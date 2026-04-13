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Hindi NewsदुनियाIran-US War: ...तो ट्रंप के पास बचेंगे बस 4 रास्ते, होर्मुज ब्लॉक के बाद भी नहीं माना ईरान, फिर कैसे लाज बचा पाएगा US?

Iran-US War: '...तो ट्रंप के पास बचेंगे बस 4 रास्ते', होर्मुज ब्लॉक के बाद भी नहीं माना ईरान, फिर कैसे लाज बचा पाएगा US?

Iran-US Hormuz: अमेरिका ने होर्मुज की नाकाबंदी की ऐलान कर दिया है, जिसके बाद उसकी नेवी एक्टिवेट हो चुकी है. ट्रंप ने फरमान भी जारी कर दिया है कि अगर कोई जहाज होर्मुज से गुजरा या उसने जबरदस्ती पार करने की कोशिश की तो उसको पकड़ा जा सकता है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 13, 2026, 07:27 PM IST
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Iran-US War: '...तो ट्रंप के पास बचेंगे बस 4 रास्ते', होर्मुज ब्लॉक के बाद भी नहीं माना ईरान, फिर कैसे लाज बचा पाएगा US?

Iran-US Ceasefire: एक तरफ होर्मुज पर तनातनी है तो वहीं दूसरी ओर ईरान की चेतावनी के बावजूद अमेरिका आगे बढ़ रहा है और धीरे-धीरे होर्मुज पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश हो रही है. अपने इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका होर्मुज में माइंस को हटाने में लगा है. लेकिन सवाल ये है कि अगर अमेरिका अपने मिशन में फेल हुआ तो ट्रंप के पास विकल्प क्या है. आखिर कैसे अमेरिका-ईरान के बीच फिर डेडलॉक की स्थिति बन गई है, समझिए.

ईरान ने कर रखी है विस्फोटक तैयारी

एक तरफ ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक करने का ऐलान किया है तो दूसरी ओर होर्मुज में अमेरिका एक और चुनौती से निपट रहा है, वो है समंदर में ईरान की विस्फोटक तैयारी.

ईरान ने अभी कुछ गिनती की माइंस ही बिछा रखी हैं. ईरान ने लोकेशन भूलने की बात कही और हाथ खड़े कर दिए. अब अमेरिका ने सी माइंस की तलाश में जहाज उतार दिए हैं.

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अमेरिका ने उतार दिए माइनस्वीपर्स

लोकेशन का अंदाजा न होने से खतरा लगातार बना हुआ है इसलिए अमेरिका समंदर के बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए माइनस्वीपर्स को इस मिशन में लगाया जाएगा क्योंकि अमेरिका का प्लान नाकेबंदी के बाद सबसे पहले होर्मुज रूट को पूरी तरह साफ करना है.इसके लिए अमेरिकी सेना कई तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करने वाली है

अमेरिकी बेड़े के साथ पहले से ही माइनस्वीपर मौजूद हैं. हेलिकॉप्टर से माइंस को डिटेक्ट करने की कोशिश हो रही है. पानी के अंदर चलने ड्रोन भी तैनात किए जा रहे हैं.

सोनार से चलेगा माइंस का पता

राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक ब्रिटेन के साथ कुछ देश भी माइनस्वीपर भेजने वाले हैं. माइनस्वीपर एक विशेष प्रकार का छोटा युद्धपोत होता है. सोनार के जरिए समंदर के अंदर माइंस का पता लगाता है. माइन हटाने वाली एयरबोर्न यूनिट ऊपर से निगरानी करती है. अंडरवाटर ड्रोन फ्लीट भी माइनस्वीपर यूनिट का हिस्सा होती है.

दुनिया में कुछ ही देशों में समंदर से माइंस हटाने की एडवांस तकनीक है. यहां तक कि माइंस बिछाने वाले ईरान के पास भी माइंस को सुरक्षित तरीके से हटाने के लिए अमेरिका जैसी क्षमता नहीं है. इसलिए अमेरिका का ये अभियान बहुत अहम है. 

लेकिन सारी कहानी इसी बात अटकी है कि आखिर ये सब करने के बाद भी अगर ईरान ने होर्मुज का रास्ता नहीं खोला, ईरानी सेना ने काउंटर किया. अमेरिकी जहाजों को वापस लौटना पड़ा तो ट्रंप क्या करेंगे. ऐसी स्थिति में ट्रंप के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं हैं.

अगर ईरान नहीं माना तो क्या हैं रास्ते?

पहला रास्ता ये है कि अमेरिका ईरान पर फिर से बड़े हमले शुरू कर सकता है. दूसरा रास्ता होर्मुज को ब्लॉक करके बाकी देशों को एक्शन के लिए मजबूर करना. तीसरा विकल्प है ईरानी पोर्ट्स और पावर प्लांट पर हमला, जिसको ट्रंप ने डेडलाइन सेट की थी और आखिरी वक्त में सीजफायर का फैसला हुआ था.चौथा अंतिम विकल्प - ईरान के तटीय इलाके में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करना.

कुल मिलाकर 40 दिन की जंग के बाद हजारों धमकियों के बीच ट्रंप के सामने फिर वही सवाल खड़ा हो गया है, जो सीजफायर से पहले था. यानी कि ईरान का रुख बदलने के लिए तेहरान को झुकाने के लिए, ईरान के साथ सीधे जमीन पर जंग क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा भी अब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरह हो गया है, जिसे लेकर ईरान झुकने को तैयार नहीं है और ट्रंप के किसी एक्शन का कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा है.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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