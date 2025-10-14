Advertisement
गाजा शांति समझौता तो हो गया, लेकिन अब आगे क्या है फिलिस्तीन का भविष्य?

Gaza Peace Deal: इजरायल और हमास के बीच भले ही मिस्र के शर्म अल-शेख में शांति समझौता हो गया हो, लेकिन फिलिस्तीन के भविष्य को लेकर अभी भी तस्वीरें साथ नहीं हैं.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 14, 2025, 07:31 AM IST
What Next for Palestine: 13 अक्टूबर 2025  को मिस्र के शर्म अल-शेख (Sharm El-Sheikh) में एक शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिजनल लीडर्स ने गाजा के लिए ऐतिहासिक लेकिन नाजुक शांति समझौते पर दस्तखत किए. ये समझौता लंबे वक्त से चले आ रहे इजरायल-हमास संघर्ष को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो अक्टूबर 2023 में फिर से भड़क गया था. ट्रंप के 20-प्वॉइंट पीस प्लान का हिस्सा रहे इस समझौते में बंधकों और कैदियों की अहम अदला-बदली और 3 दिन पहले शुरू हुए सीजफायर के बाद इजरायली सैनिकों की पूर्व-निर्धारित सीमा रेखा पर वापसी शामिल थी.

समझौते को लागू करना जरूरी
अमेरिका, मिस्र और कतर की मध्यस्थता से इजरायल और हमास के बीच ये शांति समझौता मुमकिन हो पाया है. शुरुआती स्टेज में हमास द्वारा बंधक बनाए गए आखिरी होस्टेजेज और इजरायली जेलों में बंद सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल थी. गाजा में मानवीय सहायता का फ्लो भी शुरू हो गया है, जबकि इजरायली सेना गाजा सिटी (Gaza City) और खान यूनिस (Khan Younis) जैसे अहम शहरों से आंशिक रूप से हट गई है. मिस्र के विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि अगले फेज की तरफ बढ़ने के लिए इस फेज को पूरी तरह से अमलीजामा पहनाना जरूरी है, जिसमें राजनीतिक डायलॉग और पुनर्निर्माण के की कोशिशें शामिल हैं.

क्या हमास हथियार छोड़ेगा?
अमन की कोशिश के अगले फेज में और भी मुश्किल चुनौतियां सामने आएंगी, खासकर गाजा के शासन, हमास का हथियार छोड़ना और फिलिस्तीनी राज्य के भविष्य के सवाल. इजरायल जोर दे रहा है कि हमास को पूरी तरह से डिसआर्म होना चाहिए, लेकिन हमास ने इनकार कर दिया है और इसके बजाय इजरायल से पूरी तरह सीमा से पीछे हटने की मांग की है. हालांकि इजरायल ने कई अहम एरियाज को खाली कर दिया है, फिर भी राफा के कुछ हिस्सों, उत्तरी इलाकों और बॉर्डर जोंस सहित गाजा के तकरीबन 53% हिस्से पर उसका कंट्रोल है. पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने फिर से जोर दिया है कि गाजा का "पूरी तरह से मिलिटराइज" किया जाना चाहिए, और चेतावनी दी है कि अगर ये शर्त पूरी नहीं हुई तो इजरायल सैन्य कार्रवाई करेगा.

गाजा का पुननिर्माण बड़ी चुनौती
गाजा का रिकंस्ट्रक्शन एक और गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है. वर्ल्ड बैंक और मिस्र का अनुमान है कि तबाह हुए इस क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम 53 अरब डॉलर की जरूरत होगी. मिस्र फंडिंग और लॉजिस्टिक के कोऑर्डिनेशन के लिए एक रिकंस्ट्रक्शन कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का प्लान बना रहा है.

(फोटो-एपी)
 

गाजा पर किसका शासन होगा?
सबसे बड़ा सवाल ये है कि जंग के बाद गाजा पर शासन कौन करेगा. अमेरिकी प्लान के मुताबिक, एक इंटरनेशनल अस्थायी रूप से इस टेरेटरी की देखरेख करेगा जबकि फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट रोजाना के मामलों का मैनेज करेंगे. हमास की शासन में कोई भूमिका नहीं होगी, और बड़े सुधारों के बाद फिलिस्तीनी अथॉरिटी सत्ता संभाल सकता है. हालांकि ये समझौता फिलिस्तीनी लोगों की स्टेट के दर्जे की चाहत को मान्यता देता है, फिर भी इजरायली लीडर एक संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना का विरोध करता रहा है, जिससे इस कामयाबी के बावजूद गाजा का लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल फ्यूचर अभी भी अनसुलझा हुआ है.

