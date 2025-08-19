Trump Zelensky Meeting: यूक्रेन-रूस की जंग कब होगी खत्म? जेलेंस्की के साथ बैठक में पुतिन को लेकर क्या बोले ट्रंप

Trump Zelensky Meeting News in Hindi: पिछले 3 साल से चल रहे यूक्रेन यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने के लिए अब गंभीरता से प्रयास होते हुए नजर आ रहे हैं. अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में जेलेंस्की और यूरोप के प्रमुख देशों के नेताओं का जमावड़ा लगा है. जहां पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ओर से युद्ध खत्म करने के लिए बताई गई शर्तों पर चर्चा होगी. तो क्या आज रात युद्ध समाप्ति का कोई समाधान निकल सकता है या फिर यह युद्ध अंतहीन समय तक चलता रहेगा. मीडिया के सामने जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने इस बात का जवाब दिया.

युद्ध खत्म होगा लेकिन कब, पता नहीं- ट्रंप

ट्रंप ने कहा, 'रूस-यूक्रेन युद्ध ख़त्म होने वाला है लेकिन यह कब होगा, मैं बता नहीं सकता. जेलेंस्की और पुतिन भी इसे ख़त्म करना चाहते हैं. मुझे लगता है कि पूरी दुनिया इससे थक चुकी है. अब हम इसे ख़त्म करवाएंगे. मैंने 6 युद्ध ख़त्म किए हैं. मुझे लगा था कि शायद यह सबसे आसान होगा लेकिन ऐसा नहीं है. यह एक कठिन युद्ध है.'

एक बार फिर भारत-पाकिस्तान संघर्षविराम का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा, 'भारत-पाकिस्तान समेत हमने कई युद्ध रुकवाए हैं. आप इनमें से कुछ युद्धों पर नज़र डालें, आप अफ्रीका जाकर देखें. रवांडा और कांगो - यह 31 सालों से चल रहा है. हमने कुल 6 युद्ध किए हैं, जिसमें यह तथ्य शामिल नहीं है कि हमने ईरान की भविष्य की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया... मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस युद्ध को ख़त्म कर देंगे.'

मेलानिया को हिंसा पसंद नहीं- ट्रंप

अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप की तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा, 'उन्हें बच्चों से बहुत प्यार है. उनका एक प्यारा बेटा है जिसे वह बहुत प्यार करती हैं...उन्हें ऐसा कुछ होते देखना (हिंसा) बिल्कुल पसंद नहीं है और यह बात दूसरे युद्धों पर भी लागू होती है. वह माता-पिता के दुःख और अंतिम संस्कारों को देखती हैं...हम अंतिम संस्कारों के अलावा कुछ और देखना चाहते हैं. उन्होंने एक खूबसूरत पत्र भेजा था जिसका ट्रंप ने बहुत स्वागत किया...वह इसे खत्म होते देखना चाहती हैं...'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "हम यूक्रेन के साथ काम करेंगे, हम सबके साथ काम करेंगे. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अगर शांति है, तो वह लंबे समय तक बनी रहे. हम दो साल की शांति की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि लंबे समय तक सब कुछ ठीक रहे. हमने रूस के साथ काम किया है, हम यूक्रेन के साथ भी काम करेंगे. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह कारगर हो, मुझे लगता है कि अगर हम शांति स्थापित कर सकें, तो यह कारगर होगा. मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है..."

'यूक्रेन युद्ध के लिए बाइडेन प्रशासन जिम्मेदार'

जेलेंस्की के साथ संयुक्त प्रेसवार्ता में ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर बरसे. उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के लिए जो बाइडेन प्रशासन जिम्मेदार था. उनका प्रशासन करप्ट था. अगर उस वक्त वे राष्ट्रपति होते तो ये युद्ध शुरू ही नहीं होता.

इस दौरान जेलेंस्की भी काफी सजग नजर आए. पिछली गलती से सबक लेते हुए वे इस बार वार ड्रेस के बजाय काले रंग का कोट पहनकर ट्रंप से मिलने पहुंचे थे. साथ ही वे बातचीत में युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप का आभार व्यक्त करना भी नहीं भूले. उन्होंने कहा, 'आमंत्रण के लिए और इस युद्ध को रोकने के आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद. मैं आपकी पत्नी, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे बच्चों के बारे में बात करने के लिए पुतिन को एक पत्र भेजा था और मेरी पत्नी ने भी आपकी पत्नी के लिए एक पत्र भेजा है... मैं सभी सहयोगियों, फ्रांस, यूरोपीय संघ, फ़िनलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी का भी हमें समर्थन देने के लिए धन्यवाद करता हूं.'

जंग रोकने के लिए पुतिन से मिलने को रेडी- जेलेंस्की

ट्रंप ने कहा कि आज की रात बहुत अहम है. यूरोप के 7 शक्तिशाली देशों के नेता वाशिंगटन में मौजूद हैं. जेलेंस्की से मुलाकात के बाद वे उन सबके साथ बैठक करने जा रहे हैं. इससे पहले वे रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी मीटिंग कर चुके हैं. ऐसे में युद्ध बंद करने के मुद्दे पर आज कोई बड़ी सहमति बन सकती है. उम्मीद है कि इस मुलाकात से कुछ तो नतीजा निकलेगा. जेलेंस्की ने भी उनकी हां में हां मिलाते हुए कहा कि जंग रोकने के लिए वे भी बातचीत और पुतिन से मीटिंग के लिए रेडी हैं.