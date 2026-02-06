क्या नैन्सी गुथरी का केस बन जाएगा अमेरिका के ऐतिहासिक किडनैपिंग मामलों में एक! ट्रंप ने झोंकी ताकत, कोई सुराग नहीं; बच पाएंगी 84 साल की दादी?

अमेरिका इस वक्त एक बेहद हाई-प्रोफाइल अपहरण मामले को लेकर सन्नाटे में है. मशहूर टीवी शो ‘Today’ की एंकर सवाना गुथरी की 84 साल की मां नैन्सी गुथरी पिछले पांच दिनों से लापता हैं. पुलिस का मानना है कि उन्हें जबरन उनके घर से उठाया गया है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है.

घर से मिले खून के निशान

पिमा काउंटी के शेरिफ क्रिस नैनोस के मुताबिक, नैन्सी गुथरी के टक्सन स्थित घर के बाहर पोर्च पर खून के निशान मिले हैं. DNA जांच में यह खून नैन्सी का ही निकला. इसी के बाद पुलिस ने इस मामले को संभावित किडनैपिंग केस मानते हुए जांच तेज कर दी.

गायब होने की रहस्यमय टाइमलाइन

शेरिफ ऑफिस के अनुसार, नैन्सी शनिवार रात अपने परिवार के साथ समय बिताने के बाद घर लौटी थीं. रात करीब 2 बजे घर का डोरबेल कैमरा अचानक डिस्कनेक्ट हो गया कुछ मिनट बाद घर के आसपास मूवमेंट रिकॉर्ड हुई. रात 2:28 बजे नैन्सी के पेसमेकर का ऐप फोन से अलग हो गया. इसके बाद से उनका कोई संपर्क नहीं हो पाया.

मीडिया को भेजे गए फिरौती नोट

जांच के दौरान कई मीडिया संस्थानों को फिरौती नोट मिले, जिनमें पैसों की मांग की गई थी. FBI फीनिक्स के प्रमुख हैथ जैंके ने कहा कि नोट में घर से जुड़ी ऐसी जानकारियां थीं, जो किसी आम व्यक्ति को पता नहीं हो सकतीं. इसी वजह से इन नोट्स को गंभीरता से लिया जा रहा है.

स्वास्थ्य को लेकर बढ़ी चिंता

पुलिस का कहना है कि नैन्सी गुथरी मानसिक रूप से पूरी तरह सतर्क हैं, लेकिन उन्हें चलने-फिरने में दिक्कत होती है और उन्हें रोजाना जरूरी दवाइयों की जरूरत पड़ती है. ऐसे में हर बीतता दिन उनकी सेहत को लेकर चिंता बढ़ा रहा है.

FBI और ट्रंप प्रशासन की एंट्री

मामले की गंभीरता को देखते हुए FBI ने 50 हजार डॉलर का इनाम घोषित किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संघीय एजेंसियों को हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं. इसके बावजूद जांच अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है.

सवाना गुथरी की भावुक अपील

सवाना गुथरी अपने भाई-बहनों के साथ सामने आईं और अपहरणकर्ताओं से भावुक अपील करते हुए कहा, “अगर आप हमारी मां को पकड़े हुए हैं, तो हमें बस यह यकीन दिला दीजिए कि वह जिंदा हैं. हम बात करने को तैयार हैं.” उन्होंने अपनी मां को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि पूरा परिवार और देश उनके सुरक्षित लौटने की दुआ कर रहा है.

क्यों ऐतिहासिक माना जा रहा है मामला

अमेरिका में इससे पहले भी कई हाई-प्रोफाइल अपहरण मामलों ने इतिहास रचा है. अब सवाल उठ रहा है कि क्या नैन्सी गुथरी का केस भी उन्हीं मामलों में शामिल होगा, या कोई चमत्कार उन्हें सुरक्षित घर वापस ले आएगा.

अमेरिका के पुराने किडनैपिंग केसों की याद हुई ताजा

ये मामला देखकर पुरानी यादें ताजा हो गई हैं, न्यूज एजेंसी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में पहले भी कई ऐसे बड़े-बड़े अपहरण हुए हैं जो पूरे देश को हिला दिए थे. नैन्सी गुथरी का केस भी वैसा ही सनसनीखेज लग रहा है. चलिए, सरल तरीके से एक-एक करके समझते हैं कि पहले क्या-क्या हुआ था.

चार्ल्स लिंडबर्ग का बेटा: 1932 का सबसे बड़ा शॉक

1932 में मशहूर एविएटर चार्ल्स लिंडबर्ग के सिर्फ 20 महीने के छोटे बेटे को उनके न्यू जर्सी घर से चुरा लिया गया. अपहरणकर्ता ने कई रैंसम नोट्स भेजे, पैसे मांगे. लेकिन आखिर में बच्चे की बॉडी घर से कुछ ही मील दूर दबी मिली. जांच में एक जर्मन-अमेरिकन कारपेंटर पकड़ा गया, उसे दोषी ठहराया और इलेक्ट्रिक चेयर पर सजा दी गई. ये केस इतना बड़ा था कि पूरे अमेरिका में कानून बदल गए.

फ्रैंक सिनात्रा जूनियर: 1963 में पैसे देकर छुड़ाया

1963 में सुपरस्टार सिंगर फ्रैंक सिनात्रा के 19 साल के बेटे को लेक ताहो के एक लॉज से उठा लिया गया. अपहरणकर्ताओं ने 2,40,000 डॉलर रैंसम मांगा. सिनात्रा ने पैसे दिए और बेटा सुरक्षित छूट गया. बाद में तीनों अपहरणकर्ता पकड़े गए और जेल गए.

पैटी हर्स्ट: स्टॉकहोम सिंड्रोम का क्लासिक केस

1974 में न्यूजपेपर के बड़े मालिक विलियम रैंडॉल्फ हर्स्ट की 19 साल की पोती पैटी हर्स्ट को एक छोटे ग्रुप सिम्बियोनीज लिबरेशन आर्मी ने किडनैप कर लिया. उन्होंने कहा कि पैटी "युद्धबंदी" है और गरीबों के लिए डोनेशन मांगे. परिवार ने रैंसम दिया, लेकिन पैटी नहीं छोड़ी गई. दो महीने बाद पैटी ने खुद कैप्टर्स का साथ दिया, उनके साथ बैंक लूट में शामिल हुई. ये स्टॉकहोम सिंड्रोम का सबसे फेमस उदाहरण बना. जहां विक्टिम अपहरणकर्ता से जुड़ाव महसूस करने लगता है. पैटी को जेल हुई, लेकिन बाद में राष्ट्रपति ने माफी दे दी.

जेसी डुगार्ड: 18 साल की लंबी कैद

1991 में कैलिफोर्निया में सिर्फ 11 साल की जेसी डुगार्ड को सड़क से उठा लिया गया. वो 18 साल तक गायब रही. 2009 में अपहरणकर्ता की वजह से पुलिस को पता चला – जेसी की दो बेटियां भी थीं. अपहरणकर्ता दंपति को दोषी ठहराया गया.

एलिजाबेथ स्मार्ट: 9 महीने बाद रिहा

2002 में 14 साल की एलिजाबेथ स्मार्ट को सॉल्ट लेक सिटी में घर से चाकू दिखाकर ले गए. एक कपल ने 9 महीने कैद रखा. उनकी बहन ने आवाज पहचानी, स्केच से पुलिस को क्लू मिला और एलिजाबेथ छूट गई.

एम्बर हेगर्मन: AMBER अलर्ट की वजह

1996 में टेक्सास में 9 साल की एम्बर हेगर्मन का अपहरण और मर्डर हुआ. ये केस इतना दुखद था कि अमेरिका में AMBER अलर्ट सिस्टम शुरू हुआ – जो बच्चे गायब होने पर तुरंत अलर्ट भेजता है.

क्लीवलैंड के तीन लड़कियां: 10 साल की कैद

2002 से 2004 के बीच क्लीवलैंड में तीन लड़कियां – मिशेल नाइट, अमांडा बेरी और जीना डीजेसीस – को एक आदमी ने कैद कर रखा. 2013 में अमांडा अपनी 6 साल की बेटी के साथ भागी और पुलिस बाकी को बचाने पहुंची.

ऐश्लिन माइक: ट्राइबल अलर्ट सिस्टम

2016 में नवाजो नेशन में 11 साल की ऐश्लिन माइक का अपहरण और मर्डर हुआ. इसमें देरी हुई क्योंकि ट्राइबल पुलिस के पास अपना अलर्ट सिस्टम नहीं था. बाद में 2018 में फेडरल कानून बना जिससे इंडियन कम्युनिटी में अलर्ट सिस्टम के लिए फंडिंग मिली. ये सारे केस बताते हैं कि अपहरण कितना डरावना और लंबा खिंच सकता है. कभी रैंसम से छुटकारा मिलता है, कभी सालों कैद, कभी दुखद अंत. लेकिन कई बार विक्टिम्स मजबूती से बच भी जाते हैं. नैन्सी गुथरी के केस में पुलिस अभी भी उम्मीद रख रही है.