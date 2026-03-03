लाहौर की तरह अमेरिकी दूतावास पर हुआ अटैक, एक फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर ईरान में घुसी सीआईए

कराची के बाद अब लाहौर में भी अमेरिका कांसुलेट पर हमला हुआ है. आग लगा दी गई. पाकिस्तानियों का यह गुस्सा ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के विरोध में है. कराची में तो कुछ लोग अमेरिकी कैंपस में भी घुस गए थे और तोड़फोड़, आगजनी की. अमेरिकी राजनयिकों को बचाने के लिए फायरिंग की गई, जिसमें 10 लोगों के मारे जाने की खबर आई. कुछ ऐसा ही मंजर तब ईरान की राजधानी तेहरान में था. अमेरिकियों को बचने का मौका नहीं मिला. एंबेसी में भीड़ घुस गई. दूतावास के कुल 66 लोगों को बंधक बना लिया गया जिसमें डिप्टी एंबेसडर भी शामिल थे. स्थानीय लोगों को छोड़ने के बाद 53 को बंधक बनाए रखा. आंखों पर पट्टी और हाथ बांधे गए. सर्दी का मौसम था. जिस समय भीड़ गेट तोड़कर भीतर घुस रही थी दूतावास के 6 लोग पीछे के रास्ते से भागने में कामयाब हो गए. ये लोग छिपे रहे और दिन बीतने लगे. ना बंधक छूट रहे थे और ना इन 6 लोगों को निकालने का प्लान अमेरिका को सूझ रहा था.

वो 6 अमेरिकी पहले ब्रिटिश दूतावास में छिपे, उसके बाद कनाडाई राजदूत ने शरण दी. डर था कि अगर प्रदर्शनकारियों को पता चला तो यहां भी हमला हो जाएगा. आखिरकार सीआईए ने इन्हें निकालने के लिए एक फर्जी फिल्म की कहानी तैयार की. नाम रखा- आर्गो. इधर 79 दिन बीत गए. ये समय था 1979-80 का. 1979 में शाह रजा पहलवी देश छोड़कर भाग चुके थे और ईरान इस्लामिक रिपब्लिक बन गया था. शाह बीमार थे और कैंसर के इलाज के लिए अमेरिका ने शरण दे दी. इससे ईरानी गुस्सा गए. तेहरान में दूतावास पर 4 नवंबर 1979 का हमला उसी गुस्से की प्रतिक्रिया थी.

दूतावास में ईरानी प्रदर्शनकारी घुस रहे थे और अमेरिकी अफसर सीक्रेट फाइलें जलाने लगे. प्रदर्शनकारियों ने पहली मंजिल को फूंक दिया. बचाओ-बचाओ के मैसेज अमेरिका भेजे जाते रहे और 12 बजते-बजते 66 लोग प्रदर्शनकारियों के आगे घुटनों पर थे.

Add Zee News as a Preferred Source

6 लोगों को बचाने के लिए फिल्मी ऑपरेशन

हां, सीआईए ने अपने टॉप अंडरकवर एजेंट टोनी मेंडेस को मिशन सौंपा. उन्हें तेहरान से 6 लोगों को निकालना था. मेंडेस ने लॉस एंजिलिस में एक फर्जी मूवी प्रोडक्शन कंपनी बनाई. ऑफिस फर्जी, नंबर और बिजनस कार्ड सब फर्जी थे. अखबार के लिए विज्ञापन तैयार हुआ. साइंस फिक्शन फिल्म का नाम Argo रखा गया. अब मेंडेस ने प्लान बनाया कि शूटिंग की लोकेशन देखने के लिए वह फिल्म के कनाडाई प्रोडक्शन मैनेजर बनकर तेहरान जाएंगे. कनाडा के पीएम ने मंजूरी भी दे दी.

On November 4, 1979, followers of the Ayatollah Khomeini seized the U.S. Embassy in Tehran; the Iranians held more than 50 Americans hostage for 444 days. Listen to former American hostages tell their story. pic.twitter.com/gaO6tojGzt — Department of State (@StateDept) November 4, 2020

जनवरी 1980 में एक दिन मेंडेस साथी एजेंट के साथ तेहरान पहुंच गए. तीन दिन के भीतर उन छिपे हुए 6 लोगों से मिलकर उन्हें क्रू मेंबर, असिस्टेंट डायरेक्टर, स्क्रिप्ट एडवाइजर जैसी भूमिका में ढाला गया. बाकायदे फिल्म की ट्रेनिंग दी गई. कनाडा का असली पासपोर्ट भी जारी हो गया. ये फर्जी फिल्मी टीम अगली सुबह तेहरान एयरपोर्ट पर थी. चेकिंग, बातचीत और सिक्योरिटी टेस्ट के बाद ये लोग स्विस एयर फ्लाइट से उड़ गए. ये स्विट्जरलैंड गए. सीआईए और कनाडा का यह संयुक्त ऑपरेशन था. सारी चीजें गुप्त. दुनिया को 1997 में इस ऑपरेशन के बारे में पहली बार पता चला जब दस्तावेज डी-क्लासीफाइड हुए.

पढ़ें: तेहरान का हर चौराहा हैक था और... अब पता चला खामेनेई पर हमले से पहले कैसे हुई जासूसी

पता चला कि दूतावास के सारे बंधकों को छुड़ाने के लिए प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने जो गुप्त ऑपरेशन चलवाया था वो रेत के तूफान में दो हेलिकॉप्टरों के खराब होने के कारण फेल हो गया. कुछ समय बाद एक हेलिकॉप्टर का ब्लेड सी-130 से टकरा गया. 8 सैनिकों की जान चली गई. कार्टर ने किताब में लिखा कि वो जिंदगी का दर्दनाक दिन था. अल्जीरिया और यूएन की कोशिश के बाद भी जुलाई 1980 तक कुछ नहीं हुआ. उसी समय ईरान-इराक युद्ध छिड़ गया. नवंबर 1980 में अमेरिका में चुनाव हुए और रोनाल्ड रीगन जीत गए. उनके आते ही ईरान और अमेरिका में सहमति बनी और बंधक छुड़ा लिए गए.