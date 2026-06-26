/क्या है Ungrateful Child Law? थाईलैंड के इस 100 साल पुराने कानून की क्यों होने लगी चर्चा; अरबपति परिवार से जुड़ा है मामला

Ungrateful Child Law of Thailand: थाईलैंड में एक बार फिर सदियों पुराने अकृतज्ञ संतान कानून (Ungrateful Child Law) की चर्चा की जाने लगी है. इसकी वास्तविक वजह है देश के मशहूर सिंगहा बीयर बनाने वाले अरबपति परिवार में चल रहा आंतरिक विवाद.
दरअसल, सामने आए इस मामले ने न केवल पारिवारिक संपत्ति और अधिकारों पर बहस छेड़ी है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा किया है कि क्या आज के आधुनिक परिवेश में वास्तव में यह कानून प्रसंगिक है. आइए आपको बताते हैं आखिर कहां से विवाद शुरू हुआ है और इसका प्रभाव क्या हो सकता है.
थाईलैंड के इस कानून की चर्चा दुनिया के लगभग सभी देशों में होती रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, थाईलैंड के सिविल कानून में मौजूद यह प्रावधान माता-पिता को यह अधिकार देता है कि यदि उन्हें लगे कि उनकी संतान उनके प्रति आदर नहीं दिखा रही, सम्मान नहीं कर रही और एक कृतज्ञ व्यवहार नहीं कर रही है, तो पहले से दी गई संपत्तियां या उपहार उनसे वापस ले सकते हैं.
दावा किया जाता है कि इस कानून का असल उद्देश्य माता-पिता की सुरक्षा करना और यह सुनिश्चित करना था कि संतान उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करे. वैसे आज के समय में इस कानून को कई विशेषज्ञ गलत करार देते हैं. जानकारों का मानना है कि इसका इस्तेमाल पारिवारिक विवादों में दबाव बनाने के लिए भी किया जाता सकता है.
थाईलैंड में सुर्खियों में आए इस कानून की असली वजह है यहां के अरबपति भिरोमभकदी परिवार का अंदरुनी विवाद. यह परिवार थाईलैंड के प्रसिद्ध Singha Beer ब्रांड का मालिक है. बताया जाता है कि परिवार की चौथी पीढ़ी के एक सदस्य सिरानुध साई स्कॉट ने अपने ही बड़े भाई पर बचपन में यौन शोषण के गंभीर के आरोप लगाए. हालांकि, स्कॉट के बड़े भाई ने इस आरोप को खारिज किया है.
इन सबके बीच स्कॉट की ओर से दावा किया जा रहा है कि उनकी मां ने बड़े बेटे के खिलाफ इसी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया है. उसकी मां का कहना है कि उसके सार्वजनिक बयानों से परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है. पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता के प्रयास विफल होने के कारण अदालती कार्यवाही जारी है.
थाईलैंड का यह सदियों पुराना नियम हमेशा विवादों में रहा है. देश का एक वर्ग हमेशा इस कानून के समर्थन में रहा है, तो दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोगों ने इसका विरोध किया है. समर्थक मानते हैं कि इस कानून से माता-पिता की रक्षा होती है. वहीं, आलोचकों का कहना है कि आज के समय में यह परिवारों को भीतर चल रहे विवादों में एक कानून हथियार बन चुका है.