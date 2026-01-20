बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं और उत्पीड़न कब रुकेगा? आंखें मूंद बैठी है मोहम्मद यूनुस सरकार

Advertisement
Bangladesh news: राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने कुछ दिन पहले हिंसा पर एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया था कि बांग्लादेश में बीते 45 दिनों में 15 हिंदुओं की हत्या हुई है. 1 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 के बीच पिछले 45 दिनों में, बांग्लादेश में बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा कम से कम 15 अल्पसंख्यक हिंदुओं की खुलेआम हत्या हुई.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 20, 2026, 01:59 AM IST
Bangladesh Hindu Killings: अल्पसंख्यक हिन्दुओं के लिए कब्रगाह बने बांग्लादेश से अब वहां के कट्टपंथी खुलेआम भारत में घुसकर हिन्दुओं को कत्ल करने की धमकी दे रहे हैं. जिसके भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रहे हैं. ऐसे ही एक वीडियो में बांग्लादेशी कट्टरपंथई ने साफ चेतावनी दी की अगर भारत में मुसलमान परेशान हुए या मस्जिदों को तोड़ा गया तो वो बॉर्डर पार करते हिन्दुस्तान में हिंदुओं का कत्ल कर देंगे. उन्हें बचाने वाले को भी बख्शा नहीं जाएगा.

बांग्लादेशी कट्टरपंथी ने दी धमकी

बांग्लादेशी कट्टरपंथी ने कहा कि अगर हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान पर जुल्म हुआ, तो हम बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर को तोड़कर भारत की हिंदुओं को कत्ल करने के लिए तैयार हो जाएंगे. आपको बताते चलें कि ये वही एहसान फरामोश बांग्लादेश है जिसे भारत ने पाकिस्तान से आजादी दिलाई थी लेकिन यूनुस राज में मुनीर की कठपुतली बने इस देश में हिन्दुओं का सरेआम कत्ल हो रहा है. हिंदू बेटियों से दरिंदगी हो रही है जिसे लेकर भारत में नाराजगी है. लेकिन कट्टरपंथियों की ये कौम अब भारत को ही गीदड़भभकी दे रहा है. 

बांग्लादेश में कितने हिंदुओं की हत्या?

बांग्लादेश में दिसंबर में हिंदुओं के खिलाफ 100 से अधिक वारदातें हुईं जिसमें मर्डर के भी कई मामले थे. जनवरी में भी बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के गंभीर अपराधित मामले थमें नहीं है. ऐसे में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. 17 जनवरी 2026 को अलग-अलग जगहों पर दो हिंदू नागरिकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई. पहली वारदात गाजीपुर जिले के कालिगंज इलाके में हुई जहां लिटन चंद्र घोष, जिन्हें लोग प्यार से ‘काली’ कहते थे, अपनी दुकान बोइशाखी स्वीटमीट एंड होटल चलाते थे. सुबह करीब 11 बजे, बरो नगर रोड पर कुछ लोगों ने उन्हें पीट-पीटकर मार डाला. 

दूसरी वारदात राजबारी जिले के गोआलंदा चौराहे पर हुई. जहां 30 साल का रिपन साहा, करीम फ्यूल स्टेशन पर काम करते थे, उन्हें गाड़ी से कुचलकर मार दिया गया.

राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने कुछ दिन पहले बांग्लादेश में जारी हिंसा पर एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया था कि बांग्लादेश में बीते 45 दिनों में 15 हिंदुओं की हत्या हुई है. बांग्लादेश में जिन 15 हिंदुओं की हत्या हुई. उनमें युवा, बुजुर्ग और महिलाएं भी थीं. हत्या के सभी मामले सुनियोजित थे, जिनमें अक्सर पीड़ितों की संपत्ति को टारगेट करके मर्डर किया, जैसे समीर दास और शांता चंद्र दास, दोनों के ऑटो-रिक्शा मर्डर के साथ छीन लिए गए. कुछ हत्याएं तालिबान शैली में गला काटकर हुईं.

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

bangladeshmurder

