ब्रिटेन, कनाडा ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने 'फिलिस्तीन देश' को दी मान्यता, जमीन पर क्या होगा बदलाव?

इजरायल और हमास के दरमियान पिछले 2 वर्षों से जारी जंग के बीच ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया है. फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को धन्यवाद देते हुए इसे 'साहसिक और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप फैसला' बताया है. जबकि इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने इस कदम की निंदा करते हुए इसे 'आतंकवाद को इनाम' करार दिया है.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने एक वीडियो संदेश में कहा,'मिडिल ईस्ट में बढ़ती भयावह परिस्थितियों के बावजूद हम शांति और 'टू स्टेट नेशन' समाधान की संभावना को जिंदा रखने के लिए काम कर रहे हैं.' उन्होंने आगे कहा,'गाजा में लाखों लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो खाना और पानी लेने जा रहे थे. वहां हो रही भूख और तबाही असहनीय हैं.'

फिलिस्तीन ने क्या कहा?

ब्रिटेन के इस फैसले के बाद 'स्टेट्स ऑफ फिलिस्तीन' के आधिकारिक X पोस्ट में लिखा गया,'विदेश मंत्रालय और प्रवासी मंत्रालय उन देशों का स्वागत करता है और उनके प्रति आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने फिलिस्तीन को स्वतंत्र और संप्रभु मुल्क के रूप में मान्यता दी है. यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साहसिक निर्णयों को अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय वैधता प्रस्तावों के अनुरूप मानता है.'

'आतंकवाद को बड़ा इनाम'

जबकि दूसरी तरफ इजरायली सरकार गाजा में बंधकों के परिवार और कुछ कंजर्वेटिव नेताओं ने कड़ी आलोचना की है. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि फिलिस्तीन कभी एक स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा. उन्होंने कहा कि उनके पास उन नेताओं के लिए 'स्पष्ट संदेश' है जिन्होंने मान्यता दी है. आप आतंकवाद को बड़ा इनाम दे रहे हैं.

स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने से क्या होगा?

अब अगर बात करें कि ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के इस कदम के बाद क्या बदलेगा? तो जवाब है 'कुछ नहीं'. क्योंकि यह पहली बार नहीं है कि जब किसी ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मंजूरी दी हो. इससे पहले लगभग 75% देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे रखी है लेकिन आज तक इसके तय बॉर्डर नहीं हैं, कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है. ऐसे में इस तरह के कदम सिर्फ प्रतीकात्मक है. इससे जमीन पर कोई बदलाव आने वाला नहीं है. हालांकि दबाव की राजनीति के बीच इस तरह के कदम काफी मायने भी रखते हैं.

वेस्ट बैंक और गाजा पर कौन करता है शासन?

वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी प्राधिकरण, जिसे 1990 के शांति समझौतों के बाद स्थापित किया गया था, इजराइल के कब्ज़ की वजह से अपने इलाके और लोगों पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं रखता. इसके अलावा गाजा की बात करें तो 2007 से हमास ही वहां पर इकलातौ शासक है. हालांकि पिछले 2 वर्ष से चली आ रही जंग के बाद से गाजा पर इजरायल भी कब्जा जमाए हुए है.