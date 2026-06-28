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खामेनेई के अंतिम संस्कार में जब पुतिन और जिनपिंग भी नहीं जा रहे, तो भारत के फैसले पर सवाल क्यों? फिर छलकी 'कुंठा क्लब' की पीड़ा

Ayatollah Ali Khamenei Funeral Program: खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जब पुतिन और शी जिनपिंग भी ईरान नहीं जा रहे तो कुंठा क्लब पीएम मोदी पर सवाल क्यों उठा रहा है. जिनका इसी अवधि में पहले से ही तीन देशों की यात्रा का प्लान तय है. आखिर इस कुंठा गैंग की पीड़ा कब खत्म होकर रहेगी.

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jul 01, 2026, 12:30 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:31 AM IST
खामेनेई के अंतिम संस्कार में जब पुतिन और जिनपिंग भी नहीं जा रहे, तो भारत के फैसले पर सवाल क्यों? फिर छलकी 'कुंठा क्लब' की पीड़ा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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