मिसाइलें, पनडुब्बियां और टैंक आखिर किस धातु के बने होते हैं? जिससे दुश्मन आसानी से नहीं कर पाता शिकार

Which Metal Made Missiles, Submarines and Tanks: रूस-यूक्रेन के बाद अब दुनिया यूएस-इजरायल वर्सेज ईरान की खूनी जंग बड़े ध्यान से देख रही है. इस जंग में मिसाइलों और पनडुब्बियों का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है, जो एक-दूसरे भयंकर नुकसान पहुंचा रहे हैं. युद्ध में टैंकों का इस्तेमाल अब तक नहीं हुआ लेकिन जंग आगे बढ़ी तो ये भी मैदान में आ सकते हैं. अगर ऐसा हुआ तो विनाश और ज्यादा हो सकता है. आज हम आपको बताते हैं कि मिसाइलें, पनडुब्बियां और टैंक किस धातु के बने होते हैं?

सबसे पहले आपको बताते हैं कि मिसाइलें, पनडुब्बियां और टैंक किसी एक शुद्ध धातु से नहीं बने होते, बल्कि ये कई धातुओं का मिश्रण करके तैयार किए जाते हैं. इनके निर्माण में मुख्य धातुएं स्टील, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम होती हैं. इसकी वजह इन धातुओं की ताकत हल्कापन, जंग-प्रतिरोधी और उच्च दबावों को सहन करने की क्षमता होती है.

मिसाइलों का निर्माण किस धातु से होता है?

मिसाइलों के निर्माण में मुख्य धातु एल्यूमिनियम और टाइटेनियम होती हैं. इसका एयरफ्रेम यानी बॉडी को एल्यूमिनियम एलॉय सो बनाया जाता है. इसकी वजह से यह कम वजनी हो जाती है, जिससे मिसाइल की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है.

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वहीं,हाइपरसोनिक या उच्च-ताप वाली मिसाइलों में टाइटेनियम एलॉय और निकल आधारित सुपर एलॉय का इस्तेमाल किया जाता है, जो 1000°C तक का तापमान सहन कर सकते हैं. इसके अंदरुनी हिस्सों और इंजन पार्ट्स में स्टेनलेस स्टील यूज किया जाता है. कुछ मिसाइलों में मैग्नीशियम या मोलिब्डेनम एलॉय भी लगाए जाते हैं. जिससे वजन कम रहता है और ईंधन दक्षता बढ़ती है.

टैंकों की परत किस चीज से बनाई जाती है?

टैंकों की बख्तरबंद परत (आर्मर) का निर्माण मुख्य रूप से रोल्ड होमोजीनियस आर्मर स्टील से बनाई जाती है. इसके लिए हाई ग्रेड स्टील का इस्तेमाल होता है, जिसमें क्रोमियम, मोलिब्डेनम, निकल और वैनेडियम मिलाए जाते हैं. इससे स्टील की कठोरता ज्यादा बढ़ जाती है और गोली, शेल या मिसाइल का प्रभाव टैंक पर पर खास नहीं पड़ता.

डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, अमेरिकी अब्राम्स टैंक में डिप्लेटेड यूरेनियम का भी उपयोग होता है, जबकि कुछ हिस्सों में एल्यूमिनियम या टाइटेनियम एलॉय लगाए जाते हैं. इससे पहले, अधिकतर पुराने टैंक पूरी तरह स्टील से बने थे, लेकिन आधुनिक आर्मर में स्टील के साथ सिरेमिक और कंपोजिट भी शामिल होता है. यह स्टील हल्के वजन में भी भारी सुरक्षा देती है.

गहरे समुद्र में काम करने वाली पनडुब्बी कैसे बनती हैं?

पनडुब्बियों का प्रेशर हल (दबाव सहने वाला हिस्सा) ज्यादातर HY-80 या HY-100 श्रेणी की स्टील से बनता है. यह स्टील गहरे समुद्र में हजारों टन दबाव को भी आसानी से सहन कर लेती है. अमेरिकी और अधिकांश पश्चिमी देशों की पनडुब्बियां इसी स्टील से बनी हैं. वहीं रूसी पनडुब्बियां (अल्फा, सिएरा क्लास) टाइटेनियम एलॉय से बनी हैं. टाइटेनियम, स्टील से दोगुना मजबूत लेकिन आधा वजन का होता है, उस पर जंग नहीं लगता और वह गैर-चुम्बकीय है, जिससे रडार से बचाव आसान होता है. इससे पनडुब्बी ज्यादा गहराई में जाकर ऑपरेशन कर सकती है. इतने फायदे होने के बावजूद इसका निर्माण महंगा पड़ता है.

कुल मिलाकर, ये सब धातुएं हथियारों को कम वजनी, ज्यादा स्पीड वाले और टिकाऊ बनाती हैं. जिससे वे दुश्मन के हथियार से अपना बचाव कर उस पर जवाबी प्रहार कर सकती हैं. अब वैज्ञानिक, इन हथियारों में प्रगति के साथ कंपोजिट मटेरियल भी बढ़ा रहे हैं, जिससे आने वाले वर्षों में ये हथियार एक मजबूत कवच बन जाएंगे.