पाकिस्तान से ना हो पाएगा! युद्ध रोकने अब सीन में आया रूस, रातोंरात एक फोन कॉल से बदल गए ईरान के सुर

पाकिस्तान मध्यस्थता करने चला था, लेकिन जलेबी और चाइनीज राइस से बात आगे नहीं बढ़ पाई. ईरान का डेलिगेशन अपने देश पहुंचा ही था कि अब सीन में रूस की एंट्री हो गई है. खास बात यह है कि खुद रूस की तरफ से जानकारी दी गई है कि ईरान के साथ तनाव कम करने पर बात हुई है. क्या बात हुई, यह जानने से पहले रातोंरात ईरान के सुर कैसे बदले, यह समझना जरूरी है. अमेरिकी मीडिया में खबरें आई हैं कि ईरान ने पांच साल तक के लिए न्यूक्लियर एक्टिविटी (यूरेनियम संवर्धन वाला काम) स्थगित करने की बात कही है.

हां, ईरान और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि तेहरान अगले पांच साल तक के लिए यूरेनियम संवर्धन का काम रोकने को तैयार हो गया है. हालांकि, पाकिस्तान में चर्चा के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस यह समयसीमा 20 साल चाह रहे थे. पाकिस्तान में वार्ता फेल हो गई, लेकिन अब रूस के आगे आने से चीजें सुधर सकती हैं.

ईरान से बात कर रूस ने क्या कहा?

रूस के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया, '13 अप्रैल को, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ फोन पर बातचीत की. रूसी विदेश मंत्रालय के प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया कि सशस्त्र टकराव फिर से शुरू नहीं होना चाहिए. उन्होंने एक बार फिर कहा कि संकट के समाधान में सहायता करने के लिए रूस तैयार है.

Add Zee News as a Preferred Source

रूस के दखल की इनसाइड स्टोरी

दरअसल, जैसे ही इस्लामाबाद में बातचीत फेल होने की खबर आई, समझौते की उम्मीदें टूट गई थीं. ईरान रूस का करीबी दोस्त है. वहां सुप्रीम लीडर समेत हजारों लोगों की मौत हो चुकी है. ईरान के साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मची है. ऐसे में दुनिया में सबसे बड़े परमाणु हथियारों का जखीरा रखने वाले मुल्क (रूस) ने शांति समझौते के हिस्से के तौर पर ईरान के संवर्धित यूरेनियम को अपने यहां रखने की पेशकश की है. आगे विदेश मंत्री और अराघची ने बातचीत की. इसके बाद, ईरान ने पांच साल के लिए संवर्धन रोकने की बात कह दी.

On April 12, President of Russia & Iran Vladimir #Putin & @drpezeshkian spoke over the phone. The Leaders discussed the latest developments in the Middle East. Masoud Pezeshkian shared his assessment of the Iran-US talks held on April 11 in Islamabad.https://t.co/5HY9Ol9LBK pic.twitter.com/KVULsgSZpG — MFA Russia (@mfa_russia) April 12, 2026

इससे एक दिन पहले, यानी पाकिस्तान से अमेरिकी और ईरानी डेलिगेशन के अपने-अपने देश पहुंचने के फौरन बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने ईरानी समकक्ष से फोन पर बात की थी. माना जा रहा है कि इस दौरान ईरानी राष्ट्रपति ने 11 अप्रैल को पाकिस्तान में हुए घटनाक्रम की जानकारी दी और आगे के लिए पुतिन से मशविरा लिया.

अमेरिका भी अब तैयार दिख रहा

हां, अमेरिका अब नई शर्तों पर राजी हो सकता है. वाइस-प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा है कि गेंद अब ईरान के पाले में है. उन्होंने कहा कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल कोई फैसला नहीं ले सका और हमारी शर्तों पर मंजूरी लेने के लिए तेहरान वापस जाना पड़ा. इस बीच, रूस और ईरान की बातचीत की खबरें आई हैं. वेंस ने कहा कि एक बड़े समझौते की संभावना बनी हुई है, अगला कदम ईरान को उठाना है. हम चाहते हैं कि संवर्धित यूरेनियम पूरी तरह से ईरान से बाहर चला जाए.

अब वेंस की इस बात को पुतिन के ऑफर से जोड़कर देखिए, तो जल्द ही किसी ऐसे समझौते की उम्मीद जगती है. 5 साल या इससे भी ज्यादा समय के लिए ईरान रूस को अपना संवर्धित यूरेनियम ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो सकता है. अगर ऐसा हुआ, तो पश्चिम एशिया में जंग के बादल छंट जाएंगे.