क्या अमेरिका तक पहुंच सकती है पाकिस्तान की मिसाइल? ईरान से जंग के बीच तुलसी गबार्ड ने ट्रंप को दी टेंशन

ऐसे समय में जब पाकिस्तान के पड़ोसी देश ईरान पर अमेरिका बमबारी कर रहा है, उसे इस्लामाबाद को लेकर एक सनसनीखेज जानकारी पता चली है. यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे रहे हैं. व्हाइट हाउस में खाना खिलाया, बहादुर कहने लगे, शहबाज उनकी माला जप रहे हैं. अब हिंदू धर्म का पालन करने वाली अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने जो कहा है, वह पाकिस्तान की असली सच्चाई है. आतंकवाद की जननी कहे जाने वाले इस मुल्क पर भरोसा नहीं किया जा सकता.

अमेरिकी सीनेट की एक ब्रीफिंग में गबार्ड ने पाकिस्तान से अमेरिका के लिए बड़ा परमाणु खतरा बताया है. ऐसे में सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ने कोई ऐसी मिसाइल बना ली है जो अमेरिका के मेनलैंड तक पहुंच सकती है? आखिर अमेरिका को पाकिस्तान से इतना खतरा क्यों है?

1. तुलसी गबार्ड ने पाकिस्तान से खतरे पर क्या कहा है?

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अमेरिका की टॉप इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने आधिकारिक बयान दिया है कि पाकिस्तान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पर काम कर रहा है जिसमें इंटर-कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) शामिल है और यह अमेरिका के मेनलैंड तक हमला कर सकती है. पाकिस्तान को इस बात के सबूत मिले हैं कि पाकिस्तान बड़े रॉकेट मोटर्स और तकनीक विकसित कर रहा है जो बताते हैं कि मौजूदा शस्त्रागार में वह अमेरिका तक मार करने वाले हथियार बढ़ाना चाहता है.

2. पाकिस्तान से अमेरिका मेनलैंड की दूरी कितनी है?

पाकिस्तान और अमेरिका (मेनलैंड) के बीच न्यूनतम एयरलाइन दूरी 12 हजार किमी से थोड़ा ज्यादा है. इस्लामाबाद से उड़ने वाली फ्लाइट कुछ अमेरिकी शहरों में 11,800 किमी की दूरी तय करके 14 या 15 घंटे में उतर सकती है. दूरी वाला फैक्टर महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय ईरान वही नहीं कर पा रहा है. वह पश्चिम एशिया में अमेरिकी मिशनों को तो निशाना बना रहा है लेकिन उसकी मिसाइलों की पहुंच अमेरिका तक नहीं है.

3. पाकिस्तान के पास अमेरिका तक मार करने वाली कोई मिसाइल है?

फिलहाल पाकिस्तान के सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल शाहीन III है. यह करीब 2750 किमी की रेंज में हमला कर सकती है. यह मीडियम दूरी की रीजनल मिसाइल कही जा सकती है, इंटर-कॉन्टिनेंटल नहीं. ICBM की न्यूनतम रेंज 5500 किमी होती है और यह परमाणु हथियार, केमिकल या दूसर खतरनाक हथियार दूसरे महाद्वीप तक ले जा सकती है. अमेरिका और रूस जैसे कुछ देशों के पास ICBM है.

4. तुलसी गबार्ड ने भारत का पक्ष मजबूत किया?

हां, क्योंकि भारत पहले से ही कह रहा है कि पाकिस्तान दुनियाभर में आतंकवाद फैला रहा है. भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद झेल रहा है. अमेरिका की तरफ से हाल के महीनों में गेम खेलने की कोशिश की जाने लगी. ट्रंप खुलकर सौदा करने पर आ गए. अब तुलसी गबार्ड का बयान ट्रंप की दोस्ती का उल्टा जवाब है. वैसे, पाकिस्तान कहता रहा है कि वह भारत के हिसाब से अपनी तैयारी करता है. अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी का मानना है कि ग्लोबल मिसाइल जोखिम पाकिस्तान के कारण 2035 तक कई गुना बढ़ सकता है.

5. दुनिया के किन देशों से अमेरिका को परमाणु खतरा है?

अमेरिका फिलहाल तेहरान पर मिसाइलें मार रहा है. ऐसे में तुलसी गबार्ड की रिपोर्ट में ईरान के अलावा रूस, चीन, उत्तर कोरिया के साथ-साथ पाकिस्तान का नाम लिया गया है. ये उन देशों की लिस्ट है जो नई और दूसरे महाद्वीप तक मार करने वाली हाईटेक मिसाइलों पर काम कर रहे हैं. गबार्ड ने पहले ही पाकिस्तान के समर्थन से बढ़ते आतंकवाद को 'इस्लामी आतंकवाद' कहा था.