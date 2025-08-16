US Russia Alaska Summit: पुतिन की जीत, ट्रंप झुनझुना बजाते खाली हाथ वापस लौटे! 5 प्वाइंट्स में जानें मीटिंग का सीक्रेट
Advertisement
trendingNow12883004
Hindi Newsदुनिया

US Russia Alaska Summit: पुतिन की जीत, ट्रंप झुनझुना बजाते खाली हाथ वापस लौटे! 5 प्वाइंट्स में जानें मीटिंग का सीक्रेट

Trump Putin Alaska Summit: अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मीटिंग समाप्त हो चुकी है. दुनियाभर की निगाहें इस मीटिंग पर जमी हुई थीं. अब जानें आखिर इस मुलाकात का नतीजा क्या निकला.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 16, 2025, 07:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

US Russia Alaska Summit: पुतिन की जीत, ट्रंप झुनझुना बजाते खाली हाथ वापस लौटे! 5 प्वाइंट्स में जानें मीटिंग का सीक्रेट

Trump Putin no deal reached in Ukraine talks: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का के जॉइंट बेस एल्मेंडॉर्फ-रिचर्डसन में मुलाकात की. इस बैठक का मकसद यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने की दिशा में बातचीत शुरू करना था. क्या वाकई कोई बड़ा नतीजा इस मुलाकात का निकला? आइए जानते हैं 5 प्वाइंट्स में जानें दुनिया की सबसे हाई-प्रोफाइल मीटिंग का  सीक्रेट.

  1. कोई डील नहीं, लेकिन बड़ी प्रगति का दावा: अलास्का में हुई मुलाकात पर ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन युद्ध पर कोई ठोस समझौता नहीं हुआ, लेकिन हमने बड़ी प्रगति की है. उन्होंने यह भी कहा, जब तक डील फाइनल नहीं होती, तब तक कोई डील नहीं. पुतिन ने भी इसे रचनात्मक और सम्मानजनक माहौल में हुई बातचीत बताया.
  2. यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को इस समिट में शामिल नहीं किया गया, जिससे यूक्रेन और यूरोपीय सहयोगी नाराज हैं. जेलेंस्की ने इसे पुतिन की निजी जीत बताया और कहा कि बिना यूक्रेन के कोई फैसला मान्य नहीं होगा. ट्रंप ने वादा किया कि वह जेलेंस्की और नाटो नेताओं को फोन करके बैठक की जानकारी देंगे.
  3. मॉस्को में अगली मुलाकात का सुझाव: पुतिन ने यूक्रेन और यूरोपीय नेताओं को चेतावनी दी कि वे "उभरती प्रगति" में रुकावट न डालें. उन्होंने अगली मुलाकात मॉस्को में करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि यह "विवादास्पद" हो सकता है, लेकिन वह इस पर विचार करेंगे.
  4. यूक्रेन युद्ध की जड़ें खत्म करने पर जोर: पुतिन ने कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए "संघर्ष की मूल वजहों" को दूर करना होगा. उन्होंने दावा किया कि अगर 2022 में ट्रंप राष्ट्रपति होते, तो शायद युद्ध शुरू ही नहीं होता. ट्रंप ने भी कहा कि वह इस युद्ध को रोक सकते थे. दोनों नेताओं ने यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात की, लेकिन कोई ठोस योजना सामने नहीं आई.
  5. पुतिन को इमेज बूस्ट, ट्रंप खाली हाथ: समिट में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, लेकिन पुतिन को रेड कार्पेट और सैन्य स्वागत के साथ वैश्विक मंच पर अपनी धमक दिखा दी. कई विश्लेषकों का मानना है कि यह पुतिन की "जीत" रही, जबकि ट्रंप बिना किसी डील के लौटे. 

 

 

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

trump Putin Alaska summit

Trending news

Aaj Ki Taza Khabar Live: अलास्का में समाप्त हुई ट्रंप-पुतिन की बैठक, वापस रवाना हुए दोनों नेता
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: अलास्का में समाप्त हुई ट्रंप-पुतिन की बैठक, वापस रवाना हुए दोनों नेता
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
Weather
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
Ayodhya Ram mandir
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
Odisha news
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
India Independence Day 2025
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
Vice President Elections
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
DNA
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
Alaska
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
'खुद को तुर्रम खां समझता है' इस मुहावरे के नायक का नाम सुनते ही कांप उठते थे अंग्रेज
Turram Khan
'खुद को तुर्रम खां समझता है' इस मुहावरे के नायक का नाम सुनते ही कांप उठते थे अंग्रेज
;