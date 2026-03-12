क्या इजरायल ने तेहरान में उत्तर कोरिया के दूतावास पर दागी मिसाइल? किम जोंग उन का गुस्सा सातवें आसमान पर! जानें खबर की पूरी सच्चाई

Israeli Missile Hit North Korean Embassy In Tehran: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच सोशल मीडिया पर एक सनसनीखेज खबर तेजी से फैल रही है. कई पोस्ट में दावा किया गया कि इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित उत्तर कोरिया के दूतावास को मिसाइल से निशाना बनाया है. इन पोस्ट में यह भी कहा गया कि उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने इस हमले पर गुस्से में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “इजरायल ने बहुत बड़ी गलती कर दी.” यह दावा खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर तेजी से वायरल हुआ और देखते ही देखते हजारों लोगों तक पहुंच गया.

फैक्ट-चेक में क्या सामने आया?

मीडिया रिपोर्ट की मुताबिक, जब इस दावे की जांच की गई तो इसकी पुष्टि कहीं से भी नहीं मिली. अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स और कूटनीतिक सूत्रों में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इजरायल ने तेहरान में उत्तर कोरिया के दूतावास पर हमला किया हो. इसी तरह किम जोंग उन का जो कथित बयान सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, उसका भी कोई आधिकारिक स्रोत सामने नहीं आया है. फैक्ट-चेक रिपोर्ट्स के मुताबिक, Reuters, KCNA, NK News जैसे बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म या उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने भी ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया है.

अफवाह कैसे फैली?

दरअसल पिछले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट में हालात काफी तनावपूर्ण हो गए हैं. अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद ईरान और इजरायल के बीच कई बार सैन्य कार्रवाई हो चुकी है. ऊर्जा ठिकानों, सैन्य बेस और अहम ढांचों पर हमलों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं. इसी माहौल में सोशल मीडिया पर कई तरह की अपुष्ट खबरें भी फैलने लगीं. उत्तर कोरिया के दूतावास पर हमले की कहानी भी इन्हीं अफवाहों में से एक मानी जा रही है.

उत्तर कोरिया ने असल में क्या कहा?

हालांकि उत्तर कोरिया ने अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाई की आलोचना जरूर की है. उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि ईरान पर अमेरिका और इजरायल का हमला “गैरकानूनी आक्रामक कार्रवाई” है और इससे क्षेत्रीय शांति को खतरा पैदा हो सकता है. यह बयान उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA में भी प्रकाशित हुआ था और बाद में कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने इसका हवाला दिया.

वायरल खबर का क्या है निष्कर्ष?

अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक, तेहरान में उत्तर कोरिया के दूतावास पर इजरायली हमले की कोई पुष्टि नहीं हुई है. किम जोंग उन के नाम से वायरल बयान भी प्रमाणित नहीं है. यह खबर सोशल मीडिया पर फैली भ्रामक या अपुष्ट जानकारी साबित हो रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध जैसे संवेदनशील माहौल में अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं, इसलिए किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले विश्वसनीय स्रोतों से पुष्टि करना जरूरी है.