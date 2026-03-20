परमाणु हमले की आशंका के बीच हिब्रू में एक लाइन क्या बोल गए नेतन्याहू? ट्रंप को जंग में फंसाने पर भी खरी-खरी

ईरान पर हमला करते हुए इजरायल और अमेरिका को 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं. लड़ाई शुरू होने के बाद पहली बार अंग्रेजी भाषा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी मातृभाषा हिब्रू में एक लाइन कही, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा. खास बात यह है कि उन्होंने यह बात अंग्रेजी में रीपीट ही नहीं की. आगे वह उन आरोपों पर भी बोले, जिसमें कहा जा रहा है कि इजरायल ने अमेरिका को पश्चिम एशिया की लड़ाई में झोंका.

हिब्रू में क्या बोले नेतन्याहू? इजरायली पीएम ने कहा कि ऑपरेशन के 20 दिनों के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि आज की तारीख में ईरान के पास यूरेनियम के संवर्धन (एनरिच) की क्षमता नहीं है और न ही बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की काबिलियत है. यह बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि इजरायल और अमेरिका ने जिन तीन उद्देश्यों की बात करते हुए हमला बोला था, उसमें सबसे बड़ी बात यही थी. अब सवाल यह है कि क्या युद्ध थम जाएगा?

कई दिनों से नेतन्याहू के मारे जाने की अफवाह उड़ रही थी. वह इसका खंडन करने के लिए वीडियो जारी कर चुके थे लेकिन चर्चाएं तेज होती जा रही थीं. कुछ लोग इसे एआई वीडियो साबित करने पर तुले थे. ऐसे में कुछ घंटे पहले नेतन्याहू जब विदेशी मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि देख लीजिए, मैं जिंदा हूं. अब फेक न्यूज फैलाने वालों का मुंह बंद हो जाएगा.

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ट्रंप को जानबूझकर ईरान युद्ध में फंसाया?

अंग्रेजी में बोलते हुए नेतन्याहू ने आखिर में ईरान वॉर में ट्रंप को खींचने के आरोपों का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक और फेक न्यूज के साथ खत्म करना चाहूंगा और वह है कि इजरायल ने जानबूझकर प्लान के तहत अमेरिका को ईरान से लड़ने के लिए खींच लिया. उन्होंने कहा कि क्या सच में किसी को ऐसा लगता है कि कोई राष्ट्रपति ट्रंप को यह बता सकता है कि उन्हें क्या करना चाहिए? जरा सोचिए! राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा वही फैसले लेते हैं जो उन्हें अमेरिका के लिए सही लगते हैं और मैं इसमें यह भी जोड़ना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि वे फैसले आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सही होते हैं.

क्या रजा पहलवी को मान्यता देंगे?

नेतन्याहू ने कहा कि अभी मैं यह तो नहीं कहूंगा कि वहां नई सत्ता में कौन होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने (रजा पहलवी) हमेशा भलाई के लिए काम किया है. वह लोगों को एक अंतरिम सरकार, एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि ऐसी सरकार बनेगी, लेकिन अभी इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी.

नेतन्याहू ने गिनाए ईरान पर हमले के तीन मकसद

1. परमाणु खतरे को खत्म करना.

2. बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को खत्म करना

3. ईरान की जनता के लिए ऐसे हालात बनाना, जिससे वे अपनी आजादी हासिल कर सकें और अपनी किस्मत का फैसला खुद कर सकें.

Wait, Netanyahu might actually be dead... pic.twitter.com/lgAcaQYEa9 — Jackson Hinkle (@jacksonhinklle) March 19, 2026

प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्ट अपने आप बाहर आई?

हां, जो लोग नेतन्याहू के मारे जाने का दावा कर रहे थे, सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख रहे थे... अब वे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक क्लिप शेयर कर रहे हैं. इसमें उनके हाथ में शर्ट पर फोकस किया जा रहा है. हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा वीडियो देखने पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता.