाना सिर्फ भारतीय गैंगस्टर्स की तरफ क्यों ताना गया है.
FBI ने अपनी जांच में पंजाब पुलिस के एक अफसर को भी रंगदारी वसूलने और धमकाने का आरोपी बनाया है. FBI ने जांच के लिए इस अफसर के प्रत्यर्पण की मांग भी की है. यहां आपको जानना चाहिए, भारत और अमेरिका के बीच वर्ष 1998 से प्रत्यर्पण संधि है . इस संधि के तहत कई आरोपियों का प्रत्यर्पण भी हुआ है. तो क्या हत्या और तस्करी के आरोप लगाकर FBI लॉरेंस बिश्नोई का भी प्रत्यर्पण चाहती है. संधि के आधार पर लॉरेंस बिश्नोई का प्रत्यर्पण किया जा सकता है लेकिन लॉरेंस के ऊपर भारत में ही कई मुकदमे चल रहे हैं.
अधिकतर मुकदमे संगीन धाराओं में दर्ज किए गए हैं. यानी जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक लॉरेंस के प्रत्यर्पण की संभावना ना के बराबर है. इस तथ्य से एक नया प्रश्न खड़ा होता है, जब लॉरेंस पहले से जेल में है. लॉरेंस पर भारत में भी मुकदमे चल रहे हैं. तो उसके प्रत्यर्पण से अमेरिका को क्या हासिल होगा.
इस सवाल का ठोस और सही जवाब FBI के पास ही होगा लेकिन भारत में एक ऐसा किरदार मौजूद है, जिसे FBI के इरादों से जोड़ा जा सकता है. ये किरदार है मैथ्यू वॉन डाइक नाम का वो अमेरिकी नागरिक जो भारत में आतंकवाद के आरोपों का सामना कर रहा है.
मैथ्यू वॉन डाइक को 13 मार्च को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था. मैथ्यू के साथ 6 यूक्रेनी नागरिक भी पकड़े गए थे. मैथ्यू समेत यूक्रेनी नागरिकों पर पूर्वोत्तर में भारत विरोधी गुटों को ड्रोन और हथियारों की ट्रेनिंग देने के आरोप हैं. फिलहाल NIA इस मामले की जांच कर रही है. यहां आपको जानना चाहिए कि मैथ्यू को लेकर अमेरिका की सरकार और सिस्टम की क्या दिलचस्पी हो सकती है.
मैथ्यू वॉन डाइक पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए काम करने के आरोप लग चुके हैं. मैथ्यू खुद को एक फिल्म निर्माता बताता है लेकिन वो अफ्रीका में हथियारबंद गुटों को ट्रेनिंग देने में शामिल रहा है. वर्ष 2011 में मैथ्यू को लीबिया में विद्रोही गुटों को ट्रेनिंग देने के लिए गिरफ्तार भी किया गया था. उस दौर में ओबामा सरकार ने मैथ्यू की रिहाई के लिए कोशिश भी की थी. भारत में भी मैथ्यू के लिए अमेरिकी दूतावास ने कॉन्सुलर एक्सेस मांगा था.
एक ऐसा व्यक्ति जो वीज़ा का दुरुपयोग करके भारत में घूम रहा था. एक ऐसा व्यक्ति जिसपर भारत विरोधी साजिश में शामिल होने का इल्जाम है. अगर ऐसे किरदार के लिए अमेरिका कॉन्सुलर एक्सेस मांगता है तो इसका मतलब साफ है कि मैथ्यू के साथ कोई ना कोई अमेरिकी हित जुड़ा है. इसी वजह से ये माना जा रहा है कि भारतीय गैंगस्टर्स के खिलाफ अचानक आरोप तय करके. अमेरिका भारत पर दबाव बनाना चाहता है और किसी भी तरह मैथ्यू की रिहाई कराना चाहता है.
अमेरिका भले ही अपने दांव पेच चल रहा हो, लेकिन सच यही है कि मैथ्यू के मुद्दे पर भारत सरकार और एजेंसियां सख्त रुख अपनाए हुए हैं. भारत को नुकसान पहुंचाने की इस साजिश की एक एक परत को खोला जा रहा है. अमेरिकी खुफिया तंत्र की ऐसी ही करतूतों को लेकर CIA के पूर्व निदेशक माइक पॉम्पियो ने एक बात कबूली थी.
CIA से रिटायर होने के बाद पॉम्पियो ने कहा था- जब मैं CIA का निदेशक था तब हम झूठ बोलते थे, धोखा देते थे, यहां तक कि चोरी भी करते थे. इस किस्म के दांव पेचों के लिए CIA ने बाकायदा ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किए हुए हैं.