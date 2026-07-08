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DNA: क्या है लॉरेंस गैंग के खिलाफ अमेरिका का 'ऑपरेशन हार्ड बॉल'? जानिए पूरी डिटेल

FBI ने संगठित अपराध के खिलाफ एक कथित अभियान शुरु किया है. FBI ने लॉरेंस और गोल्डी को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का दोषी माना है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 08, 2026, 11:28 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:28 PM IST
DNA: क्या है लॉरेंस गैंग के खिलाफ अमेरिका का 'ऑपरेशन हार्ड बॉल'? जानिए पूरी डिटेल

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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