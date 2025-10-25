Egg Rocks: सच में चीन के पहाड़ अंडे दे रहे? रिसर्च में पता चली चौंकाने वाली वजह

हां, पहली नजर में आपको ऐसा ही लगेगा जैसे पहाड़ अंडे देने लगे हैं. चीन के गुइझोउ प्रांत का गुलु गांव पूरी दुनिया में मशहूर है. यह दुनिया के किसी भी शांत ग्रामीण इलाके जैसा ही लगता है. लुढ़कती पहाड़ियां, हरे-भरे खेत और घुमावदार कच्चे रास्ते यहां की पहचान हैं. गौर से देखने पर आपको धरती का एक अजीबोगरीब भूवैज्ञानिक रहस्य दिखाई देगा. ऐसी चट्टानें जो 'अंडे देती हुई' दिखाई देती हैं. कुछ दशक के बाद चट्टानों से चिकने अंडाकार पत्थर निकलते हुए दिखाई देने लगते है, मानो पहाड़ खुद उन्हें पैदा कर रहे हों. स्थानीय लोग इन्हें अंडे के पत्थर कहते हैं. पीढ़ियों से ये जीवित चट्टानों और अदृश्य प्राकृतिक शक्तियों के बारे में लोककथाओं को प्रेरित करते रहे हैं. अब इसके पीछे का रहस्य पता चल गया है.

जर्नल ऑफ जियोलॉजिकल रिसर्च में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक यह अजीबोगरीब घटना पूरी तरह से भूवैज्ञानिक है. ये तथाकथित अंडे देने वाली चट्टानें तब बनती हैं जब कैल्शियम कार्बोनेट जैसे खनिज धीरे-धीरे नरम शेल की परतों के भीतर आपस में जुड़ते जाते हैं. लाखों वर्षों में भूजल रसायन और दबाव इन खनिज समूहों को तब तक आकार देते हैं जब तक कि कटाव उन्हें ऊपर नहीं कर देता. जैसे-जैसे नरम बाहरी चट्टान घिसती जाती है, कठोर और गोल आकृति बाहर आते जाते हैं, जिससे यह भ्रम पैदा होता है कि चट्टानें अंडे दे रही हैं.

अंडे के पत्थर की घटना को वैज्ञानिक अपनी भाषा में कंक्रीशन कहते हैं. ये लाखों वर्षों में नरम चट्टानों के भीतर खनिजों के सीमेंट के रूप में बनते हैं. आखिरकार बाहर आते हैं तो अंडे की शक्ल में दिखते हैं.

ऊपर की परत पानी, हवा या तापमान के कारण धीरे-धीरे ऊपरी सतह टूटती है तो नीचे अंडे की तरह की आकृति उभरने लगती है. हर 20 से 30 साल में ऐसा फॉर्मेशन बनता है. गुलु गांव के लोग इसे दैवीय प्रभाव बताते हैं. वे इस पत्थर को प्रजनन क्षमता का प्रतीक मानते हैं. आज भी टूरिस्ट इस करिश्मे को देखने गुलु गांव आते हैं. स्थानीय गाइड इसमें कुछ तड़का लगाकर बताते हैं. (फोटो- एआई)

