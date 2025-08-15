'मेरी जांघें जल रही थीं'... इस खिलाड़ी की गर्भवती पत्नी पर शार्क ने किया हमला, फिर जो हुआ जानकर हैरान रह जाएंगे
'मेरी जांघें जल रही थीं'... इस खिलाड़ी की गर्भवती पत्नी पर शार्क ने किया हमला, फिर जो हुआ जानकर हैरान रह जाएंगे

Shark Attacks Pregnant Wife NBA Player: पूर्व एनबीए खिलाड़ी डैनिलो गैलिनारी की गर्भवती पत्नी एलेनोरा बोई पर प्यूर्टो रिको में शार्क ने हमला कर दिया था. लेकिन  गनीमत रही कि इस हादसे उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ. यह घटना उस वक्त हुई जब वह अपने बच्चों के साथ तैराकी कर रही थीं.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 15, 2025, 09:59 PM IST
Shark Attack: पूर्व एनबीए स्टार डेनिलो गैलिनारी की गर्भवती पत्नी पर शार्क ने हमला कर दिया. यह घटना अगस्त की शुरुआत में प्यूर्टो रिको में हुई, जब वह अपने बच्चों के साथ समुद्र में नहा रही थीं. इटली की स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एलेनोरा बोई, जो उस वक्त छह महीने की गर्भवती थीं, वे अपने दो छोटे बच्चों और पति के साथ कमर-गहरे पानी में तैर रही थीं. तभी अचानक उनके जांघ पर काटने का एहसास हुआ और उन्हें समझ आया कि शार्क ने हमला किया है. उन्होंने बताया, 'मैं रोने और चिल्लाने लगी, और मदद के लिए चीख रही थी.'

'जांघ में तेज़ दर्द महसूस हुआ'

बोई ने कहा, 'मुझे तेज़ दर्द हुआ और मेरी जांघ में जलन हो रही थी, लेकिन मेरा अंदाजा था, 'शायद यह कोई बड़ी जेलीफिश है.' लेकिन असल में यह जेलीफिश नहीं थी.' प्यूर्टो रिको के एक समुद्र तट पर शार्क के काटने से बचने के बाद यह पहली बार था जब उन्होंने अपनी बात रखी. बोई ने पहली बार 'अपने जीवन के सबसे बुरे दिन' के बारे में याद करते हुए बताया.

'वे एक फरिश्ता थीं'

बोई ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि उस वक्त समुद्र तट पर काफी भीड़ थी. हमले के तुरंत बाद परिवार पानी से भाग गया. लेकिन एक नेकदिल इंसान ने बोई की मदद की. उन्होंने बताया कि एक अज्ञात महिला ने उनके घाव को तौलिए से तब तक दबाए रखा जब तक कि दूसरे लोग मदद के लिए नहीं आ गए. बोई ने कहा, 'हे भगवान, मैं कह रही थी, 'मैं मरना नहीं चाहती और  मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे. मैं बहुत हताश थी.' बोई ने बताया, 'वह एक फ़रिश्ता थीं. डैनिलो मेरे साथ थीं और उन्होंने बहुत मदद की.'

बोई की की घंटों तक हुई जांच

चूंकि उस वक्त बोई छह महीने की गर्भवती थीं, इसलिए डॉक्टरों को यह सुनिश्चित करने के लिए कई घंटों तक जांच करनी पड़ी. एबीसी के साथ हुए इंटरव्यू के मुताबिक, बोई के पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद है और उन्हें हर हफ्ते डॉक्टर से मिलने जाना है, लेकिन वह अभी भी इस मुश्किल दौर से जूझ रही हैं. उन्होंने शुरुआत में इंस्टाग्राम पर मजाक में कहा था कि शार्क को जल्द ही अपने कानूनी प्रतिनिधियों से बात करनी होगी.

'यह आसान नहीं है'

बोई ने कहा, 'सच कहूं तो, यह आसान नहीं है. जब भी मुझे याद आता है, मैं अभी भी डर जाती हूं. यह मुश्किल है. खेल पत्रकार और मॉडल के रूप में काम कर चुकीं एलेनोरा अक्टूबर में बच्चे को जन्म देने वाली हैं. पीपल के मुताबिक, बोई और गैलिनारी 2022 में शादी के बंधन में बंध गए. एनबीए में 14 सीजन बिताने के बाद, जिसमें 2009 से 2011 तक निक्स के साथ एक कार्यकाल भी शामिल है. 

यह भी पढ़ें- मरीन ट्रेनर किलर व्हेल के साथ दिखा रही थी करतब, अचानक हमला कर उतारा मौत के घाट, जान लें वायरल वीडियो का सच

 

