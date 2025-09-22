ब्रिटेन, कनाडा ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने 'फिलिस्तीन देश' को दी मान्यता, जमीन पर क्या होगा बदलाव?
Advertisement
trendingNow12931933
Hindi NewsExplainer

ब्रिटेन, कनाडा ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने 'फिलिस्तीन देश' को दी मान्यता, जमीन पर क्या होगा बदलाव?

ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को 'स्वतंत्र राष्ट्र' के तौर पर मान्यता दे दी है. साथ ही फिलिस्तीन में बड़ी तादाद में मारे जाने की निंदा की है. हालांकि दूसरी तरफ इजरायल ने इसका विरोध किया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Sep 22, 2025, 09:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ब्रिटेन, कनाडा ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने 'फिलिस्तीन देश' को दी मान्यता, जमीन पर क्या होगा बदलाव?

इजरायल और हमास के दरमियान पिछले 2 वर्षों से जारी जंग के बीच ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया है. फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को धन्यवाद देते हुए इसे 'साहसिक और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप फैसला' बताया है. जबकि इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने इस कदम की निंदा करते हुए इसे 'आतंकवाद को इनाम' करार दिया है. 

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने एक वीडियो संदेश में कहा,'मिडिल ईस्ट में बढ़ती भयावह परिस्थितियों के बावजूद हम शांति और 'टू स्टेट नेशन' समाधान की संभावना को जिंदा रखने के लिए काम कर रहे हैं.' उन्होंने आगे कहा,'गाजा में लाखों लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो खाना और पानी लेने जा रहे थे. वहां हो रही भूख और तबाही असहनीय हैं.'

फिलिस्तीन ने क्या कहा?

ब्रिटेन के इस फैसले के बाद 'स्टेट्स ऑफ फिलिस्तीन' के आधिकारिक X पोस्ट में लिखा गया,'विदेश मंत्रालय और प्रवासी मंत्रालय उन देशों का स्वागत करता है और उनके प्रति आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने फिलिस्तीन को स्वतंत्र और संप्रभु मुल्क के रूप में मान्यता दी है. यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साहसिक निर्णयों को अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय वैधता प्रस्तावों के अनुरूप मानता है.'

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: गुस्से से लाल हुए बेंजामिन नेतन्याहू, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों पर निकाली भड़ास

'आतंकवाद को बड़ा इनाम'

जबकि दूसरी तरफ इजरायली सरकार गाजा में बंधकों के परिवार और कुछ कंजर्वेटिव नेताओं ने कड़ी आलोचना की है. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि फिलिस्तीन कभी एक स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा. उन्होंने कहा कि उनके पास उन नेताओं के लिए 'स्पष्ट संदेश' है जिन्होंने मान्यता दी है. आप आतंकवाद को बड़ा इनाम दे रहे हैं.

स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने से क्या होगा?

अब अगर बात करें कि ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के इस कदम के बाद क्या बदलेगा? तो जवाब है 'कुछ नहीं'. क्योंकि यह पहली बार नहीं है कि जब किसी ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मंजूरी दी हो. इससे पहले लगभग 75% देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे रखी है लेकिन आज तक इसके तय बॉर्डर नहीं हैं, कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है. ऐसे में इस तरह के कदम सिर्फ प्रतीकात्मक है. इससे जमीन पर कोई बदलाव आने वाला नहीं है. हालांकि दबाव की राजनीति के बीच इस तरह के कदम काफी मायने भी रखते हैं.

यह भी पढ़ें: कतर के बाद इस ताकतवर मुस्लिम देश को निशाना बनाएगा इजरायल, मिडिल ईस्ट में मचा तहलका

वेस्ट बैंक और गाजा पर कौन करता है शासन?

वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी प्राधिकरण, जिसे 1990 के शांति समझौतों के बाद स्थापित किया गया था, इजराइल के कब्ज़ की वजह से अपने इलाके और लोगों पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं रखता. इसके अलावा गाजा की बात करें तो 2007 से हमास ही वहां पर इकलातौ शासक है. हालांकि पिछले 2 वर्ष से चली आ रही जंग के बाद से गाजा पर इजरायल भी कब्जा जमाए हुए है.

संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की स्थिति

193 में से 75%

देश फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं

स्थायी पर्यवेक्षक

संयुक्त राष्ट्र में बैठकों में हिस्सा लेने का अधिकार, वोटिंग नहीं

सुरक्षा परिषद समर्थन

ब्रिटेन और फ़्रांस के बाद जल्द ही 4 में से 4 स्थायी सदस्य

इतिहास और हाल की मान्यता

  • 1988: चीन और रूस ने मान्यता दी

  • फ्रांस: घोषणा की कि मान्यता देगा

  • कनाडा: पहला जी-7 देश जिसने मान्यता दी

  • ब्रिटेन और फ्रांस: हालिया समर्थन

जी-7 देशों की मान्यता

  • कनाडा ✔

  • फ़्रांस ✔

  • इटली ❌

  • जर्मनी ❌

  • जापान ❌

  • ब्रिटेन ✔

  • अमेरिका ❌

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Palestine

Trending news

भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari On Reservation
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
karnataka
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
Assam
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
India-Canada Relations
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
Weather
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
India Pakistan match
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
Godhra
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
Bishnupur attack
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
Mohan Bhagwat
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
Indian Navy
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
;