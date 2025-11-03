Advertisement
trendingNow12986254
Hindi Newsदुनिया

जब 'शी' से मिले 'ली' तो थमा दिए Xiaomi के दो फोन फिर ऐसा क्या कहा, खिलखिला उठे लोग

China South Korea ties: दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली ने ग्योंगजू में APEC नेताओं की बैठक के बाद राजकीय शिखर सम्मेलन के दौरान डिनर के समय चीनी राष्ट्रपति शी की मेजबानी की थी. जहां गिफ्ट के आदान-प्रदान के दौरान हंसी-मजाक के हल्के-फुल्के पल देखने को मिले.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 03, 2025, 12:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जब 'शी' से मिले 'ली' तो थमा दिए Xiaomi के दो फोन फिर ऐसा क्या कहा, खिलखिला उठे लोग

XI-LEE Meet: कूटनीति मुलाकातों में शेक हैंड वाले फोटो ऑप के अलावा ऐसा कम ही ऐसा होता है कि हल्के-फुल्के पलों के बीच राजनेता, वहां मौजूद विदेश मामलों के जानकार और राजदूत मुस्कुराने लगें. कुछ ऐसा ही दिलचस्प वाकया हाल ही में एपेक यानी एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) के मंच पर दिखा जहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने APEC समिट के समापन के दौरान दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग को चीनी कंपनी Xiaomi के दो स्मार्टफोन गिफ्ट करते हुए मजाकिया लहजे में कहा, 'जांच करवां लें इनमें कोई बैकडोर तो नहीं है'. 

फिर क्या हुआ?

शी और ली की मुलाकात के आपसी संवाद में 'बैक डोर' वाली बात का इशारा चीनी कंपनी पर लगने वाले जासूसी यानी सुरक्षा में सेंधमारी के जवाब में एक नए तरीके में देखने को मिला. शी की बात सुनकर सभी के चेहरे खिलखिला उठे फिर ली ताली बजाते हुए उन खास तोहफों को लेने आगे आ गए, जिसमें एक पारंपरिक कोरियाई मोती जड़ित लैक्क्वेर्ड ट्रे भी शामिल थी.

ये भी पढ़ें- भारत-इजरायल की डील ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, 8,000 करोड़ का आया है खर्च

Add Zee News as a Preferred Source

शी की टिप्पणी चीन द्वारा विदेशों में बेचे जाने वाली हाईटेक चिप्स में ट्रैकिंग और पोजिशनिंग फंक्शन से लैस होने के अमेरिकी प्रस्ताव पर व्यक्त की गई चिंताओं की ओर इशारा करती है, जिसके कारण अमेरिकी चिप निर्माता एनवीडिया (NVDA.O) ने कहा है कि उसके चिप्स में कोई 'बैकडोर' नहीं है. चीनी विदेश मंत्रालय और Xiaomi ने गिफ्ट के लेन देने के दौरान की गई टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. वहीं ली के ऑफिस से जारी बयान में कहा गया- 'उपहारों पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है'. 

ये भी पढ़ें- 1770 में पांच भारतीयों ने बसाया था ये खूबसूरत समुद्री देश, वहां क्यों गए उपराष्ट्रपति; कम लोगों को मालूम होगा किस्सा

ली ने शी से क्या मांगा?

समिट के दौरान कोरियाई राष्ट्रपति ली ने परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसी उत्तर कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष किम जोंग उन के साथ फिर से बातचीत शुरू करने का माहौल बनाने के लिए चीनी प्रेसिडेंट शी से मदद मांगी थी. शी ने ली से कहा, 'वो उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच सकारात्मक सहयोग शुरू कराने के लिए आने वाली चुनौतियों से मिलकर निपटने के लिए तैयार हैं'.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Xi JinpingLee

Trending news

'हमारी सत्ता आई तो बंगाल- बांग्लादेश एक हो जाएगा', BJP सांसद का बयान बना गले की फांस
Jagannath Sarkar
'हमारी सत्ता आई तो बंगाल- बांग्लादेश एक हो जाएगा', BJP सांसद का बयान बना गले की फांस
शीशे में फंसी थी वो, जब गांववालों से लेकर जज साहब तक एक चिड़िया को बचाने दौड़े
Kerala News
शीशे में फंसी थी वो, जब गांववालों से लेकर जज साहब तक एक चिड़िया को बचाने दौड़े
महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर, OPD बंद! फलटण केस पर इंसाफ की मांग
Maharashtra
महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर, OPD बंद! फलटण केस पर इंसाफ की मांग
बस से टकराया बजरी से भरा ट्रक, ड्राइवर समेत 20 की मौत, कटकर इधर-उधर बिखरे हाथ-पैर
Telangana NEWS
बस से टकराया बजरी से भरा ट्रक, ड्राइवर समेत 20 की मौत, कटकर इधर-उधर बिखरे हाथ-पैर
'कुछ लोग एक दिन भी बाहर रहने के लायक नहीं' आज SC में सलमान खुर्शीद ने संभाला मोर्चा
2020 Delhi riots
'कुछ लोग एक दिन भी बाहर रहने के लायक नहीं' आज SC में सलमान खुर्शीद ने संभाला मोर्चा
ऑपरेशन सिंदूर में S400 की ताकत देश ने देखी, अब ISRO ने दिखाया S200 का रोमांचक वीडियो
isro news
ऑपरेशन सिंदूर में S400 की ताकत देश ने देखी, अब ISRO ने दिखाया S200 का रोमांचक वीडियो
3, 4, 5, 6, 7 नवंबर को ठंड में बारिश का मचेगा बेखौफ तांडव, अपने शहर का जान लें हाल
weather update
3, 4, 5, 6, 7 नवंबर को ठंड में बारिश का मचेगा बेखौफ तांडव, अपने शहर का जान लें हाल
बर्फीली चोटी पर भालू की फैमिली से दोस्ती, एक दिन जो मंजर दिखा बेचैन सैनिक दौड़ पड़े
Indian Army news
बर्फीली चोटी पर भालू की फैमिली से दोस्ती, एक दिन जो मंजर दिखा बेचैन सैनिक दौड़ पड़े
'तुमने भारत से कोहिनूर लूटा, वापस करो...', ब्रिटिश से केरल महिला ने की मांग
Kerala
'तुमने भारत से कोहिनूर लूटा, वापस करो...', ब्रिटिश से केरल महिला ने की मांग
आर्मी जवानों के शहीद होने की फैलाई अफवाह, सोशल पोस्ट पर आया अरुणाचल पुलिस का जवाब
Indian Army
आर्मी जवानों के शहीद होने की फैलाई अफवाह, सोशल पोस्ट पर आया अरुणाचल पुलिस का जवाब