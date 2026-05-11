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Hindi Newsदुनियादुनिया का सबसे महंगा ढोकला कहां मिलता है? जिसे खाने के लिए उमड़ते हैं दुनियाभर के टूरिस्ट, 3500 की आती है प्लेट

दुनिया का 'सबसे महंगा ढोकला' कहां मिलता है? जिसे खाने के लिए उमड़ते हैं दुनियाभर के टूरिस्ट, 3500 की आती है प्लेट

World Most Expensive Dhokla: ढोकला खाना किसे पसंद नहीं होगा. खट्टे-मीठे टेस्ट वाला यह शानदार गुजराती व्यंजन अब दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है. आम पर 35-50 रुपये में इसकी प्लेट मिल जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का 'सबसे महंगा ढोकला' कहां मिलता है? जिसे खाने के लिए दुनियाभर के टूरिस्ट उमड़ते हैं. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 11, 2026, 10:42 PM IST
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दुनिया का 'सबसे महंगा ढोकला' कहां मिलता है? जिसे खाने के लिए उमड़ते हैं दुनियाभर के टूरिस्ट, 3500 की आती है प्लेट

Where I get World Most Expensive Dhokla: आपने अपनी जिंदगी में कई बार ढोकला खाया होगा. स्पंजी, खट्टे-मीठे स्वाद वाला यह गुजराती स्नैक टेस्ट और सेहत, दोनों के लिहाज से जबरदस्त माना जाता है. आप कहीं से भी महज 20-50 रुपये की प्लेट कीमत चुकाकर गुजराती ढोकला खा सकते हैं. लेकिन एक देश ऐसा भी है, जहां पर दुनिया का सबसे महंगा ढोकला मिलता है. वहां पर इसकी प्रति प्लेट की कीमत आपकी सोच से भी परे हो सकती है. आइए, आज आपको बताते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा ढोकला मिलता है और उसमें ऐसी क्या खासियत होती है कि लोग महंगे दाम चुकाने के बावजूद उसे खाने के लिए लालायित रहते हैं. 

दुनिया का सबसे महंगा ढोकला कहां मिलता है?

दुनिया का सबसे महंगा गुजराती ढोकला यूएई के शहर दुबई में मिलता है. वहां के लग्जरी रेस्टोरेंट Trèsind Dubai में आप 150 दीनार यानी करीब 3500 रुपये चुकाकर एक प्लेट ढोकला खा सकते हैं. यही ढोकला भारत में 35 रुपये प्रति प्लेट तक मिल जाता है और दुबई में 3500 रुपये में. यानी 100 गुणा ज्यादा महंगा ढोकला. इसके बावजूद दुनिया के सबसे महंगे इस ढोकला को खाने वालों की कोई कमी नहीं रहती और वहां घूमने के लिए जाने वाला प्रत्येक टूरिस्ट इस व्यंजन को ट्राई जरूर करता है. 

ऐसा क्या खास है इस महंगे ढोकले में?

भारत में बनने वाले गुजराती ढोकला साधारण चने की दाल, चावल, फर्मेंटेड बैटर, हरी मिर्च, नारियल और चटनी से बनते हैं. यह रोजमर्रा का हल्का, स्पंजी, टेंगी और बजट-फ्रेंडली नाश्ता है. वहीं दुबई वाला ढोकला खास तरीके से बनाया जाता है. वहां पर लिक्विड नाइट्रोजन फ्रोजन ढोकला बनता है, जिसे -190 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज करके रखा जाता है. मुंह में डालते ही यह ढोकला क्रिस्पी-मेल्टिंग इफेक्ट देता है.

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कैसे बनता है यह सुपर स्पेशल ढोकला?

इसे बनाने में चटनी फोम, चाट मसाला जेल, अनार, सेव, पालक पत्ता और टैंगी एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है. इसके साथ ही इसमें कई दुर्लभ मसाले भी मिक्स किए जाते हैं, जिससे इसका स्वाद कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है. इसके साथ ही शेफ अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर ढोकला को सुपर स्पेशल डिश बना डालते हैं. 

आर्टवर्क की तरह तैयार की जाती है प्लेट

खास बात ये है कि भारत में बनने वाले गुजराती ढोकला करीब 10-15 मिनट में तैयार हो जाते हैं. जबकि दुबई के उस रेस्टोरेंट में हर प्लेट एक आर्टवर्क की तरह तैयार की जाती है. दुबई जैसे शहर में लग्जरी टूरिज्म के लिए पहुंचे अमीर फूडीज के लिए इस ढोकला को खाना खास अनुभव होता है. जब वे ढोकला के सामान्य स्वाद को नए रूप में देखते हैं तो वाह-वाह कर बैठते हैं. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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