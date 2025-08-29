DNA: उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने ऐसा क्या कह दिया कि US में हो रही ट्रंप के तख्तापलट की चर्चा? क्या कार्यकाल पूरा करेंगे डोनाल्ड

DNA Analysis Donald Trump Disease News: ट्रंप को लेकर पूरी दुनिया में पिछले 24 घंटे से एक नया सवाल घूम रहा है..सवाल ये है कि क्या अमेरिका में तख्तापलट होने वाला है. क्या राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ कोई साजिश हो रही है..या किसी गंभीर बीमारी के कारण ट्रंप खुद राष्ट्रपति पद छोड़ सकते हैं.

सोचिए, मौजूदा दौर में जब ट्रंप पर कई देशों में तख्तापलट कराने की कोशिश का आरोप लग रहा है..तब उन्हीं के तख्तापलट की अटकलें क्यों लग रही हैं. तो इसकी वजह है अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान.

ट्रंप के तख्तापलट की चर्चा कैसे हुई शुरू?

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप के सबसे भरोसेमंद सहयोगी जेडी वेंस ने कुछ ऐसा कह दिया कि अमेरिका में तख्तापलट की चर्चा होने लगी. एक इंटरव्यू में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि, 'मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति अच्छी स्थिति में हैं और वो अपना शेष कार्यकाल पूरा करेंगे. अगर कोई त्रासदी होती है, तो मुझे सबसे अच्छा प्रशिक्षण मिला है. कोई त्रासदी हुई तो मैं राष्ट्रपति पद संभालने के लिए तैयार हूं.'

DNA: मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर साउथ एशिया संभालने का प्लान!

जनवरी में ट्रंप ने जब शपथ ली थी तो उनकी उम्र 78 साल 7 महीने थी. दूसरी बार राष्ट्रपति बने ट्रंप तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं, फिर भी उन्होंने बार-बार संकेत दिया है कि वे 2028 में इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं. सोचिए ऐसे हालात में वेंस ने क्यों कहा कि वो राष्ट्रपति पद संभालने के लिए तैयार हैं. इसकी वजह है ट्रंप की बीमारी की अफवाह.

हाथ में पड़े एक निशान से दी चर्चाओं को हवा

हाल में ही दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद इन तस्वीरों ने ट्रंप की बीमारी की अफवाह को हवा दे दी. ट्रंप के हाथ पर गहरा नीला निशान दिख रहा है.

ओवल ऑफिस में मीटिंग के दौरान ट्रंप ने हाथ पर नीले निशान को छिपाने के लिए बार-बार इसे ढंकने की कोशिश की. लेकिन वो इसे छिपा नहीं सके. कुछ दिन पहले भी ऐसा ही निशान ट्रंप के हाथ पर देखा गया था. इसके बाद ट्रंप की सेहत को लेकर सवाल उठे थे. तब व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने कहा था कि बार-बार हाथ मिलाने और एस्पिरिन के नियमित इस्तेमाल से ट्रंप के हाथ पर ये निशान हुआ है.

किन बीमारियों से जूझ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप?

ट्रंप पर अपनी बीमारी छिपाने का आरोप लगता रहा है. ट्रंप के डॉक्टर सीन बारबाबेला बता चुके हैं राष्ट्रपति को क्रोनिक वेनस इन्सफिशिएंसी है यानी ट्रंप के पैरों की नसें खराब है. इसी वजह से कई बार ट्रंप को चलने में भी परेशानी होती है.

अमेरिका के मशहूर मनोवैज्ञानिक डॉ. हैरी सेगल और डॉ. जॉन गार्टनर ने दावा किया था कि ट्रंप में डिमेंशिया के लक्षण दिखाई दे रहे हैं. यानी ट्रंप की स्मृति और उनके सोचने समझने की क्षमता पर सवाल उठाए गए हैं. हालांकि ट्रंप की टीम का दावा है कि अप्रैल में हुई वार्षिक मेडिकल जांच में उन्हें अच्छे नंबर मिले थे.

हालांकि नई तस्वीरों के सामने आने और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान के बाद फिर ट्रंप की सेहत को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. सवाल उठने लगे हैं कि आखिर वेंस ने राष्ट्रपति का पद संभालने की बात क्यों की.