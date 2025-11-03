जब 'शी' से मिले 'ली' तो थमा दिए Xiaomi के दो फोन फिर ऐसा क्या कहा, खिलखिला उठे लोग

XI-LEE Meet: कूटनीति मुलाकातों में शेक हैंड वाले फोटो ऑप के अलावा ऐसा कम ही ऐसा होता है कि हल्के-फुल्के पलों के बीच राजनेता, वहां मौजूद विदेश मामलों के जानकार और राजदूत मुस्कुराने लगें. कुछ ऐसा ही दिलचस्प वाकया हाल ही में एपेक यानी एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) के मंच पर दिखा जहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने APEC समिट के समापन के दौरान दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग को चीनी कंपनी Xiaomi के दो स्मार्टफोन गिफ्ट करते हुए मजाकिया लहजे में कहा, 'जांच करवां लें इनमें कोई बैकडोर तो नहीं है'.

फिर क्या हुआ?

शी और ली की मुलाकात के आपसी संवाद में 'बैक डोर' वाली बात का इशारा चीनी कंपनी पर लगने वाले जासूसी यानी सुरक्षा में सेंधमारी के जवाब में एक नए तरीके में देखने को मिला. शी की बात सुनकर सभी के चेहरे खिलखिला उठे फिर ली ताली बजाते हुए उन खास तोहफों को लेने आगे आ गए, जिसमें एक पारंपरिक कोरियाई मोती जड़ित लैक्क्वेर्ड ट्रे भी शामिल थी.

शी की टिप्पणी चीन द्वारा विदेशों में बेचे जाने वाली हाईटेक चिप्स में ट्रैकिंग और पोजिशनिंग फंक्शन से लैस होने के अमेरिकी प्रस्ताव पर व्यक्त की गई चिंताओं की ओर इशारा करती है, जिसके कारण अमेरिकी चिप निर्माता एनवीडिया (NVDA.O) ने कहा है कि उसके चिप्स में कोई 'बैकडोर' नहीं है. चीनी विदेश मंत्रालय और Xiaomi ने गिफ्ट के लेन देने के दौरान की गई टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. वहीं ली के ऑफिस से जारी बयान में कहा गया- 'उपहारों पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है'.

ली ने शी से क्या मांगा?

समिट के दौरान कोरियाई राष्ट्रपति ली ने परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसी उत्तर कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष किम जोंग उन के साथ फिर से बातचीत शुरू करने का माहौल बनाने के लिए चीनी प्रेसिडेंट शी से मदद मांगी थी. शी ने ली से कहा, 'वो उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच सकारात्मक सहयोग शुरू कराने के लिए आने वाली चुनौतियों से मिलकर निपटने के लिए तैयार हैं'.