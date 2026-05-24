ईरान ने 39 दिन में बैकफुट पर धकेला! THAAD इंटरसेप्टर से पैट्रियट मिसाइलों तक, क्या घातक अमेरिकी हथियारों की जखीरा खात्मे के कगार पर है?

Does the US risk running out of key weapons: 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला बोला. भीषण जंग हुई. 8 अप्रैल को सीजफायर हुआ. इस बीच अमेरिकी से रिपोर्ट्स आईं कि ईरान ने महज 39 दिन में सुपरपावर की दबंगई/दादागिरी खत्म करके हुए उसकी घातक मिसाइलों समेत हथियारों के अन्य जखीरे को खात्मे के कगार पर ला दिया है. दावा ये भी किया गया कि ट्रंप ने अगर सत्ता के मद में जंग का एक और मोर्चा कहीं खोल दिया, या चीनी 'ड्रैगन', ताइवान को वैसे ही घेरने लगे, जैसे रूस ने यूक्रेन को घेर रखा है तो अमेरिका के पास एक साथ दो मोर्चों पर जंग लड़ना भारी पड़ जाएगा.

अमेरिका के पास कितने हथियार?

8 अप्रैल 2026 को जब अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर यानी युद्धविराम लागू हुआ, तो तेल-गैस की किल्लत और बढ़े दामों से परेशान दुनिया ने राहत की सांस ली. लेकिन उसके बाद 45 दिनों तक जो बयानबाजी हुई, वह किसी भी तरह से शांतिपूर्ण नहीं रही. लिहाजा मिडिल ईस्ट के मोर्चे से नया सवाल ये उठने लगा कि सीजफायर होना और उसे आगे बढ़ाया जाना, कहीं ईरान के बजाए अमेरिका के लिए ज्यादा जरूरी तो नहीं था. क्योंकि बीते डेढ़ महीने में ट्रंप ने ईरान को डेढ़ सौ बार डायरेक्ट कैमरे पर आकर या फिर एक्स पर पोस्ट करके धमकाया.

इसी गिनती में ट्रंप की कैबिनेट के कारिंदे भी गाहे-बगाहे ईरान को धमकाते रहे. लेकिन 8 अप्रैल के बाद से अबतक होर्मुज के रास्ते को खुलवाना तो दूर, ईरान का बाल-बांका तक नहीं कर सका. उल्टे ईरानी नेवी के धमकाने पर यूएस नेवी के एक युद्धपोत को धमकी के बाद पीछे भागना पड़ा. ऐसे में उन आशंकाओं ने और जोर पकड़ा जिनमें कहा जा रहा था कि ईरान की हेकड़ी निकालने के चक्कर में बाइ डिफॉल्ट अमेरिका का आर्सेनल यानी हथियारों का जखीरा करीब तीन चौथाई कम हो गया है.

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तीन दिन पहले मामला गरमाया

21 मई को अमेरिकी नौसेना के कार्यवाहक सचिव हंग काओ से सीनेट की कमेटी ने ताइवान को कुल 14 अरब डॉलर के हथियारों की बिक्री को लेकर सवाल पूछा, जिसका उन्होंने गोलमोल जवाब दिया. दरअसल अमेरिकी संसद ने ताइवान को हथियार बेचने की मंजूरी मिल गई है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी मंजूरी और सिग्नेचर होना बाकी है, इसलिए हथियार वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं.

क्या है सच्चाई?

काओ ने कहा, 'फिलहाल हम थोड़े समय के लिए ताईवान को हथियार भेजने पर रोक लगा रहे हैं, ताकि सुनिश्चित कर सकें कि मिडिल ईस्ट में चल रहे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के लिए हमारे पास जरूरी गोला-बारूद मौजूद हो, जो कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है. इस तरह अमेरिकी सैन्य सचिव ने हथियारों की कमी के सवालों और अटकलों को टालने की कोशिश की.

सेक्रेट्री ने एपिक फ्यूरी का नाम क्यों लिया? जबकि खुद ट्रंप और विदेश मंत्री रुबियो कह चुके हैं कि एपिक फ्यूरी खत्म हो चुका है, ऐसे में ताईवान को फौरन डिलीवरी देने में क्या दिक्कत है? एपिक फ्यूरी के नाम पर ट्रंप के सेक्रेट्री कह रहे हैं कि गोला-बारूद की कमी नहीं है, तो फिर एपिक फ्यूरी का नाम लेकर बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी. यानी नौसेना सचिव की टिप्पणी ने ट्रंप प्रशासन और पेंटागन के दावों और वास्तविक स्थिति के बीच एक और विरोधाभास को और बढ़ा दिया.

इससे पहले अप्रैल महीने के आखिर में, जब युद्धविराम के कारण मिसाइलों और इंटरसेप्टरों के इस्तेमाल में कमी आई, तब वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (CSIS) ने चेतावनी दी थी कि अमेरिकी सेना ने 7 अहम हथियार प्रणालियों का भारी उपयोग किया और उनमें से चार के लिए युद्ध-पूर्व भंडार का आधे से ज्यादा स्टॉक खर्च कर दिया. जिसमें THAAD इंटरसेप्टर, पैट्रियट मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाली SM-3 तथा SM-6 जहाज-आधारित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें थीं.

CSIS रिपोर्ट के अनुसार, 21 अप्रैल तक अमेरिका अपने अनुमानित 3,100 टॉमहॉक मिसाइलों में से 1,000 से ज्यादा इस्तेमाल कर चुका था.

रिपोर्ट में कहा गया, 'इन सात हथियार प्रणालियों के भंडार को युद्ध-पूर्व स्तर तक दोबारा बनाने में एक से चार साल लगेंगे.'

मैड्रिड के एल्कानो रॉयल इंस्टीट्यूट के रक्षा और सुरक्षा विशेषज्ञ फेलिक्स आर्टेआगा ने कहा कि यदि आज से ताइवान को लेकर चीन के साथ कोई संघर्ष नहीं शुरू होता है, तो फिलहाल अमेरिका काफी हद तक तैयार है. आर्टेआगा ने अल जजीरा से कहा था, उन्होंने हथियारों के प्रोडक्शन, वैकल्पिक योजना, आपातकालीन योजना और आकस्मिक योजना के तहत पहले से तैयारी कर रखी है.

द वॉशिंगटन पोस्ट ने भी अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि युद्ध दोबारा शुरू करने के लिए इजरायल का लगातार दबाव कुछ अमेरिकी अधिकारियों को परेशान कर रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि नए युद्ध से पेंटागन के गोला-बारूद भंडार पर भारी दबाव पड़ेगा. अप्रैल की CSIS रिपोर्ट में पाया गया कि युद्ध के दौरान ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने 2.3 अरब डॉलर से 2.8 अरब डॉलर तक के अमेरिकी सैन्य उपकरण नष्ट कर दिए, जिससे अमेरिकी हथियारों की सप्लाई चेन पर असर पड़ा.