Israel-Iran War: जिस बम से गल जाते हैं मांस और हड्डी, उसे इजरायल ने लेबनान के गांव में दे मारा! पसरा खौफ

White Phosphorus Bomb: इजरायल-ईरान युद्ध के बीच यहूदी फौज ने दक्षिणी लेबनान के एक गांव पर हमला किया है. ह्यूमन राइट्स वॉच का आरोप है कि इजरायली सेना ने व्हाइट फास्फोरस बम से हमला किया है, जिसका इस्तेमाल गैर-कानूनी है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Mar 09, 2026, 04:45 PM IST
Iran-Israel War: ईरान पर हमले के बीच इजरायली सेना ने लेबनान के एक गांव पर वाइट फॉस्फोरस से लैस बमों से हमला किया है. यह आरोप लगाया है मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने. उसका कहना है कि गैर-कानूनी तरीके से इजरायली सेना ने सफेद फास्फोरस बम से दक्षिणी लेबनान के एक गांव पर हमला किया है. दरअसल व्हाइट फॉस्फोरस बम मोम की तरह ठोस होता है, यह आसानी से आग पकड़ लेता है.इसके संपर्क में आने से जलन और खुजली, लिवर, गुर्दे, दिल, फेफड़े या हड्डियों को नुकसान और मौत तक हो सकती है. 

ह्यूमन राइट्स वॉच का आरोप

ह्यूमन राइट्स वॉच ने सात तस्वीरों को जियोलोकेट और वेरिफाई करके कहा कि इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के योहमोर गांव के रिहायशी इलाकों पर आर्टिलरी से व्हाइट फॉस्फोरस दागा. यह तब हुआ जब इजरायली सेना ने गांव के लोगों और दक्षिणी लेबनान के दर्जनों दूसरे लोगों को खाली करने की चेतावनी दी थी.

ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि वह खुद से यह पता नहीं लगा सका कि इलाके में अभी भी कोई रह रहा है या किसी को नुकसान हुआ है.

गैर-कानूनी है इस बम का इस्तेमाल

ह्यूमन राइट्स के सपोर्टर्स का कहना है कि जब इस गर्म केमिकल को आबादी वाले इलाकों में जलाया जाता है, तो इंटरनेशनल कानून के तहत व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल गैर-कानूनी है. इससे इमारतों में आग लग सकती है और इंसान का मांस हड्डी तक जल सकते हैं. बचे हुए लोगों को इन्फेक्शन और ऑर्गन या रेस्पिरेटरी फेलियर का खतरा होता है, भले ही उनकी जलन छोटी हो.

ह्यूमन राइट्स वॉच के लेबनान रिसर्चर रामजी कैस ने कहा,'इजरायली सेना का रिहायशी इलाकों में व्हाइट फास्फोरस का गैर-कानूनी इस्तेमाल बहुत चिंताजनक है और इसके आम लोगों के लिए गंभीर नतीजे होंगे.'

पिछली लड़ाई में भी हुआ था इस्तेमाल

द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, जब इस बारे में इजरायली सेना से पूछा गया तो उसने कोई भी जवाब नहीं दिया. पहले उसने कहा है कि वह व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल स्मोक स्क्रीन के तौर पर करती है न कि आम लोगों को टारगेट करने के लिए. ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों ने कहा कि इस हथियार का इस्तेमाल एक साल से ज्यादा पहले हिज्बुल्लाह के साथ इजरायल की पिछली लड़ाई में दक्षिणी लेबनान में कई बार किया गया था, जब आम लोग वहां मौजूद थे.

गौरतलब है कि ईरान में लगातार इजरायल और अमेरिका बम और मिसाइलों से हमला कर रहे हैं. लेकिन ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है. ईरान ने मुजतबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनाया है. लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान में कोई सुप्रीम लीडर हो. 

Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं.

Iran-Israel War

