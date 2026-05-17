चीन-पेरू नहीं... इस देश की धरती उगलती है सबसे सस्ती चांदी, सदियों पुराना है इतिहास

Sabse Sasti Chandi: हर घर में चांदी और सोने के शौकीन लोग मिलते हैं. चांदी-सोने के जेवर पहनना भी लोग पसंद करते हैं लेकिन पीएम मोदी ने एक साल तक सोना न खरीदने की सलाह दी है. वहीं अब भारत सरकार ने चांदी के आयात पर तत्काल प्रभाव से सख्ती लागू कर दी है. जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, चांदी-सोने की कीमतों काफी ज्यादा उतार-चढ़ाव देखा जाता है, हालांकि, कभी आपने सोचा है कि दुनिया में सबसे सस्ती चांदी किस देश में मिलती है? आइए जानते हैं इस देश के बारे में.

कहां मिलती है सबसे सस्ती चांदी?

जब सोने की बात होती है तो लोगों के जेहन में दुबई का खयाल आता है, दुबई में सोना काफी सस्ता मिलता है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक ऐसा देश है जहां पर भारत से बहुत ज्यादा सस्ती चांदी मिलती है. इस देश का नाम चिली है. दक्षिण अमेरिकी देश चिली में दुनिया में सबसे सस्ती चांदी मिलती है. Gold broker की रिपोर्ट के मुताबिक चिली में चांदी के दाम भारत से 30 से 40 हजार रुपये प्रति किलो तक कम हैं.

खनिजों से संपन्न चिली

यह दुनिया का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश भी है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चांदी के अलावा यहां पर तांबा, लिथियम जैसी धातुओं का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, यहां के एंडीज पर्वत क्षेत्र में कई बड़ी खदानें मौजूद हैं, जहां से हर साल भारी मात्रा में चांदी निकाली जाती है.

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चिली में चांदी का इतिहास

चिली में चांदी की कई खदाने हैं, चिली में चांदी की खोज 16वीं और 17वीं शताब्दी में स्पेनिश उपनिवेश काल के दौरान हुई थी. उस समय यहां पर शासकों ने रेगिस्तानों और पहाड़ी इलाकों में खनिज संपदा की खोज की, इसके बाद धीरे-धीरे ये खदानें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गईं और इसकी काफी ज्यादा चर्चा होने लगी.

अर्थव्यवस्था को संभालने में चांदी का रोल

बदलते हुए वक्त के साथ चिली की अर्थव्यवस्था को संभालने में चांदी ने महत्वपूर्ण रोल निभाया, यहां पर चांदी के साथ-साथ तांबे और सोने की खुदाई होने लगी, उत्तरी चिली के अटाकाम रेगिस्तान क्षेत्र में चांदी की कई बड़ी खदानें भी मिलीं, जहां से काफी मात्रा में चांदी खुदाई की गई.