खामेनेई के अंतिम संस्कार में जब पुतिन और जिनपिंग भी नहीं जा रहे, तो भारत के फैसले पर सवाल क्यों? फिर छलकी 'कुंठा क्लब' की पीड़ा

Indian Delegation at Ayatollah Ali Khamenei Funeral Program: अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और प्रसिद्ध राजनयिक हेनरी किसिंजर ने कहा है कि एक देश की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य उसकी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना होना चाहिए, न कि भावुकता का प्रदर्शन करना. हमारे देश में कूटनीति से जुड़े एक फैसले पर पिछले कुछ घंटों से सवाल उठ रहे हैं. ये सवाल ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल को लेकर खड़े किए जा रहे हैं.
ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 जुलाई से शुरू होगा. 9 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ईरान ने पीएम मोदी को निमंत्रण भेजा था. पीएम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे. पीएम ईरान क्यों नहीं जा रहे हैं, हम आपको विस्तार से बताएंगे. लेकिन पहले बताते हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारत के प्रतिनिधिमंडल में किसे-किसे शामिल किया गया है.
भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर होने वाले सैयद अता हसनैन और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. सैयद अता हसनैन बिहार के राज्यपाल हैं और लखनऊ के शिया परिवार से ताल्लुक रखते हैं. शिया मुस्लिम समुदाय में उनका सम्मानित नाम हैं. ऐसे में शिया बहुल ईरान के लिए प्रतिनिधिमंडल में सैयद अता हसनैन को भेजना प्रतीकात्मक महत्व रखता है.
वहीं पबित्रा मार्गेरिटा विदेश राज्य मंत्री हैं. इनके प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने से साफ है कि ये प्रतिनिधिमंडल डिप्लोमेसी प्रोटोकॉल के मुताबिक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल है. लेकिन प्रतिनिधिमंडल के ऐलान के साथ ही सोशल मीडिया पर कुंठा क्लब एक्टिव हो गया. सरकार के फैसले पर सवाल उठाए जाने लगे. भारत के इस कूटनीतिक फैसले में अमेरिका और इजरायल के दबाव वाला एंगल तलाश किया जाने लगा.
सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने वाले कुंठा क्लब के किसी भी सदस्य ने पीएम मोदी का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं देखा. किसी ने जहमत ही नहीं उठाई कि गूगल सर्च ही कर लेते. अगर AI पर भरोसा है तो उसी से पूछ लेते. इनका प्री प्लान्ड नैरेटिव तैयार था. बस इसे आगे बढ़ाने के लिए मौके का इंतजार था.
जो लोग अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में पीएम मोदी के नहीं जाने पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें जानना चाहिए कि 6 से 11 जुलाई के बीच पीएम मोदी इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाने वाले हैं. ये दौरा पहले से प्रस्तावित है.
आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कोई भी राज्य किसी दूसरे राज्य का मित्र या शत्रु बनकर पैदा नहीं होता. व्यावहारिक संबंध और राष्ट्रहित ही मित्रों और शत्रुओं को तय करते हैं.
ईरान भेजे जानेवाले प्रतिनिधिमंडल को लेकर कुंठा क्लब जो सवाल उठा रहा है, उसे समझना चाहिए कि कूटनीति राष्ट्रहित और व्यावहारिक संबंधों से संचालित होती है, भावनाओं से नहीं. कोई भी समझदार देश अपने नागरिकों और अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही कूटनीतिक फैसले लेता है.
यहां हम खासतौर पर कुंठा क्लब के सदस्यों को ये जानकारी शेयर करना चाहेंगे कि संकट में ईरान के साथ खड़े रहे रूस के राष्ट्रपति पुतिन के ईरान जाने की संभावना नगण्य यानी ना के बराबर है. हर कदम पर ईरान का साथ देने का दावा करनेवाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे.
ईरान वॉर पर ट्रंप से दूरी रखने वाले यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष भी अली खामेनेई के अंतिम संस्कार से दूर रहेंगे. ईरान के पड़ोसी देशों के राष्ट्र प्रमुख भी शायद ही खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हों.
सवाल ये है कि आखिर पुतिन, जिनपिंग जैसे ताकतवर नेता खामेनेई को आखिरी विदाई देने क्यों नहीं जा रहे हैं. वो भी उस स्थिति में जब उनके हित ईरान से मजबूती से जुड़े हैं. आखिर कूटनीति का ऐसा कौन सा पेच है कि ईरान के करीबी नेता भी दूरी बना रहे हैं. इस पेच को आप बहुत ध्यान से समझिएगा.
असल में 17 जून को अमेरिका और ईरान में 60 दिन की शांति वार्ता के लिए MoU साइन हुआ है. भारत, रूस और चीन समेत हर देश चाहता है कि समझौता हो. लेकिन तनातनी के इस माहौल में कोई भी समझदार देश ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, जिससे किसी शांति वार्ता को नुकसान पहुंचे. ईरान में बड़े-बड़े देशों के राष्ट्र प्रमुखों की मौजूदगी से शांति वार्ता को लेकर अमेरिका का रुख सख्त हो सकता है.
हर समझदार देश ईरान के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक हित सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों से टकराव से भी बचना चाहता है. भारत के लिए ये इसलिए भी और महत्वपूर्ण है कि क्योंकि खाड़ी देशों में करीब एक करोड़ भारतीय रहते हैं. ईरान ने अपने मिसाइल हमलों में UAE, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर और जॉर्डन को भी निशाना बनाया था.
भारत की पहली प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा और रोजगार को सुनिश्चित करना है. भारत के किसी भी कदम से अगर ये खाड़ी देश नाराज हुए तो 1 करोड़ भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा और रोजगार का सवाल खड़ा हो जाएगा.
अंतराराष्ट्रीय कूटनीति में एक बहुचर्चित शब्द है “स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी" यानी कूटनीतिक स्वायत्तता. भारत ने अपने आर्थिक, राजनयिक हितों की सुरक्षा के लिए “स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी" का प्रयोग किया है.
आयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में प्रतिनिधिमंडल भेजने के फैसले पर सवाल उठाने वाले कुंठा क्लब के सदस्य स्मृति लोप के शिकार हो गए हैं. उन्हें याद नहीं कि मार्च और अप्रैल के महीने में भारत ने ईरान को दवाएं और मेडिकल सामान भेजा था. जब ईरान के दूतावास ने भारत को विश्वसनीय और दयालु साझेदार बताया था. वॉर के दौरान भी LPG से भरे जहाज होर्मुज से निकलकर भारत आए थे. यानी ईरान से हमारी दोस्ती मानवीय आधार पर है. ये रिश्ता अटूट और मजबूत है.
इसलिए अंतिम संस्कार में प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला अपने एजेंडे के मुताबिक नहीं होने पर भले ही कुंठा क्लब को गलत लग रहा हो. लेकिन ये देशहित में सोच-समझ कर लिया गया संतुलित फैसला है. अब हम आपसे ईरान में अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियों की जानकारी भी शेयर कर रहे हैं.
अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार को ईरान अपने इतिहास का सबसे बड़ा राजकीय अंतिम संस्कार बता रहा है. अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 6 दिन चलेगा. देश के 6 शहरों में अयातुल्ला अली खामेनेई को विदाई दी जाएगी.
#DNAमित्रों | कभी गाजा, कभी ईरान, 'कुंठा क्लब' क्यों परेशान? विदेश नीति Vs 'कुंठा क्लब' की 'ईरान नीति'#DNA #DNAWithRahulSinha #India #Iran #AliKhemenei @atahasnain53@rahulsinhatv pic.twitter.com/sXnUoJa1W8
— Zee News (@ZeeNews) June 30, 2026
4 जुलाई को तेहरान से इसकी शुरुआत होगी. तेहरान में अयातुल्ला खामेनेई को सार्वजनिक विदाई देने के समारोह की शुरुआत होगी. 5 जुलाई को तेहरान में नमाज-ए-जनाजा पढ़ी जाएगी. इसमें भारी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. 6 जुलाई को तेहरान में इमाम हुसैन चौक से आजादी चौक तक 10 किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला जाएगा.
इसके बाद 7 जुलाई को कोम शहर के फातिमा मासूमह दरगाह और जमकरान मस्जिद में कार्यक्रम होंगे. कोम को ईरान की धार्मिक राजधानी कहा जाता है. यहां नमाज होगी और जुलूस निकाला जाएगा. वहीं 8 जुलाई को इराक के नजफ और कर्बला में अयातुल्ला अली खामेनेई को अंतिम विदाई दी जाएगी. ये दोनों शहर शिया इस्लाम के सबसे पवित्र शहर हैं. अंत में, 9 जुलाई को मशहद इमाम रजा दरगाह में खामेनेई को दफन किया जाएगा. मशहद अयातुल्ला खामेनेई का गृहनगर है.
शिया इस्लाम के सबसे बड़े धार्मिक नेता रहे अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. ईरान के पहले सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खुमैनी और जनरल कासिम सुलेमानी के अंतिम संस्कार में भी भारी भीड़ उमडी थी. इसलिए भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पूरी तैयारी की गई है.
अयातुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान सुरक्षा का इंतजाम IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स को सौंपी गई है. जबकि बसीज पैरामिलिट्री फोर्स लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी संभालेगी. जहां कार्यक्रम होने हैं, उन शहरों में पानी, भोजन, मेडिकल सर्विस के इंतजाम किए गए हैं. प्रमुख शहरों में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रवेश को नियंत्रित किया गया है. कई शहरों में हाईवे को अस्थायी पार्किंग में बदला गया है.
खामेनेई के साथ अमेरिकी हमले में मारे गए उनके परिवार के 4 सदस्यों के शव भी शवयात्रा में रहेंगे. हालांकि उनके उत्तराधिकारी और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई आंतिम संस्कार में शामिल होंगे या नहीं इसे लेकर कोई स्पष्ट जानकारी अब तक सामने नहीं आई है.