जब 5 फीट 2 इंच की जॉर्जिया मेलोनी 6 फुट 8 इंच लंबे राष्ट्रपति डेनियल चापो से मिलीं, लंबाई देख फटी रह गईं आंखें, देखें वीडियो

Italian Prime Minister Giorgia Meloni goes viral: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इन दिनों एक वीडियो की वजह से खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. ये वीडियो है मोजाम्बिक के राष्ट्रपति डैनियल फ्रांसिस्को चैपो से उनकी मुलाकात का है. जहां दोनों नेताओं के बीच कद का इतना बड़ा फर्क था कि सिर्फ देखने वाले ही दंग नहीं रह गए बल्कि खुद मेलोनी हैरान रह गईं. चैपो की लंबाई करीब 6 फुट 8 इंच है, जबकि मेलोनी सिर्फ 5 फुट 2 इंच की हैं. रोम में हुई इस बैठक का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

आप भी देखें मेलोनी और चैपो का वीडियो

Ho ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica del Mozambico, Daniel Francisco Chapo. In particolare il colloquio, nel ricordare il cinquantesimo anniversario dell'indipendenza mozambicana e dello stabilimento delle relazioni diplomatiche, ha confermato la… pic.twitter.com/hI8kH3pFfO — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 11, 2025

रोम का है वीडियो

पिछले हफ्ते रोम में जब मेलोनी ने चैपो का स्वागत किया उस दौरान का यह वीडियो है. जिसमें मेलोनी चैपो से हाथ मिला रही हैं तो उन्हें ऊपर देखकर मुस्कुराना पड़ रहा है. उनकी हैरानी भरी मुस्कान कैमरे में कैद हो गई. चैपो इतने लंबे हैं कि मेलोनी को गर्दन ऊंची करके बात करनी पड़ी. यह वीडियो इतना मजाकिया था कि इंटरनेट पर वायरल हो गया. अब तक इस वीडियो को लाखों लोगों ने इसे देखा, शेयर किया और कमेंट्स की बौछार कर दी है. बास्केटबॉल के शौकीन चैपो पहले भी अपनी हाइट की वजह से चर्चा में रह चुके हैं. वो मोजाम्बिक के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो देश की आजादी के बाद पैदा हुए. इस साल चुनाव में उन्होंने 70 फीसदी वोट जीतकर सत्ता संभाली है.

सोशल मीडिया पर यूजर्स का रिएक्शन

सोशल मीडिया पर ये वीडियो देखते ही लोगों ने मजेदार कमेंट्स करने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा, "मेलोनी का रिएक्शन देखकर हंसी आ गई, लगता है वो खुद को हील्स में लंबी समझती हैं!" दूसरे ने कहा, "मेलोनी बहुत रियल हैं, अपनी फीलिंग्स छिपाती नहीं." कई लोगों ने मजाक में बोला कि मेलोनी की गर्दन दर्द कर रही होगी. एक ने लिखा, "जॉर्जिया मेलोनी का रिएक्शन गजब रहा."

मेलोनी ने शेयर किया है वीडियो

11 दिसंबर को मेलोनी ने अपने एक्स पर यह वीडियो शेयर किया है, पोस्ट करते हुए लिखा है कि पलाज़ो चिगी में मैंने मोज़ाम्बिक गणराज्य के राष्ट्रपति, डेनियल फ्रांसिस्को चापो से मुलाकात की. खास तौर पर मीटिंग में, मोज़ाम्बिक की आज़ादी की पचासवीं सालगिरह और डिप्लोमैटिक रिलेशन शुरू होने को याद करते हुए, दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप की अहमियत को कन्फर्म किया गया और मैटेई प्लान के तहत कई जॉइंट इनिशिएटिव को लागू करने के लिए साझा कमिटमेंट को फिर से कन्फर्म करना मुमकिन हुआ, जो स्ट्रैटेजी के हर सेक्टर को एड्रेस करते हैं. एनर्जी तक एक्सेस से लेकर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तक, वोकेशनल ट्रेनिंग से लेकर डिजिटलाइज़ेशन के लिए सपोर्ट और हेल्थकेयर सर्विसेज़ को मज़बूत करने तक. हम अपने-अपने इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की कॉम्प्लिमेंट्रीनेस को देखते हुए और मोज़ाम्बिक के डेवलपमेंट के लिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस की खोज और प्रोडक्शन में ENI द्वारा निभाई गई सेंट्रल भूमिका को देखते हुए, ट्रेड रिलेशन को तेज़ करने की दिशा में काम करने पर भी सहमत हुए हैं.