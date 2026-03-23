US-Iran War: क्या 118 घंटे बाद होर्मुज पर गिरेगा महाबम? ट्रंप के नए अल्टीमेटम ने दुनिया में मचाई खलबली

Iran-US-Israel War: ईरान-अमेरिका और इजरायल की वॉर फाइल्स में अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट आ गया है. यहां से जंग कोई भी मोड़ ले सकती है. मामला आर या पार की कगार तक आ पहुंचा है. लेकिन उसके लिए इंतजार करना होगा 118 घंटों का. घड़ी की टिक-टिक के साथ अब पूरा गेम ऑन है. 23 मार्च को जंग का 24वां दिन है.

'ईरान से चल रही अच्छी वार्ता'

इसी दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्रूथ पर एक पोस्ट लिखते हैं, जिसमें वह कहते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 दिन से बेहतर और सार्थक वार्ता चल रही है ताकि मिडिल ईस्ट में दुश्मनी खत्म करके युद्ध का हल निकाला जा सके. यह वार्ता करीब एक हफ्ते चलेगी. लिहाजा उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को आदेश दिया है कि अगले 5 दिन तक ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बम-मिसाइलें ना दागी जाएं.

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ट्रंप ने बदल लिए सुर

दरअसल, ट्रंप का बयान ऐसा मौके पर आया है, जब उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने को लेकर ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था. साथ ही कहा था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो एनर्जी और पावर प्लांट्स पर हमले किए जाएंगे. लेकिन जवाब में ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा.

ईरान ने कर दिया ट्रंप के बयान का खंडन

सोमवार वाला ट्रंप का बयान अभी फैलने ही लगा था कि ईरान ने बड़ा धमाका कर दिया. रॉयटर्स ने ईरानी न्यूज एजेंसी फार्स के हवाले से कहा कि शिया मुल्क की अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है. ईरान ने वेस्ट एशिया में पावर प्लांट्स पर हमले की धमकी दी थी, जिसके बाद ट्रंप पीछे हटे हैं. यानी सीधे-सीधे ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को झूठा साबित कर दिया.हालांकि ट्रंप ने फॉक्स बिजनेस नेटवर्क से बातचीत में कहा कि ईरान डील करने के लिए तड़प रहा है और डील दिन से पहले भी हो सकती है. ट्रंप ने कहा कि रविवार की रात को अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की उनके ईरानी समकक्षों के साथ वार्ता हुई थी.

ईरान नहीं माना तो फूटेगा महाबम

यह तो बात हुई स्क्रिप्ट की.अब क्लाइमैक्स पर आते हैं. भले ही ईरान अमेरिका से वार्ता की बात को झूठ बता रहा हो लेकिन सच यह है कि उसकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं है. जंग में उसे भारी नुकसान हुआ है. टॉप लीडरशिप लगभग खत्म हो चुकी है. अगर किसी कारणवश दोनों देशों के बीच वार्ता असफल रहती है तो सबसे ज्यादा असर पड़ेगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में, जिसे दुनिया के तेल सप्लाई की लाइफलाइन कहा जाता है.

दुनिया की लाइफलाइन होगी तबाह!

अभी सैकड़ों की तादाद में वहां जहाज फंसे हुए हैं. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फारस की खाड़ी को अरब सागर और ओमान की खाड़ी से जोड़ता है. यह अपने सबसे संकरे हिस्से पर करीब 33 से 54 किलोमीटर चौड़ा है.यहां से दुनिया के कुल पेट्रोलियम एक्सपोर्ट का करीब 20 फीसदी हिस्सा होकर गुजरता है. यानी अभी जितनी जंग हुई, उसी से दुनिया रेंगने लगी.स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अगर जंग ज्यादा और चली तो भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी. यानी पूरी दुनिया का भविष्य अगले 118 घंटे में तय हो जाएगा.