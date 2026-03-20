Advertisement
trendingNow13147109
Hindi Newsदुनियापरमाणु हमले की आशंका के बीच हिब्रू में एक लाइन क्या बोल गए नेतन्याहू? ट्रंप को जंग में फंसाने पर भी खरी-खरी

परमाणु हमले की आशंका के बीच हिब्रू में एक लाइन क्या बोल गए नेतन्याहू? ट्रंप को जंग में फंसाने पर भी खरी-खरी

ऐसे समय में जब विश्व स्वास्थ्य संगठन के टॉप अधिकारी पश्चिम एशिया में परमाणु हमले की आशंका से चिंतित हैं, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी मातृभाषा में बड़ा दावा किया है. हां, यूएन स्टाफ इस समय अमेरिका-इजरायल के ईरान एटॉमिक साइट पर हमले को लेकर पैनी नजर रखे हुए हैं. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 20, 2026, 07:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

परमाणु हमले की आशंका के बीच हिब्रू में एक लाइन क्या बोल गए नेतन्याहू? ट्रंप को जंग में फंसाने पर भी खरी-खरी

ईरान पर हमला करते हुए इजरायल और अमेरिका को 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं. लड़ाई शुरू होने के बाद पहली बार अंग्रेजी भाषा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी मातृभाषा हिब्रू में एक लाइन कही, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा. खास बात यह है कि उन्होंने यह बात अंग्रेजी में रीपीट ही नहीं की. आगे वह उन आरोपों पर भी बोले, जिसमें कहा जा रहा है कि इजरायल ने अमेरिका को पश्चिम एशिया की लड़ाई में झोंका. 

हिब्रू में क्या बोले नेतन्याहू? इजरायली पीएम ने कहा कि ऑपरेशन के 20 दिनों के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि आज की तारीख में ईरान के पास यूरेनियम के संवर्धन (एनरिच) की क्षमता नहीं है और न ही बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की काबिलियत है. यह बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि इजरायल और अमेरिका ने जिन तीन उद्देश्यों की बात करते हुए हमला बोला था, उसमें सबसे बड़ी बात यही थी. अब सवाल यह है कि क्या युद्ध थम जाएगा?

कई दिनों से नेतन्याहू के मारे जाने की अफवाह उड़ रही थी. वह इसका खंडन करने के लिए वीडियो जारी कर चुके थे लेकिन चर्चाएं तेज होती जा रही थीं. कुछ लोग इसे एआई वीडियो साबित करने पर तुले थे. ऐसे में कुछ घंटे पहले नेतन्याहू जब विदेशी मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि देख लीजिए, मैं जिंदा हूं. अब फेक न्यूज फैलाने वालों का मुंह बंद हो जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप को जानबूझकर ईरान युद्ध में फंसाया?

अंग्रेजी में बोलते हुए नेतन्याहू ने आखिर में ईरान वॉर में ट्रंप को खींचने के आरोपों का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक और फेक न्यूज के साथ खत्म करना चाहूंगा और वह है कि इजरायल ने जानबूझकर प्लान के तहत अमेरिका को ईरान से लड़ने के लिए खींच लिया. उन्होंने कहा कि क्या सच में किसी को ऐसा लगता है कि कोई राष्ट्रपति ट्रंप को यह बता सकता है कि उन्हें क्या करना चाहिए? जरा सोचिए! राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा वही फैसले लेते हैं जो उन्हें अमेरिका के लिए सही लगते हैं और मैं इसमें यह भी जोड़ना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि वे फैसले आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सही होते हैं.

क्या रजा पहलवी को मान्यता देंगे?

नेतन्याहू ने कहा कि अभी मैं यह तो नहीं कहूंगा कि वहां नई सत्ता में कौन होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने (रजा पहलवी) हमेशा भलाई के लिए काम किया है. वह लोगों को एक अंतरिम सरकार, एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि ऐसी सरकार बनेगी, लेकिन अभी इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी.

नेतन्याहू ने गिनाए ईरान पर हमले के तीन मकसद

1. परमाणु खतरे को खत्म करना. 
2. बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को खत्म करना
3. ईरान की जनता के लिए ऐसे हालात बनाना, जिससे वे अपनी आजादी हासिल कर सकें और अपनी किस्मत का फैसला खुद कर सकें.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्ट अपने आप बाहर आई?

हां, जो लोग नेतन्याहू के मारे जाने का दावा कर रहे थे, सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख रहे थे... अब वे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक क्लिप शेयर कर रहे हैं. इसमें उनके हाथ में शर्ट पर फोकस किया जा रहा है. हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा वीडियो देखने पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

iran israel war

Trending news

PM मोदी ने कतर के अमीर को लगाया फोन, ईद की बधाई देकर जंग के हालातों पर भी की बात
india qatar relations
PM मोदी ने कतर के अमीर को लगाया फोन, ईद की बधाई देकर जंग के हालातों पर भी की बात
दोगुने दाम पर तेल खरीद रहा भारत… क्या अब आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है सीधा असर?
DNA
दोगुने दाम पर तेल खरीद रहा भारत… क्या अब आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है सीधा असर?
20 या 21 मार्च किस दिन मनाई जाएगी 'ईद-उल-फितर'... कैसे चुनी जाती है तारीख?
Eid ul Fitr 2026
20 या 21 मार्च किस दिन मनाई जाएगी 'ईद-उल-फितर'... कैसे चुनी जाती है तारीख?
'केस में हो सकती है राजनीतिक चाल', अपने 6 नागरिकों की अरेस्टिंग से तिलमिलाया यूक्रेन
India Ukraine News in Hindi
'केस में हो सकती है राजनीतिक चाल', अपने 6 नागरिकों की अरेस्टिंग से तिलमिलाया यूक्रेन
गुंडा से माफिया, माफिया से नेता… अतीक अहमद कैसे बना था ISI का प्यादा?
Dhurandhar 2 Movie
गुंडा से माफिया, माफिया से नेता… अतीक अहमद कैसे बना था ISI का प्यादा?
पश्चिम एशिया के हालात पर भारत चिंतित, MEA ने कहा- दुनिया भर में ऊर्जा संकक की आशंका
MEA
पश्चिम एशिया के हालात पर भारत चिंतित, MEA ने कहा- दुनिया भर में ऊर्जा संकक की आशंका
JK में मौसम बना आफत, 20 मार्च तक बर्फबारी का अलर्ट, पीर की गली में एवलांच का खतरा
Kashmir Weather
JK में मौसम बना आफत, 20 मार्च तक बर्फबारी का अलर्ट, पीर की गली में एवलांच का खतरा
पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए BJP की दूसरी लिस्ट जारी, 111 उम्मीदवारों के नाम शामिल
West Bengal elections 2026
पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए BJP की दूसरी लिस्ट जारी, 111 उम्मीदवारों के नाम शामिल
माफिया दाऊद का मिटने वाला है नामोंनिशान! मोदी सरकार ने नीलाम कर दीं 4 पैतृक संपत्ति
Dawood Ibrahim Kaskar
माफिया दाऊद का मिटने वाला है नामोंनिशान! मोदी सरकार ने नीलाम कर दीं 4 पैतृक संपत्ति
कॉल सेंटर से चलता था करोड़ों का फ्रॉड, इंटरनेशनल साइबर रैकेट का पर्दाफाश
Cyber crime
कॉल सेंटर से चलता था करोड़ों का फ्रॉड, इंटरनेशनल साइबर रैकेट का पर्दाफाश