ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मिसाइल हमला? क्या रेडिएशन लीक से मचेगी तबाही या टल गया परमाणु खतरा, जानें पूरी डिटेल्स

Iran Bushehr nuclear power plant after projectile hitting: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्लांट के पास एक प्रोजेक्टाइल गिरा है, जिसके बाद दुनिया भर में हड़कंप मच गया है. जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है. क्या यह मिसाइल हमला था या कोई और हादसा? अभी तक इस सवाल का साफ जवाब नहीं मिला है. ईरान और रूस दोनों ने इस घटना की पुष्टि की है. अब समझते हैं पूरी बात.

ईरान और रूस का बयान- घबराने की जरूरत नहीं

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक,रूस की परमाणु एजेंसी रोसाटॉम (Rosatom) के महानिदेशक एलेक्सी लिखाचेव (Alexey Likhachev) के मुताबिक, प्रोजेक्टाइल प्लांट के एक हिस्से के पास गिरा है, लेकिन रिएक्टर सुरक्षित है. उन्होंने साफ कहा कि रेडिएशन स्तर सामान्य है. इसमें किसी कर्मचारी को कोई चोट नहीं आई है. ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गनाइजेशन ने भी यही दावा किया कि इस घटना से न कोई तकनीकी नुकसान हुआ है. न ही किसी तरह की जान-माल की हानि हुई है.

IAEA ने क्या कहा?

संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था International Atomic Energy Agency (IAEA) ने भी इस घटना की पुष्टि की है. IAEA के मुताबिक, ईरान ने उन्हें बताया कि प्लांट परिसर में प्रोजेक्टाइल गिरा, लेकिन इससे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है. हालांकि एजेंसी ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध के दौरान न्यूक्लियर साइट्स के पास इस तरह की घटनाएं बेहद खतरनाक हो सकती हैं और बड़ा संकट पैदा कर सकती हैं.

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“प्रोजेक्टाइल” क्या था? रहस्य बरकरार

अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि जो चीज गिरी, वह असल में क्या थी. क्या यह मिसाइल थी? ड्रोन का हिस्सा? या एयर डिफेंस सिस्टम से गिरा कोई टुकड़ा? विशेषज्ञों का मानना है कि जंग के दौरान जब मिसाइलों को हवा में रोका जाता है, तो उनके टुकड़े भी जमीन पर गिरते हैं. ऐसे में यह भी संभव है कि वही मलबा प्लांट के पास गिरा हो. अभी तक ईरान या रूस ने इस घटना की कोई तस्वीर या वीडियो जारी नहीं किया है, जिससे शक और बढ़ जाता है.

क्यों इतना अहम है ईरान का बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट?

बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट ईरान का इकलौता चालू परमाणु बिजलीघर है. यह फारस की खाड़ी के किनारे स्थित है. जो 2011 से काम कर रहा है. इस प्लांट की क्षमता करीब 1000 मेगावाट है, जो लाखों घरों को बिजली देता है. हालांकि यह ईरान की कुल बिजली का छोटा हिस्सा है, लेकिन इसकी रणनीतिक अहमियत बहुत बड़ी है. यह प्लांट रूस की मदद से बना है. इसमें कम संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, जो आमतौर पर बिजली उत्पादन के लिए सुरक्षित माना जाता है.

बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट का इतिहास भी रहा है विवादों से भरा

बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांटका इतिहास काफी पुराना और उतार-चढ़ाव भरा रहा है. 1970 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद काम रुक गया. इसके बाद ईरान-इराक युद्ध के दौरान इस साइट पर कई बार हमले हुए. आखिरकार रूस की मदद से इसे पूरा किया गया और 2011 में यह चालू हुआ. आज भी ईरान इस प्लांट का विस्तार करने की योजना पर काम कर रहा है.

बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट से अगर रेडिएशन लीक होता तो क्या होता?

यह सवाल सबसे ज्यादा डराने वाला है. अगर इस घटना में प्लांट को नुकसान होता और रेडिएशन लीक होता, तो इसका असर बहुत बड़ा हो सकता था. फारस की खाड़ी के आसपास के देश समुद्र के पानी को साफ करके पीने का पानी बनाते हैं. अगर पानी में रेडिएशन फैल जाता, तो यह एक बड़ी मानवीय और पर्यावरणीय आपदा बन सकती थी. इतना ही नहीं, इसका असर मछलियों, समुद्री जीवन और पूरे इकोसिस्टम पर भी पड़ता.

जंग के बीच बढ़ती चिंता

ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के कारण इस तरह की घटनाएं और भी गंभीर हो जाती हैं. जून में हुई 12 दिन की जंग के दौरान भी न्यूक्लियर साइट्स को लेकर काफी चिंता जताई गई थी. हालांकि उस समय बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांटको सीधे निशाना नहीं बनाया गया था. अब इस नई घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या जंग के बीच न्यूक्लियर प्लांट्स सुरक्षित हैं?