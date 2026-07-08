DNA: क्या है लॉरेंस गैंग के खिलाफ अमेरिका का 'ऑपरेशन हार्ड बॉल'? जानिए पूरी डिटेल

FBI का दावा है कि वो अमेरिका की धरती पर संगठित अपराध के खिलाफ अभियान चला रही है. अमेरिकी जांच एजेंसी ने लॉरेंस और गोल्डी को निज्जर की हत्या का दोषी भी मान लिया है. यहां सवाल खड़ा होता है कि जिस कनाडा की धरती पर निज्जर मारा गया. उस कनाडा की सरकार ये स्वीकार कर चुकी है कि निज्जर की हत्या का कोई भारतीय कनेक्शन नहीं था. तो फिर FBI को निज्जर की हत्या में भारत में कैद गैंगस्टर्स का हाथ क्यों नजर आया है. दूसरा बड़ा सवाल ये है कि निज्जर वर्ष 2023 में मारा गया था. फिर तीन साल बाद जाकर FBI ने भारत में मौजूद गैंगस्टर्स के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज किया और सबसे बड़ा सवाल FBI के दावे और दर्ज किए गए मुकदमों में मौजूद है.