खामेनेई के अंतिम संस्कार में जब पुतिन और जिनपिंग भी नहीं जा रहे, तो भारत के फैसले पर सवाल क्यों? फिर छलकी 'कुंठा क्लब' की पीड़ा

Indian Delegation at Ayatollah Ali Khamenei Funeral Program: अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और प्रसिद्ध राजनयिक हेनरी किसिंजर ने कहा है कि एक देश की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य उसकी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना होना चाहिए, न कि भावुकता का प्रदर्शन करना. हमारे देश में कूटनीति से जुड़े एक फैसले पर पिछले कुछ घंटों से सवाल उठ रहे हैं. ये सवाल ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल को लेकर खड़े किए जा रहे हैं.