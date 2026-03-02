Advertisement
What TRump next plan For Iran: जंग की आग में मिडिल-ईस्ट सुलग रहा है. ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के बाद पूरी दुनिया में एक नई बहस शुरू हो गई है. अब ईरान को लेकर ट्रंप का अगला प्लान क्या है? क्या ईरान-इजरायल और अमेरिका की जंग अब खत्म हो जाएगी? जानें सभी सवालों के जवाब.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Mar 02, 2026, 10:04 AM IST
Trump says 4 to 5 week war With Iran: ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान में कुछ जगहों पर मौत का मातम छाया हुआ है. लेकिन कुछ जगहों पर ईरानी लोग  जमकर खुशी मना रहे हैं. खामेनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तो पहले से चल रहे थे, उन लोगों के लिए खुशी मनाने से इससे बड़ा मौका तो अब और नहीं मिलने वाला. लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल सामने है. अब खामेनेई की मौत के बाद ट्रंप का अगला टारगेट ईरान को लेकर क्या होगा? ईरान से कितने दिन और जंग चलने वाली है. क्या खामेनेई की मौत के बाद अब ईरान में क्या नए बदलाव होंगे, कौन संभालेगा सत्ता. समझते हैं एक-एक करके पूरी बात.

खामेनेई की मौत के बाद कब तक होगी ईरान से जंग?
खामेनेई की मौत के बाद ट्रंप ने रविवार को न्यूयॉर्क टाइम्स को फोन पर बताया कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो सैन्य कार्रवाई चार से पांच हफ्ते तक जारी रह सकती है. उनका कहना है कि अमेरिका और इजरायल दोनों के पास इतनी सैन्य ताकत है कि लंबे समय तक हमले की तीव्रता बनाए रखी जा सकती है. जिस तरह इजरायल और अमेरिका ने मात्र दो दिन में ईरान में खामेनेई समेत पूरी लीडरशिप खत्म कर दी है, उससे अंदेशा है ‌कि अगर जंग 30 से 35 दिन चल गया तो ईरान के अस्तित्व पर बड़ा सकंट आ जाएगा. हालांकि ट्रंप ने यह भी माना कि इस संघर्ष में अमेरिकी सैनिकों की जान जाने का खतरा बना हुआ है. यानी जंग आसान नहीं होगी, लेकिन पीछे हटने का सवाल भी नहीं है.

खामेनेई की हत्या के बाद ईरान में आगे क्या?
ट्रंप ने इस मामले में इंटरव्यू के दौरान बहुत साफ जवाब नहीं दिया. ट्रंप ने ईरान में नई सरकार कैसे बनेगी, इस पर दो-तीन अलग-अलग तस्वीरें पेश कीं है. जहां एक तरफ बोले कि पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा. दूसरी तरफ कहा कि वेनेजुएला वाला तरीका भी अपनाया जा सकता है. मतलब सिर्फ सबसे ऊपर वाला नेता हट जाए, बाकी सरकार के लोग वैसे के वैसे रहें, बस अब अमेरिका के साथ अच्छे से काम करें.  जब ट्रंप से रिपोर्टर्स ने और उसपर गइराई से पूछा तो ट्रंप ने हंसते हुए कहा, “देखते हैं क्या होता है.” यानी अभी ईरान की सत्ता आगे कैसे चलेगी इस पर ट्रंप का कोई फिक्स प्लान नहीं है, 

नई सरकार पर खुद ही उलझे ट्रंप, क्या संकेत देता है यह बयान?
ईरान के भविष्य को लेकर ट्रंप का जो चौंकाने वाला बयान सामने आया उसके बाद अब अटकलें तेज हो गई हैं कि जंग तो अमेरिका ने छेड़ दी लेकिन अब उनके पास कोई ठोस प्लान नहीं है, तभी तो ट्रंप कह रहे हैं कि मौजूदा ईरानी सैन्य नेतृत्व हथियार जनता को सौंप दे, तो सत्ता बदलाव आसान हो सकता है. दूसरी तरफ उन्होंने ऐसा मॉडल भी सुझाया जिसमें सिर्फ शीर्ष नेता हटे और बाकी सरकार पहले की तरह काम करती रहे.  राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, ट्रंप के बयान दो बातें साफ करते हैं कि अमेरिका दबाव बनाए रखना चाहता है. लेकिन युद्ध के बाद ईरान की सत्ता कैसी होगी, इसका ब्लूप्रिंट अभी तैयार नहीं है. 

अमेरिका के लिए ईरान क्यों है मुश्किल टारगेट?
विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान पर कार्रवाई किसी छोटे देश जैसी नहीं है. इसकी वजहें साफ हैं कि ईरान के पास मजबूत और प्रशिक्षित सैन्य ढांचा है. क्षेत्रीय मिलिशिया नेटवर्क बहुत तगड़ा है. देश के भीतर गहरी राजनीतिक और सामाजिक विभाजन भी है कोई एक नियम यहां नहीं लागू हो सकता. यही कारण है कि ट्रंप द्वारा पहले वेनेजुएला में अपनाए गए मॉडल को यहां लागू करना बेहद जोखिम भरा माना जा रहा है. उस समय वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को निशाना बनाया गया था, लेकिन ईरान का मामला कहीं ज्यादा जटिल बताया जा रहा है.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं.

iran us conflict

