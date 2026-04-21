अमेरिका-ईरान के बीच समझौते में कौन सा पेच फंसा? मिडिल ईस्ट से लेकर भारत तक बढ़ गई धुकधुकी

US-Iran war: अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता का क्या हुआ? ये सवाल 'मौजू' बना हुआ है. सीजफायर की मियाद 22 अप्रैल को खत्म होने वाली है. अब तक ये तय नहीं हो सका कि अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता होगी या नहीं. होगी. ट्रंप की टीम इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता में शामिल होने के लिए तैयार है. हालांकि उसकी अपनी शर्त है जिसे मानने से ईरान इनकार कर रहा है. मंगलवार को ईरान की तरफ से वार्ता में शामिल होने का कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिला.

समझौते में कौन सा पेच फंसा?

अमेरिका और ईरान दोनों किन शर्तों पर राजी होना दोनों देशों के लिए मुश्किल है. ईरान में कौन सा शख्स अमेरिकी शर्तों के सामने झुकने को तैयार नहीं है. इस्लामाबाद में वार्ता शुरू नहीं हुई संघर्ष विराम आगे नहीं बढ़ा तो पश्चिम एशिया में क्या होगा. पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर वार्ता की पूरी तैयारी करके बैठे हैं. पिछले दो दिनों से दोनों पक्षों के आने का इंतजार हो रहा है.

मंगलवार को क्या हुआ?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान को समझौता न करने पर बुरा अंजाम भुगतने की दो बड़ी चेतावनी दी है. पहली चेतावनी: अगर ईरान कोई अच्छा समझौता नहीं करता, तो वह संघर्ष विराम को आगे नहीं बढ़ाएगा. दूसरी चेतावनी: अमेरिकी सेना ईरान पर अटैक के लिए तैयार है. अमेरिकी राष्ट्रपति के इन बयानों को सीधे सीधे ईरान पर आक्रामक कार्रवाई की तैयारी का संकेत माना जा रहा है.

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ट्रंप ईरान को संदेश दे रहे हैं, अगर वह वार्ता की मेज पर नहीं आया तो ईरान पर हमले दोबारा शुरू किए जाएंगे. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान में उनका काम पूरा नहीं हुआ है. इसका मतलब साफ है कि बेंजामिन नेतन्याहू को इस संघर्ष विराम के खत्म होने का इंतजार है. इजरायल ने लड़ाकू विमानों में मिसाइलें तैयार करने का वीडियो भी जारी किया, जो युद्ध के लिए तैयार होने का संकेत हैं.

दूसरी तरफ ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा है. तेहरान की शर्त है कि अमेरिका समुद्र में ईरान की नाकेबंदी खत्म करे. ट्रंप कह रहे हैं जब तक ईरान समझौता करने के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक समुद्र में ईरान की नाकेबंदी जारी रहेगी. इस समय बात यहीं पर अटकी है.

ईरान भी तैयार

इस बीच ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा है अमेरिका वार्ता को समर्पण की मेज में बदलना चाहता है. लेकिन ईरान किसी भी कीमत पर धमकी के तहत बातचीत नहीं करेगा. अगर युद्ध जारी रहता है तो ईरान युद्ध के मैदान में नए तरीके अपनाने के लिए तैयार है.

ईरान का रुख बता रहा है, वह अमेरिका की शर्तों के आगे झुकने वाला नहीं है. अमेरिका हमला करेगा तो ईरान भी जवाब देने को तैयार है. ईरान की समाचार एजेंसी ने दावा किया है कि अगर युद्ध दोबारा शुरू हुआ तो ईरान की योजना दुनिया के बड़े हिस्से के तेल मार्ग को रोकने की है. यानी ईरान इस बार होर्मुज के साथ साथ बाब अल मंडेब के रास्ते को भी बंद करेगा, जिससे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के तेल निर्यात पर असर पड़ेगा.

इजरायली खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान के नेता अमेरिका से बातचीत के जरिए तनाव का अंत चाहते हैं. लेकिन ईरान की सेना के शीर्ष कमांडर अहमद वाहिदी ने इस पर रोक लगा दी है. वाहिदी इस वक्त ईरान के सबसे ताकतवर व्यक्ति माने जा रहे हैं, जो अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं हैं.

अहमद वाहिदी को हाल ही में ईरान की सेना का प्रमुख बनाया गया इससे पहले वह एक विशेष सैन्य इकाई के प्रमुख रह चुके हैं. उन्हें सरकार चलाने का भी अनुभव है. उनके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आरोप भी लगे हैं. कई देशों ने उन पर प्रतिबंध लगा रखा है. वो ईरानी राष्ट्रपति की तुलना में ज्यादा सख्त हैं. वह अमेरिका के बड़े विरोधी हैं.

ईरान में अहमद वाहिदी का प्रभाव बहुत ज्यादा है और वह सीधे शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में हैं. फिलहाल वह अमेरिकी शर्तों पर बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं इसी कारण वार्ता अटकी हुई है.

अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली वार्ता को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. लेकिन इसके साथ कुछ बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं, अगर यह वार्ता नहीं हुई और संघर्ष विराम आगे नहीं बढ़ा तो आगे क्या होगा.

स्थिति और गंभीर हो सकती है

एक पूर्व खुफिया अधिकारी ने दावा किया है कि ट्रंप ईरान के खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठाने पर विचार कर चुके थे. इस दावे के मुताबिक हाल ही में उन्होंने ईरान पर बहुत बड़े हमले का मन बनाया था. हालांकि इस तरह के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. ईरान ने पहले भी अमेरिका को चुनौती दी है और कई बार जवाबी कार्रवाई की क्षमता दिखाई है इसी कारण स्थिति बहुत संवेदनशील बनी हुई है.

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर संघर्ष विराम खत्म होने के बाद बड़ा सैन्य टकराव हुआ या किसी पक्ष को भारी नुकसान होता है तो स्थिति और गंभीर हो सकती है. हालांकि किसी भी बड़े हमले की स्थिति पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकती है और इससे कई बड़े देश आमने सामने आ सकते हैं.