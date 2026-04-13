DNA: कब खत्म होगा ईरान-अमेरिका युद्ध? सट्टा मार्केट ने बता दीं दो तारीख; अब जंग में आगे क्या होगा?

Iran-US War: पाकिस्तान में वार्ता शुरू होने से पहले ही हमने बताया था कि इस वार्ता से कोई समाधान नहीं निकलेगा. वही हुआ भी. 21 घंटे की बातचीत बिरयानी से शुरू और बिरयानी पर खत्म हो गई. कोई नतीजा नहीं निकला. पाकिस्तान की दुनिया भर में बेइज्जती हुई और अमेरिका-ईरान फिर से युद्ध की तैयारी में जुट गए.अब सवाल है कि क्या पाकिस्तान में विफल वार्ता के बाद ईरान का युद्ध थमेगा या बढ़ेगा. इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले पाकिस्तान की वार्ता में हुई एक घटना के बारे में जानना चाहिए.

इस्लामाबाद में चली मीटिंग में क्या हुआ?

इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच हुई 21 घंटे की मैराथन मीटिंग में कुछ ऐसे पल आए थे. जब दोनों तरफ से आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया गया था. हालांकि मीटिंग से जुड़ी डीटेल्स को पाकिस्तान ने सार्वजनिक नहीं किया है लेकिन मीटिंग में मौजूद पाकिस्तानी सूत्रों ने मीडिया को कुछ अहम बातें बताई हैं.

इन जानकारियों के मुताबिक ईरान के प्रतिनिधियों ने अमेरिका पर जरूरत से ज्यादा दबाव बनाने का आरोप लगाया था. इसी वजह से वार्ता के दौरान आक्रामक शब्दों का प्रयोग किया गया और मीटिंग खत्म होने के बाद दोनों पक्ष लौट गए.

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ईरान को हुआ बड़ा नुकसान

आपको पता है कि 39 दिनों तक चले टकराव के दौरान ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है. ईरान की मिलिट्री से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, सब बड़े पैमाने पर तबाह हो चुका है. इसी वजह से हैरानी होती है कि इतना नुकसान उठाने के बाद ईरानी प्रतिनिधियों ने अपनी शर्तों को लेकर मीटिंग क्यों छोड़ दी.

वार्ता में इतना सख्त स्टैंड लेने के पीछे सिर्फ एक ही वजह हो सकती है. ईरान को अब भी भरोसा है कि उसकी सैन्य शक्ति अमेरिका से लोहा ले सकती है. अब हम आपको ईरान की इसी पावर से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं.

स्वतंत्र एजेंसियों के आकलनों के अनुसार ईरान के पास अब भी तकरीबन एक हजार छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलें मौजूद हैं. इन मिसाइलों की रेंज 300 से लेकर 700 किलोमीटर तक है. इसके साथ ही साथ ईरान के पास अब भी 10 से 15 हजार शाहेद जैसे अटैक ड्रोंस मौजूद हैं. 1 हजार मिसाइल और 10 हजार ड्रोन. इतना बारूदी असलहा ईरान को जंग में बनाए रखने के लिए काफी है.

ईरान के पास अब नहीं बचे घातक हथियार

हालांकि एक अटल सत्य ये भी है कि अब ईरान के पास उस किस्म के हथियार नहीं बचे हैं जिनसे वो मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी नौसेना या फिर इजरायल को बड़ा नुकसान पहुंचा सके. लेकिन ईरान के पास जो हथियार बचे हैं वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मित्र देशों को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए काफी हैं. इसके साथ ही साथ ईरान की सैन्य शक्ति की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली IRGC को सिर्फ वरिष्ठ कमांडरों का नुकसान हुआ है.

यही वो शक्ति है जिसके बलबूते ईरान ने ना सिर्फ अमेरिकी शर्तों को ठुकरा दिया. बल्कि अब ईरान अमेरिका को चेतावनी भी दे रहा है. होर्मुज के मुद्दे पर अमेरिका को धमकी देने के लिए ईरान ने किन अल्फाजों का इस्तेमाल किया है, ये भी आपको समझना चाहिए.

हमने आपको बताया था कि ट्रंप ने होर्मुज की नाकेबंदी शुरू कर दी है. ट्रंप के होर्मुज वाले दांव पर ईरान से आया जवाब बताता है कि अगले युद्ध से ईरान को परहेज नहीं है. ट्रंप कह रहे हैं कि वो होर्मुज से ना तो ईरान के जहाजों को निकलने देंगे और ना ही उन जहाजों को, जिन्होंने ईरान को टोल यानी पैसा दिया है. अब बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप ये सब कैसे करेंगे. क्या वो होर्मुज के रास्ते निकले उन जहाजों से टोल वसूल सकते हैं, जिन्हें ईरान ने जाने की अनुमति दी है.

क्रिप्टो में पैसे लेता है ईरान

ईरान पहले ही बता चुका है कि वो टोल यानी होर्मुज से गुजरने का पैसा क्रिप्टो करेंसी में लेता है. यहां आपको जानना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी में किसका पैसा...किसके पास गया ये पता करने का कोई जरिया नहीं है. तो ट्रंप कैसे पता करेंगे कि ईरान को किस जहाज या किस सरकार से कितना पैसा मिला है. अगर जानकारी नहीं होगी तो अमेरिकी नौसेना किस आधार पर होर्मुज से निकलते जहाजों को रोकेगी.

ऐसा नहीं है कि इन चुनौतियों के बारे में ट्रंप या उनके सलाहकारों को नहीं पता होगा. इसी वजह से ये माना जा रहा है कि होर्मुज की घेराबंदी वाले प्लान का मकसद टोल देने वाले जहाजों को रोकना नहीं बल्कि ईरान पर दबाव बढ़ाना है. समुद्र का मोर्चा कितना अहम होता है ये समझने के लिए आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को ध्यान से समझना चाहिए.

शिवाजी महाराज के इस सिद्धांत को कहा जाता है - जलमेव यस्य, बलमेव तस्य. इसका अर्थ है कि जिसका जल यानी समुद्र पर नियंत्रण है, शक्ति उसी व्यक्ति या पक्ष के पास है. शिवाजी महाराज के इस सिद्धांत को आज भी भारतीय नौसेना का मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाता है.

एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं ट्रंप

होर्मुज की मोर्चाबंदी से ट्रंप और अमेरिकी सैन्य कमांडर एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं. घेराबंदी के जरिए वो ईरान पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं और दूसरे प्लान में अमेरिकी सेना अपने नौसैनिक संसाधनों को ईरान के इतना करीब ले आएगी कि वो जब चाहे समुद्र से ईरान की धरती पर हमला कर पाए. इस खतरे का आभास ईरान को भी है.

इसी वजह से ईरान ने आज होर्मुज के नजदीक एक बड़ा कदम उठाया है. ट्रंप की घेराबंदी का ऐलान होते ही अमेरिकी नौसेना के दो जहाज होर्मुज के नजदीक पहुंच गए थे. ईरान की नेवी की मिसाइल बोट्स यानी मिसाइल दागने वाली नाव ने इन दो जहाजों का सामना किया और दोनों को पीछे लौटने के लिए कहा. तकरीबन 30 मिनट तक समुद्र में दोनों देशों की नौसेनाएं आमने-सामने रही और फिर अमेरिकी जहाजों को वापस लौटना पड़ा. इससे पहले ईरान ने एक पाकिस्तानी जहाज को भी होर्मुज से पीछे हटने के लिए कहा था.

यूके-फ्रांस ने बनाया होर्मुज के लिए प्लान

ईरान और अमेरिका जो कदम उठा रहे हैं, वो यही संकेत देते हैं कि युद्ध खत्म होने से ज्यादा युद्ध की विभीषिका बढ़ने के आसार हैं. इसी वजह से अब तक ईरान से दूर रहने वाले यूरोपीय देशों ने इस संकट के समाधान की तरफ कदम बढ़ाए हैं. ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने होर्मुज के लिए क्या प्लान बनाया है, ये भी आपको बेहद गौर से समझना चाहिए.

फ्रांस और ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि यूरोपीय देशों के बीच एक नौसैनिक गठबंधन बनाने पर सहमति बन गई है. इस गठबंधन का मकसद होर्मुज से व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित रास्ता देना होगा. ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर का दावा है कि नाटो के सदस्यों समेत कुल 40 देशों से इस सैन्य गठबंधन को लेकर बात की गई है. हालांकि ब्रिटेन और फ्रांस ने ये साफ कर दिया है कि इस गठबंधन का मकसद सिर्फ व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा होगी.

गहरे हो रहे युद्ध के बादल

यूरोपीय देशों का कहना है कि वो सिर्फ सुरक्षा के लिए सैन्य तैनाती कर रहे हैं लेकिन एक सच ये भी है कि जहां सैन्य तैनाती बढ़ती है वहां तनाव बढ़ना भी तय है. इसी पहलू का प्राचीन भारत के प्रसिद्ध विचारक आचार्य चाणक्य ने अपनी रचना नीतिशास्त्र में उल्लेख किया था.

आचार्य चाणक्य कहते थे - शस्त्रों का अत्याधिक संग्रह और शक्ति का प्रदर्शन अनावश्यक शत्रुओं को जन्म देता है और ऐसी ही स्थिति युद्ध को भी निमंत्रण देती है.

अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी अदावत के समाधान की एक कोशिश...यानी पाकिस्तान वाली वार्ता नाकाम हो चुकी है. यूरोपीय देश अपने स्तर पर तेल और गैस की सप्लाई सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं और युद्ध के बादल हर दिन के साथ गहरे होते जा रहे हैं.

युद्ध में हुई पुतिन की एंट्री, दिया यह प्रस्ताव

दुनिया में मौजूदा उथल-पुथल के बीच युद्ध से जुड़े इस सीन में एक शख्सियत की एंट्री हुई है. ये हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिनकी तरफ से युद्ध में मध्यस्थता का प्रस्ताव आया है, अब हम आपको पुतिन के इसी प्रस्ताव की जानकारी देने जा रहे हैं.

पाकिस्तान में बातचीत नाकाम होने के ठीक बाद व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच बातचीत हुई थी. इसी बातचीत में पुतिन ने मध्यस्थता कराने का प्रस्ताव सामने रखा था. पुतिन ने ईरान को बताया था कि उनके पास एक ऐसा कूटनीतिक प्लान है, जिसके आधार पर की गई बातचीत से युद्ध का समाधान निकल सकता है.

इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहेंगे, जो रूस खुद चार साल से यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा है. जो रूस खुद यूक्रेन और अपने तनाव का समाधान नहीं निकाल पा रहा, वो ईरान के युद्ध में मध्यस्थता कराने का प्रस्ताव सामने रख रहा है.

पुतिन का जबर फायदा, फिर क्यों रोकना चाहते हैं जंग

पुतिन का ये प्रस्ताव एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है. सवाल ये कि आखिर ईरान का युद्ध रोकने में पुतिन को क्या फायदा है. इस युद्ध की वजह से रूस का तेल निर्यात बढ़ा है. रूस ने जितना तेल पिछले पूरे साल में बेचा था, उसका 10 प्रतिशत तो रूस ईरान युद्ध के 39 दिनों में बेच चुका है. अगर ईरान का युद्ध खत्म हुआ तो रूसी तेल की डिमांड कम हो जाएगी. फिर पुतिन युद्धविराम क्यों कराना चाहते हैं.

ईरान का संवर्धित यूरेनियम ही वो वजह है, जिसके चलते पुतिन ने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा है. पुतिन ने इस प्लान को बनाने में किन बारीकियों का ध्यान रखा है. ये भी समझना जरूरी है. युद्ध के दौरान ईरान को रूस से लगातार मदद और समर्थन मिला है. इस नाते रूस को यूरेनियम सौंपने से ईरान को घरेलू विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा.

दूसरी तरफ पुतिन उस काम को पूरा कर पाएंगे जिसका दम ट्रंप ने भरा था यानी ईरान के यूरेनियम की कस्टडी लेना. इस तरह वैश्विक राजनीति में पुतिन का कद ट्रंप से काफी ऊंचा हो जाएगा. दुनिया जिस तेल संकट से जूझ रही है उसके समाधान का क्रेडिट भी पुतिन को मिलेगा.

सट्टा बाजार में क्या चल रहा है?

दुनिया में ना तो कोई किसी का स्थायी मित्र होता है और ना स्थायी दुश्मन. फायदे और मतलब से जुड़े इन्हीं रिश्तों को लेकर फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स डि गॉल ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी.

डि गॉल मानते थे कि दुनिया में किसी भी बड़े देश के लिए सिर्फ हित ही स्थायी होते हैं. अगर हित सध जाएं तो सामने वाला मित्र बन जाता है. अगर हितों को आंच आए तो वही किरदार शत्रु बन जाता है.

पहले पाकिस्तान ने अपने हित साधने के लिए युद्धविराम की नाकाम कोशिश की. अब पुतिन अपने हित साधने के लिए प्रस्ताव भेज चुके हैं. हालांकि पाकिस्तान में बातचीत का जो हश्र हुआ और बातचीत के बाद जिस तरह ईरान और अमेरिका ने जंगी तैयारियों के संकेत दिए, उसे देखकर ये नहीं लगता कि पुतिन का युद्धविराम वाला प्रस्ताव कोई बड़ा बदलाव या समाधान कर पाएगा. सिर्फ हालात ही नहीं बल्कि सट्टा बाजार भी जल्द इस युद्ध के समाधान पर यकीन नहीं कर पा रहा है. इस तथ्य को समझने के लिए आपको अमेरिकी सट्टा बाजार यानी पॉलीमार्केट के ट्रेंड देखने चाहिए.

अमेरिका और ईरान के युद्ध को लेकर पॉलीमार्केट में दो सट्टे चल रहे हैं. पहले सट्टे में युद्ध खत्म होने की तारीख 30 जून मानी गई है. 30 जून को लेकर आज के दिन 25 करोड़ रुपए का सट्टा लगा हुआ है.दूसरे सट्टे में युद्धविराम की तारीख 31 दिसंबर मानी गई है. इस तारीख पर आज के दिन तकरीबन 17 करोड़ रुपए का सट्टा लगा हुआ है.

ना तो सट्टा बाजार, ना ही तनाव से भरे हालात और ना ही युद्ध में शामिल किरदार कोई भी ये संकेत नहीं दे रहा है कि इस युद्ध का अंत जल्द हो सकता है.