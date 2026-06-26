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क्या है Ungrateful Child Law? थाईलैंड के इस 100 साल पुराने कानून की क्यों होने लगी चर्चा; अरबपति परिवार से जुड़ा है मामला

थाईलैंड के अरबपति भिरोमभकदी परिवार का अंदरुनी विवाद अब सामने आ गया है. इसी विवाद के कारण सदियों पुराना अकृतज्ञ संतान कानून भी सुर्खियों में है. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं...

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 26, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:14 PM IST
क्या है Ungrateful Child Law? थाईलैंड के इस 100 साल पुराने कानून की क्यों होने लगी चर्चा; अरबपति परिवार से जुड़ा है मामला
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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