Advertisement
trendingNow13150268
Hindi Newsदुनियामिसाइलें, पनडुब्बियां और टैंक आखिर किस धातु के बने होते हैं? जिससे दुश्मन आसानी से नहीं कर पाता शिकार

मिसाइलें, पनडुब्बियां और टैंक आखिर किस धातु के बने होते हैं? जिससे दुश्मन आसानी से नहीं कर पाता शिकार

Missiles, Submarines and Tanks News: क्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध में इस्तेमाल होने वाली मिसाइलें, पनडुब्बियां और टैंक आखिर किस धातु के बने होते हैं? जिससे दुश्मन आसानी से उनका शिकार नहीं कर पाता. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 22, 2026, 10:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिसाइलें, पनडुब्बियां और टैंक आखिर किस धातु के बने होते हैं? जिससे दुश्मन आसानी से नहीं कर पाता शिकार

Which Metal Made Missiles, Submarines and Tanks: रूस-यूक्रेन के बाद अब दुनिया यूएस-इजरायल वर्सेज ईरान की खूनी जंग बड़े ध्यान से देख रही है. इस जंग में मिसाइलों और पनडुब्बियों का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है, जो एक-दूसरे भयंकर नुकसान पहुंचा रहे हैं. युद्ध में टैंकों का इस्तेमाल अब तक नहीं हुआ लेकिन जंग आगे बढ़ी तो ये भी मैदान में आ सकते हैं. अगर ऐसा हुआ तो विनाश और ज्यादा हो सकता है. आज हम आपको बताते हैं कि मिसाइलें, पनडुब्बियां और टैंक किस धातु के बने होते हैं?

सबसे पहले आपको बताते हैं कि मिसाइलें, पनडुब्बियां और टैंक किसी एक शुद्ध धातु से नहीं बने होते, बल्कि ये कई धातुओं का मिश्रण करके तैयार किए जाते हैं. इनके निर्माण में मुख्य धातुएं स्टील, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम होती हैं. इसकी वजह इन धातुओं की ताकत हल्कापन, जंग-प्रतिरोधी और उच्च दबावों को सहन करने की क्षमता होती है. 

मिसाइलों का निर्माण किस धातु से होता है?

मिसाइलों के निर्माण में मुख्य धातु एल्यूमिनियम और टाइटेनियम होती हैं. इसका एयरफ्रेम यानी बॉडी को एल्यूमिनियम एलॉय सो बनाया जाता है. इसकी वजह से यह कम वजनी हो जाती है, जिससे मिसाइल की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं,हाइपरसोनिक या उच्च-ताप वाली मिसाइलों में टाइटेनियम एलॉय और निकल आधारित सुपर एलॉय का इस्तेमाल किया जाता है, जो 1000°C तक का तापमान सहन कर सकते हैं. इसके अंदरुनी हिस्सों और इंजन पार्ट्स में स्टेनलेस स्टील यूज किया जाता है. कुछ मिसाइलों में मैग्नीशियम या मोलिब्डेनम एलॉय भी लगाए जाते हैं. जिससे वजन कम रहता है और ईंधन दक्षता बढ़ती है.

टैंकों की परत किस चीज से बनाई जाती है?

टैंकों की बख्तरबंद परत (आर्मर) का निर्माण मुख्य रूप से रोल्ड होमोजीनियस आर्मर स्टील से बनाई जाती है. इसके लिए हाई ग्रेड स्टील का इस्तेमाल होता है, जिसमें क्रोमियम, मोलिब्डेनम, निकल और वैनेडियम मिलाए जाते हैं. इससे स्टील की कठोरता ज्यादा बढ़ जाती है और गोली, शेल या मिसाइल का प्रभाव टैंक पर पर खास नहीं पड़ता. 

डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, अमेरिकी अब्राम्स टैंक में डिप्लेटेड यूरेनियम का भी उपयोग होता है, जबकि कुछ हिस्सों में एल्यूमिनियम या टाइटेनियम एलॉय लगाए जाते हैं. इससे पहले, अधिकतर पुराने टैंक पूरी तरह स्टील से बने थे, लेकिन आधुनिक आर्मर में स्टील के साथ सिरेमिक और कंपोजिट भी शामिल होता है. यह स्टील हल्के वजन में भी भारी सुरक्षा देती है.

गहरे समुद्र में काम करने वाली पनडुब्बी कैसे बनती हैं?

पनडुब्बियों का प्रेशर हल (दबाव सहने वाला हिस्सा) ज्यादातर HY-80 या HY-100 श्रेणी की स्टील से बनता है. यह स्टील गहरे समुद्र में हजारों टन दबाव को भी आसानी से सहन कर लेती है. अमेरिकी और अधिकांश पश्चिमी देशों की पनडुब्बियां इसी स्टील से बनी हैं. वहीं रूसी पनडुब्बियां (अल्फा, सिएरा क्लास) टाइटेनियम एलॉय से बनी हैं. टाइटेनियम, स्टील से दोगुना मजबूत लेकिन आधा वजन का होता है, उस पर जंग नहीं लगता और वह गैर-चुम्बकीय है, जिससे रडार से बचाव आसान होता है. इससे पनडुब्बी ज्यादा गहराई में जाकर ऑपरेशन कर सकती है. इतने फायदे होने के बावजूद इसका निर्माण महंगा पड़ता है. 

कुल मिलाकर, ये सब धातुएं हथियारों को कम वजनी, ज्यादा स्पीड वाले और टिकाऊ बनाती हैं. जिससे वे दुश्मन के हथियार से अपना बचाव कर उस पर जवाबी प्रहार कर सकती हैं. अब वैज्ञानिक, इन हथियारों में  प्रगति के साथ कंपोजिट मटेरियल भी बढ़ा रहे हैं, जिससे आने वाले वर्षों में ये हथियार एक मजबूत कवच बन जाएंगे. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

israel iran warIsrael Iran tension

Trending news

पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था IAF का कर्मचारी, भेजी कई खुफिया जानकारी; गिरफ्तार
IAF staffer Arrested
पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था IAF का कर्मचारी, भेजी कई खुफिया जानकारी; गिरफ्तार
बंगाल में ताल ठोकेंगे ओवैसी, ममता के बागी हुमायूं की पार्टी के साथ लड़ेंगे चुनाव
West Bengal elections 2026
बंगाल में ताल ठोकेंगे ओवैसी, ममता के बागी हुमायूं की पार्टी के साथ लड़ेंगे चुनाव
कौन है ये 'नन्हा दोस्त', जिसे में गोद में बिठाकर PM मोदी ने किया दुलार; फोटो वायरल
PM Modi
कौन है ये 'नन्हा दोस्त', जिसे में गोद में बिठाकर PM मोदी ने किया दुलार; फोटो वायरल
आप गाड़ी नहीं चलाते, फिर भी तेल बिगाड़ सकता है पूरा बजट; क्या-क्या होगा प्रभावित?
Crude Oil price
आप गाड़ी नहीं चलाते, फिर भी तेल बिगाड़ सकता है पूरा बजट; क्या-क्या होगा प्रभावित?
JK में घुसपैठियों को दिखाएंगे जहन्नुम, बॉर्डर पर BSF के साथ तैनात होंगे SOG कमांडोज
jammu kashmir news
JK में घुसपैठियों को दिखाएंगे जहन्नुम, बॉर्डर पर BSF के साथ तैनात होंगे SOG कमांडोज
मिडिल ईस्ट संकट के बीच बड़ी मीटिंग, इन मुद्दों पर हुई चर्चा; PM मोदी ने दिए ये आदेश
PM Modi meeting
मिडिल ईस्ट संकट के बीच बड़ी मीटिंग, इन मुद्दों पर हुई चर्चा; PM मोदी ने दिए ये आदेश
दो दिन बारिश, ठंड के बाद आज खिली धूप, कल कैसा रहेगा मौसम? जानिए हफ्ते भर का हाल
Weather
दो दिन बारिश, ठंड के बाद आज खिली धूप, कल कैसा रहेगा मौसम? जानिए हफ्ते भर का हाल
खत्म हो जाएगी मुंबई की सालों पुरानी बाढ़ समस्या, BMC ने तैयार किया मास्टर प्लान
Mumbai News
खत्म हो जाएगी मुंबई की सालों पुरानी बाढ़ समस्या, BMC ने तैयार किया मास्टर प्लान
सियासी अखाड़े का सबसे बड़ा विजेता बने मोदी, 25 साल से नहीं हारे कोई चुनाव
PM Modi
सियासी अखाड़े का सबसे बड़ा विजेता बने मोदी, 25 साल से नहीं हारे कोई चुनाव
एमपी यूनीवर्सिटी में बवाल.. भेदभाव से भड़क उठे छात्र, धरने में की ये डिमांड
Hostel allocation controversy
एमपी यूनीवर्सिटी में बवाल.. भेदभाव से भड़क उठे छात्र, धरने में की ये डिमांड