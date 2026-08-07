/दुबई बनने ही वाला था भारत का हिस्सा, मिडिल ईस्ट पर चलती थी इंडिया की हुकूमत, क्या आपने पढ़े हैं इतिहास के ये पन्ने?

Dubai Part of India: भारत 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा. उस वक्त कहा जाता था कि अंग्रेजी हुकूमत का सूर्य कभी नहीं डूबता. लेकिन वक्त बदला, चीजें बदलीं. दुनिया के देश मजबूत हुए. आज भारत के खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं. लाखों भारतीय मिडिल ईस्ट के मुल्कों में काम करते हैं. लोग घूमने या छुट्टियां मनाने दुबई जैसी जगहों पर जाते हैं. लेकिन बहुत कम लोग यह बात जानते होंगे कि एक वक्त ऐसा भी था, जब मिडिल ईस्ट पर राज भारत से चलता था. यानी आज जिस दुबई में लोग घूमने या काम करने जाते हैं, वह तकरीबन भारत का हिस्सा बन ही गया था.
बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, आज लोग इसे काफी हद तक भूल चुके हैं, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में अरब प्रायद्वीप का लगभग एक-तिहाई हिस्सा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के तहत आता था.
अदन से लेकर कुवैत तक, अरब के संरक्षित राज्यों (प्रोटेक्टोरेट) के एक समूह का शासन दिल्ली से चलाया जाता था. इनकी देखरेख 'इंडियन पॉलिटिकल सर्विस' करती थी, सुरक्षा भारतीय सैनिक संभालते थे और इनकी जवाबदेही भारत के वायसरॉय को होती थी.
1889 के 'इंटरप्रिटेशन एक्ट' के तहत, कानूनी तौर पर इन संरक्षित राज्यों को भारत का ही हिस्सा माना जाता था.
जयपुर जैसी भारत की अर्ध-स्वतंत्र रियासतों की आम सूची में 'अबू धाबी' का नाम वर्णमाला के क्रम में सबसे पहले आता था. यहां तक कि वायसराय लॉर्ड कर्जन ने यह सुझाव भी दिया था कि ओमान को भी भारतीय साम्राज्य की एक देसी रियासत माना जाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे 'लुस बेला' या 'केलात' (जो आज बलूचिस्तान का हिस्सा हैं) को माना जाता था.
आधुनिक यमन में अदन तक भारतीय पासपोर्ट जारी किए जाते थे. यह भारत का सबसे पश्चिमी बंदरगाह था और बॉम्बे प्रांत का हिस्सा माना जाता था. जब 1931 में महात्मा गांधी ने इस शहर का दौरा किया, तो उन्होंने देखा कि कई युवा अरब खुद को भारतीय राष्ट्रवादी मानते थे.'
1937 में ही कई शाही बंटवारों में से पहला बंटवारा हुआ और अदन को भारत से अलग कर दिया गया. हालांकि, खाड़ी का इलाका एक और दशक तक भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में रहा. इस तरह दुबई से लेकर कुवैत तक के खाड़ी देश आखिरकार 1 अप्रैल 1947 को भारत से अलग हो गए. यह घटना ब्रिटिश राज के भारत और पाकिस्तान में बंटने और आजादी मिलने से कुछ महीने पहले हुई थी.
1947 में भारत की आजादी के बाद खाड़ी के इलाके का क्या हुआ, यह और भी दिलचस्प है. जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत से हटने के साथ-साथ अरब इलाकों से भी ब्रिटिश सेना हटाने का प्रस्ताव रखा, तो उनका जोरदार विरोध हुआ. इसलिए, ब्रिटेन ने खाड़ी में अपनी भूमिका अगले 24 सालों तक बनाए रखी, और अब 'अरब राज' भारत के वायसराय के बजाय सीधे व्हाइटहॉल (ब्रिटिश सरकार) को रिपोर्ट करता था.'
गल्फ क्षेत्र के जानकार पॉल रिच के शब्दों में कहें तो ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का आखिरी गढ़ था, ठीक वैसे ही जैसे गोवा पुर्तगाली भारत की आखिरी बची-खुची निशानी थी, या पॉन्डिचेरी (आज पुडुचेरी) फ्रांसीसी भारत का आखिरी हिस्सा था.'
वहां की आधिकारिक मुद्रा अभी भी भारतीय रुपया थी. आने-जाने का सबसे आसान जरिया अभी भी 'ब्रिटिश इंडिया लाइन' (एक शिपिंग कंपनी) थी और अरब के 30 रियासतों का प्रशासन अभी भी 'ब्रिटिश रेजिडेंट्स' चलाते थे. जिन्होंने अपना करियर 'इंडियन पॉलिटिकल सर्विस' में बनाया था. ब्रिटेन ने 'स्वेज नहर के पूर्व में अपनी औपनिवेशिक ज़िम्मेदारियों को छोड़ने' के फ़ैसले के तहत 1971 में ही गल्फ एरिया से पूरी तरह से वापसी की. यानी यह इतिहास का वो पन्ना है, जिससे आज भी कई भारतीय अनजान हैं.