ईरान में 2 दिन तक फंसा था अमेरिकी एयरमैन, तभी यूएस आर्मी ने रेडियो पर सुने '3 शब्द' और ढूंढ डाली सटीक लोकेशन

How US pilot stranded in Iran send message: अमेरिका ने आखिरकार अपने लापता पायलट को ईरान से निकाल ही लिया. दो दिन पहले ईरान में अमेरिकी फाइटर जेट पर हमले के बाद लापता हुए अपने पायलट को बचाने के लिए ट्रंप फोर्स ईरान में घुस गई. ना सिर्फ घुसी बल्कि 'ऑपरेशन पायलट' को पूरी कामयाबी के साथ अंजाम भी दे डाला.

48 घंटे पहले ईरान ने अमेरिका के एफ-15 ईगल फाइटर जेट को मार गिराया था. जेट गिरने के बाद दोनों क्रू मेंबर्स ने इजेक्ट कर लिया था. जिसके बाद पायलट को तो जल्दी बचा लिया गया लेकिन वेपन्स ऑफिसर ईरान की जमीन पर फंस गया. उसे रेस्क्यू करना अमेरिका के लिए नाक का सवाल बन गया तो ईरान उसे पकड़कर जंग में बढ़त बनाने की जुगत में लग गया.

अमेरिकी सेना का सबसे मुश्किल ऑपरेशन

इसी के बाद दुश्मन देश में शुरू हुआ अमेरिकी सेना का सबसे मुश्किल और जोखिम भरा सैन्य ऑपरेशन. राष्ट्रपति ट्रंप का साफ कहना था कि वो अपने किसी भी वॉर ऑफिसर को दुश्मन के इलाके में अकेला नहीं छोड़ सकते.

Add Zee News as a Preferred Source

इस बीच एफ-15 ईगल का वेपन्स ऑफिसर पहाड़ी इलाके में छिपकर ईरानी सुरक्षाबलों से बचता रहा. जो कि पूरी शिद्दत से उसकी तलाश में जुटे थे. एक दिन से ज्यादा समय तक वह दुश्मन के इलाके में अकेला रहा.

जहां हर पल पकड़े जाने का खतरा था लेकिन उसने अपनी SERE ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए खुद को कोहगिलुयेह और बोयर-अहमद प्रांत के दुर्गम पहाड़ी इलाके में किसी तरह छिपाए रखा. यही नहीं उसने किसी तरह अमेरिकी एजेंसियों से संपर्क किया और अपनी लोकेशन की जानकारी दी.

CIA ने चली चाल और फंस गया ईरान

इसी के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए हरकत में आई. CIA ने एक चाल चली. उन्होंने ईरान के अंदर अपने एजेंटों से गलत जानकारी सर्कुलेट करवाई कि अमेरिकी सेना अपने पायलट को पहले ही ढूंढ चुकी है और उसे निकालने की तैयारी कर रही है. इससे ईरानी सेना की खोज की दिशा भटक गई. इसी दौरान CIA ने अपनी खास तकनीक का इस्तेमाल कर एयरमैन की सही लोकेशन पता कर ली.

यह लोकेशन पेंटागन, अमेरिकी सेना और व्हाइट हाउस को दी गई. इसके बाद राष्ट्रपति ट्रम्प ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन का आदेश दिया. मिशन को अंजाम देने के लिए स्पेशल फोर्सेज की एक विशेष कमांडो यूनिट को भेजा गया. इस दौरान आसमान से भारी फायर कवर दिया गया. ईरानी बलों को रोकने के लिए एयरस्ट्राइक भी की गई.

खराब हेलीकॉप्टर बम से उड़ा दिए

बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी बलों ने भारी गोलाबारी की ताकि रेस्क्यू टीम सुरक्षित तरीके से सैनिक तक पहुंच सके. गोलीबारी के बीच अमेरिकी रेस्क्यू टीम घायल पायलट तक पहुंची और उसे हेलीकॉप्टर तक लेकर आई. इसके बाद उसे एयरलिफ्ट कर सुरक्षित ईरान से बाहर निकाल लिया गया.

हालांकि इस रेस्क्यू के दौरान अमेरिका को अपने दो विमानों का नुकसान झेलना पड़ा है.एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दो सी-130 विमान वहीं फंस गए थे. जिससे अमेरिका को तीन नए विमान भेजने पड़े ताकि पायलट और सैनिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके.

बाद में अमेरिकी सेना ने उन फंसे हुए विमानों को उड़ा दिया ताकि वे ईरान के हाथ न लगें. विमानों के जले हुए अवशेषों के वीडियो भी सामने आए हैं. हालांकि ईरान दावा कर रहा है कि इन अमेरिकी विमानों को उसने मार गिराया है.

घायल एयरमैन को कुवैत ले जाया गया

इस पूरे रेस्क्यू मिशन में सैकड़ों स्पेशल ऑपरेशंस सैनिक शामिल थे. रेस्क्यू किए गए पायलट को इलाज के लिए कुवैत ले जाया गया है. एफ-15 ईगल के एक पायलट को अमेरिका पहले ही सुरक्षित निकाल चुका था. राष्ट्रपति ट्रम्प के मुताबिक सैन्य इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि दुश्मन के इलाके के अंदर दो अमेरिकी पायलटों को अलग-अलग ऑपरेशन में सुरक्षित निकाला गया है. ट्रंप ने कहा कि यह साबित करता है कि अमेरिका का ईरान के आसमान पर पूरा दबदबा है.

इस रेस्क्यू ऑपरेशन में यूएस को लापता पायलट की लोकेशन तीन शब्दों से मिली, जो उसने खुद भेजे थे और उसके बाद सिग्नल ऑफ कर लिया था. पहली बार तो यूएस आर्मी ने उस मैसेज पर भरोसा नहीं किया और ईरानी चाल समझकर दरकिनार कर दिया. बाद में संदेश को वेरिफाई किया गया तो वह लापता एयरमैन का निकला, जिसके बाद उसे ढूंढने का अभियान शुरू हुआ. यह जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद मीडिया को दी.

ट्रंप ने बताई रेस्क्यू ऑपरेशन की कहानी

एक्सियोस को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, 'F-15E स्ट्राइक ईगल से इजेक्ट होने के बाद वेपन्स ऑफिसर ने रेडियो पर एक छोटा और असामान्य संदेश भेजा. उसने कहा- पावर बी टू गॉड (ईश्वर को शक्ति). रेडियो पर उसने जो बात कही, उससे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुस्लिम यह बात कह रहा हो.'

ट्रंप ने आगे बताया, 'बाद में सेना के अधिकारियों ने बताया कि लापता एयरमैन बहुत धार्मिक था, इसलिए ऐसा कहना उसके लिए स्वाभाविक था.'

ट्रुथ सोशल पर अपने अकाउंट पर ट्रंप ने लिखा, 'वह बहादुर योद्धा ईरान की दुश्मन जमीन पर खतरनाक पहाड़ों में दुश्मनों से घिरा हुआ था, जो हर घंटे करीब आते जा रहे थे. लेकिन हमने ऑपरेशन शुरू किया और उसे सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया. उसे चोटें आई हैं लेकिन वह जल्द ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा. रेस्क्यू टीम का कोई सदस्य हताहत नहीं हुआ.'

इन 3 शब्दों ने बचा ली एयरमैन की जान

रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े एक अधिकारी ने ट्रंप के बयान की पुष्टि की. हालांकि, इसके साथ ही उसने कहा कि सटीक वाक्यांश 'God is good' (भगवान अच्छा है) था. अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने भी एक्स पर यही शब्द पोस्ट किए.

उस अधिकारी ने बताया कि एयरमैन के पास कम्युनिकेशन डिवाइस, ट्रैकिंग बीकन और एक हैंडगन था. ईरानी और अमेरिकी बल उसे ढूंढने की होड़ में लगे थे, लेकिन वह पहाड़ी दरार में छिपा रहा. वह लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा. एक बार तो वह 7,000 फुट ऊंची रिजलाइन पर चढ़ गया, जिससे पीछा करने वाले बलों से आगे रह सके. उसका स्थान अमेरिका को भी 24 घंटे से ज्यादा समय तक पता नहीं चला.

इस दौरान उसने स्थानीय लोगों से भी खुद को बचाए रखा, जिससे यह जानकारी ईरानी फौज तक न पहुंच सके. आखिरकार उसके कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए सीआईए ने उसके छिपने की जगह का पता लगाया. सटीक लोकेशन कन्फर्म होने पर सीआईए ने इसे व्हाइट हाउस, पेंटागन और अमेरिकी सेना के साथ साझा किया. इसके बाद शनिवार रात को स्पेशल फोर्सेस की टीम उतारी गई और घनी गोलाबारी के बीच उसे सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया.