Advertisement
trendingNow13146101
Hindi NewsExplainerक्या अमेरिका तक पहुंच सकती है पाकिस्तान की मिसाइल? ईरान से जंग के बीच तुलसी गबार्ड ने ट्रंप को दी टेंशन

क्या अमेरिका तक पहुंच सकती है पाकिस्तान की मिसाइल? ईरान से जंग के बीच तुलसी गबार्ड ने ट्रंप को दी टेंशन

भारत दशकों से कहता रहा है कि पाकिस्तान न सिर्फ आसपास के देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है. हालांकि ट्रंप ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से नजदीकी बढ़ा ली. अब ट्रंप की ही इंटेलिजेंस चीफ ने पाकिस्तान को अमेरिका के लिए खतरा बता दिया है. कैसे? आइए जानते हैं. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 19, 2026, 07:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या अमेरिका तक पहुंच सकती है पाकिस्तान की मिसाइल? ईरान से जंग के बीच तुलसी गबार्ड ने ट्रंप को दी टेंशन

ऐसे समय में जब पाकिस्तान के पड़ोसी देश ईरान पर अमेरिका बमबारी कर रहा है, उसे इस्लामाबाद को लेकर एक सनसनीखेज जानकारी पता चली है. यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे रहे हैं. व्हाइट हाउस में खाना खिलाया, बहादुर कहने लगे, शहबाज उनकी माला जप रहे हैं. अब हिंदू धर्म का पालन करने वाली अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने जो कहा है, वह पाकिस्तान की असली सच्चाई है. आतंकवाद की जननी कहे जाने वाले इस मुल्क पर भरोसा नहीं किया जा सकता.

अमेरिकी सीनेट की एक ब्रीफिंग में गबार्ड ने पाकिस्तान से अमेरिका के लिए बड़ा परमाणु खतरा बताया है. ऐसे में सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ने कोई ऐसी मिसाइल बना ली है जो अमेरिका के मेनलैंड तक पहुंच सकती है? आखिर अमेरिका को पाकिस्तान से इतना खतरा क्यों है?

1. तुलसी गबार्ड ने पाकिस्तान से खतरे पर क्या कहा है?

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका की टॉप इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने आधिकारिक बयान दिया है कि पाकिस्तान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पर काम कर रहा है जिसमें इंटर-कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) शामिल है और यह अमेरिका के मेनलैंड तक हमला कर सकती है. पाकिस्तान को इस बात के सबूत मिले हैं कि पाकिस्तान बड़े रॉकेट मोटर्स और तकनीक विकसित कर रहा है जो बताते हैं कि मौजूदा शस्त्रागार में वह अमेरिका तक मार करने वाले हथियार बढ़ाना चाहता है. 

2. पाकिस्तान से अमेरिका मेनलैंड की दूरी कितनी है?

पाकिस्तान और अमेरिका (मेनलैंड) के बीच न्यूनतम एयरलाइन दूरी 12 हजार किमी से थोड़ा ज्यादा है. इस्लामाबाद से उड़ने वाली फ्लाइट कुछ अमेरिकी शहरों में 11,800 किमी की दूरी तय करके 14 या 15 घंटे में उतर सकती है. दूरी वाला फैक्टर महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय ईरान वही नहीं कर पा रहा है. वह पश्चिम एशिया में अमेरिकी मिशनों को तो निशाना बना रहा है लेकिन उसकी मिसाइलों की पहुंच अमेरिका तक नहीं है. 

3. पाकिस्तान के पास अमेरिका तक मार करने वाली कोई मिसाइल है?

फिलहाल पाकिस्तान के सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल शाहीन III है. यह करीब 2750 किमी की रेंज में हमला कर सकती है. यह मीडियम दूरी की रीजनल मिसाइल कही जा सकती है, इंटर-कॉन्टिनेंटल नहीं. ICBM की न्यूनतम रेंज 5500 किमी होती है और यह परमाणु हथियार, केमिकल या दूसर खतरनाक हथियार दूसरे महाद्वीप तक ले जा सकती है. अमेरिका और रूस जैसे कुछ देशों के पास ICBM है. 

4. तुलसी गबार्ड ने भारत का पक्ष मजबूत किया?

हां, क्योंकि भारत पहले से ही कह रहा है कि पाकिस्तान दुनियाभर में आतंकवाद फैला रहा है. भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद झेल रहा है. अमेरिका की तरफ से हाल के महीनों में गेम खेलने की कोशिश की जाने लगी. ट्रंप खुलकर सौदा करने पर आ गए. अब तुलसी गबार्ड का बयान ट्रंप की दोस्ती का उल्टा जवाब है. वैसे, पाकिस्तान कहता रहा है कि वह भारत के हिसाब से अपनी तैयारी करता है. अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी का मानना है कि ग्लोबल मिसाइल जोखिम पाकिस्तान के कारण 2035 तक कई गुना बढ़ सकता है. 

5. दुनिया के किन देशों से अमेरिका को परमाणु खतरा है?

अमेरिका फिलहाल तेहरान पर मिसाइलें मार रहा है. ऐसे में तुलसी गबार्ड की रिपोर्ट में ईरान के अलावा रूस, चीन, उत्तर कोरिया के साथ-साथ पाकिस्तान का नाम लिया गया है. ये उन देशों की लिस्ट है जो नई और दूसरे महाद्वीप तक मार करने वाली हाईटेक मिसाइलों पर काम कर रहे हैं. गबार्ड ने पहले ही पाकिस्तान के समर्थन से बढ़ते आतंकवाद को 'इस्लामी आतंकवाद' कहा था. 

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

pakistan america news

Trending news

दिनभर चाय पीते हैं, फिर भी सुस्ती नहीं जाती? वजह आपकी रातों में छुपी है, जानें कैसे
DNA
दिनभर चाय पीते हैं, फिर भी सुस्ती नहीं जाती? वजह आपकी रातों में छुपी है, जानें कैसे
असम में सीट शेयरिंग, केरल में 100 सीटें, बंगाल में क्लीन स्वीप! BJP का जीत का प्लान
Assembly Elections 2026
असम में सीट शेयरिंग, केरल में 100 सीटें, बंगाल में क्लीन स्वीप! BJP का जीत का प्लान
US का नागरिक गिरफ्तार, अमेरिकी मैथ्यू वॉनडाइक का क्या है आतंक से कनेक्शन?
DNA
US का नागरिक गिरफ्तार, अमेरिकी मैथ्यू वॉनडाइक का क्या है आतंक से कनेक्शन?
'हर-हर महादेव जपते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की पार', नाविक ने बताई खौफनाक दास्तां
Strait of Hormuz Video
'हर-हर महादेव जपते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की पार', नाविक ने बताई खौफनाक दास्तां
'सम्मान को पहुंचा ठेस'बोरदोलोई ने बताया 51 साल बाद क्यों छोड़ा कांग्रेस का साथ
Assam assembly election 2026
'सम्मान को पहुंचा ठेस'बोरदोलोई ने बताया 51 साल बाद क्यों छोड़ा कांग्रेस का साथ
होर्मुज पर बंद होगी ईरान की दादागिरी? अमेरिका ने खेला 'ट्रंप कार्ड', जमकर मचाई तबाही
DNA
होर्मुज पर बंद होगी ईरान की दादागिरी? अमेरिका ने खेला 'ट्रंप कार्ड', जमकर मचाई तबाही
सूरत में अचानक फिर से क्यों होने लगा पलायन? UP-बिहार की ट्रेनों से घर लौट रहे मजदूर
Surat News
सूरत में अचानक फिर से क्यों होने लगा पलायन? UP-बिहार की ट्रेनों से घर लौट रहे मजदूर
कहीं धूल भरी आंधी के बाद झमाझम बारिश, तो कहीं बर्फबारी; कैसा है मौसम का ये उलटफेर?
delhi rain
कहीं धूल भरी आंधी के बाद झमाझम बारिश, तो कहीं बर्फबारी; कैसा है मौसम का ये उलटफेर?
केजरीवाल ने कैडर के साथ देखी AAP नेताओं को फर्जी केस में जेल में डालने पर बनी फिल्म
Aam Aadmi Party
केजरीवाल ने कैडर के साथ देखी AAP नेताओं को फर्जी केस में जेल में डालने पर बनी फिल्म
भगवंत मान सरकार की बड़ी उपलब्धि, 4 साल में भाखड़ा नहर के बराबर पानी खेतों तक पहुंचा
Punjab CM
भगवंत मान सरकार की बड़ी उपलब्धि, 4 साल में भाखड़ा नहर के बराबर पानी खेतों तक पहुंचा