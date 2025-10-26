Advertisement
trendingNow12976586
Hindi Newsदुनिया

जहां US की फर्स्ट लेडीज ने रचा था इतिहास, ट्रंप ने व्हाइट हाउस की उस जगह पर चलवा दिया बुलडोजर

अमेरिका की प्रथम महिलाएं और उनकी टीमें ईस्ट विंग के कार्यालयों से नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने, साक्षरता को बढ़ावा देने, और व्हाइट हाउस को सुंदर बनाने व संरक्षित करने जैसे कार्यों पर काम करती रहीं. यहीं पर उन्होंने व्हाइट हाउस के राजकीय भोजों की योजना बनाई. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 26, 2025, 11:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जहां US की फर्स्ट लेडीज ने रचा था इतिहास, ट्रंप ने व्हाइट हाउस की उस जगह पर चलवा दिया बुलडोजर

बेट्टी फोर्ड ने कथित तौर पर कहा था कि यदि व्हाइट हाउस का वेस्ट विंग राष्ट्र का 'दिमाग' है, तो ईस्ट विंग - जो परंपरागत रूप से प्रथम महिलाओं का शक्ति केंद्र रहा है वह राष्ट्र का 'दिल' है. यह 'दिल' 100 से अधिक वर्षों तक धड़कता रहा, क्योंकि प्रथम महिलाएं और उनकी टीमें ईस्ट विंग के कार्यालयों से नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने, साक्षरता को बढ़ावा देने, और व्हाइट हाउस को सुंदर बनाने व संरक्षित करने जैसे कार्यों पर काम करती रहीं. यहीं पर उन्होंने व्हाइट हाउस के राजकीय भोजों की योजना बनाई. पिछले हफ्ते जब ईस्ट विंग के दो मंजिला कार्यालयों और स्वागत कक्षों पर बुलडोजर एक्शन हुआ तब उसके साथ ही इसका इतिहास भी खत्म हो गया. 

रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस 300 मिलियन डॉलर के एक बॉलरूम के निर्माण के लिए इस विंग को ध्वस्त करवाया. हालांकि अभी भी उनको इस योजना की कोई स्वीकृति नहीं मिली है. पूर्व रियल एस्टेट डेवलपर ट्रंप लंबे समय से व्हाइट हाउस में एक बड़ा बॉलरूम बनाने का प्लान बनाए हुए थे. 2010 में उन्होंने डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति बराक ओबामा के एक शीर्ष सलाहकार को फोन करके एक बॉलरूम बनाने की पेशकश की थी. ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में व्हाइट हाउस के राजकीय भोजों को दक्षिण लॉन पर तंबुओं के नीचे आयोजित करने की प्रथा के प्रति अपनी नापसंदगी को कभी छिपाया नहीं. इस पेशकश पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

अब अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप तेजी से अपनी इच्छाओं को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. इसे वो 'महान विरासत परियोजना' कहते हैं. उन्होंने ईस्ट विंग के विध्वंस और अपनी बॉलरूम योजनाओं को यह कहकर उचित ठहराने की कोशिश की है कि उनके कुछ पूर्ववर्तियों ने भी वर्षों में व्हाइट हाउस में जोड़-तोड़ किए थे. प्रथम महिलाओं और उनके कर्मचारियों ने ईस्ट विंग में इतिहास देखा, जिसे प्रथम महिला लॉरा बुश की चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में काम करने वाली अनीता मैकब्राइड ने 'उद्देश्य और सेवा का स्थान' बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ेंः शहबाज शरीफ-आसिम मुनीर दोनों... ट्रंप के 'बोल वचन' सुन गदगद हो गई PAK की शैतान जोड़ी!

मैकब्राइड ने द एसोसिएटेड प्रेस से बातचीत करते हुए बताया,'इन दीवारों को तोड़ने से वहां हमने जो कार्य किए, उनकी महत्ता कम नहीं होती.' मैकब्राइड ने आगे बताय कि वह बॉलरूम के अतिरिक्त निर्माण का समर्थन करती हैं क्योंकि 'बड़ा और महंगा टेंट विकल्प' जो तब उपयोग किया जाता था जब अतिथि सूची व्हाइट हाउस के अंदर आराम से समायोजित होने से अधिक लंबी होती थी, वह टिकाऊ नहीं होता था. तंबू लॉन को नुकसान पहुंचाते हैं और इसके लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, जैसे कि बाहरी शौचालय और लोगों को इधर-उधर ले जाने के लिए ट्रॉली, खासकर खराब मौसम में.

प्रथम महिला मिशेल ओबामा की नीति निदेशक कृष ओ'मारा विग्नाराजा ने कहा कि यह ईस्ट विंग पर बुलडोजर एक्शन वहां की विरासत के लिए एक 'प्रतीकात्मक आघात' था, जो एक ऐसी जगह थी जहाँ महिलाओं ने इतिहास रचा. उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था,'ईस्ट विंग एक भौतिक स्थान था जिसने प्रथम महिला की भूमिका को सामाजिक मेजबान से लेकर विभिन्न मुद्दों पर एक शक्तिशाली वकील के रूप में विकसित होते देखा.' यहां ईस्ट विंग और वहां समय बिताने वाली प्रथम महिलाओं से जुड़े कुछ इतिहास पर एक नज़र डालते हैं.

यह भी पढ़ेंः हरकतों से बाज नहीं आ रहे ट्रंप, भारत को लेकर फिर बोला झूठ? दोहराई रूसी तेल वाली बात

वह पहली प्रथम महिला थीं जिनका ईस्ट विंग में अपना कार्यालय था. कार्टर से पहले अधिकांश प्रथम महिलाएं निवास के दूसरे या तीसरे माले के निजी रहने वाले क्वार्टरों से काम करती थीं. कार्टर एक ऐसी जगह चाहती थीं जहां वे काम और घर को अलग कर सकें. उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा था, 'मुझे हमेशा एक ऐसी निजी जगह की ज़रूरत होती है जहां मुझे तैयार होने या मेकअप करने की ज़रूरत न हो. प्रथम महिला के कर्मचारियों के कार्यालय हमेशा ईस्ट विंग में थे, और यह मेरे कार्यालय के लिए भी एकदम सही जगह लगी.'

यह भी पढ़ेंः  प्रेग्नेंट हो गईं दुनिया की पहली AI मंत्री! अब बनेंगी 83 बच्चों की मां?

अपने संस्मरण में कार्टर ने सर्दियों के महीनों में अपने कार्यालय तक जाने के अपने पसंदीदा रास्ते के बारे में लिखा. वह तहखाने से होकर गुजरती थीं जहां से लॉन्ड्री रूम, वर्कशॉप और राष्ट्रपति व उनके कर्मचारियों के लिए रखा गया बम शेल्टर था. राष्ट्रपति जिमी कार्टर के ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम के कारण ऊपर निवास में थर्मोस्टेट को काफी कम कर दिया गया था, जिससे ईस्ट विंग इतना ठंडा हो गया था कि उन्हें लंबे अंडरवियर पहनने पड़ते थे. निवास के एक कर्मचारी द्वारा दिखाया गया भूमिगत मार्ग कुछ राहत प्रदान करता था. 

1980 के दशक की शुरुआत में ईस्ट विंग की तस्वीरें प्रथम महिला को अपनी प्रेस सचिव शीला टेट सहित कर्मचारियों के साथ बैठक करते हुए दिखाती हैं. अमेरिकियों की एक पीढ़ी के लिए, नैन्सी रीगन का नाम सबसे अधिक 'जस्ट से नो' वाक्यांश से जुड़ा था, जो उनके नशीली दवाओं के दुरुपयोग विरोधी कार्यक्रम का प्रतीक था, जिसे उन्होंने अपने व्हाइट हाउस कार्यकाल का एक मुख्य आकर्षण बनाया. जैसा कि रीगन ने एक बार याद किया, इस अभियान का विचार 1982 में कैलिफोर्निया के ओकलैंड में स्कूली बच्चों के साथ मुलाकात के दौरान सामने आया. 'एक छोटी लड़की ने हाथ उठाकर कहा, श्रीमती रीगन, अगर कोई आपको ड्रग्स ऑफर करे तो आप क्या करेंगी?' और मैंने कहा, 'बस, ना कह दो.' और यहीं से यह शुरू हुआ.'

क्लिंटन ने इतिहास को चुनौती दी और पहली ऐसी प्रथम महिला बनीं जिन्होंने अपने कार्यालय को ईस्ट विंग के बजाय वेस्ट विंग में रखने की मांग की. अपने संस्मरण में, क्लिंटन ने लिखा कि वह चाहती थीं कि उनके कर्मचारी राष्ट्रपति की टीम के साथ 'भौतिक रूप से एकीकृत' हों. प्रथम महिला का कार्यालय अब जिसे आइजनहावर कार्यकारी कार्यालय भवन कहा जाता है, वहां स्थानांतरित कर दिया गया जबकि क्लिंटन को वेस्ट विंग की दूसरी मंजिल पर एक कार्यालय आवंटित किया गया. क्लिंटन ने बाद में लिखा, 'यह व्हाइट हाउस के इतिहास में एक और अभूतपूर्व घटना थी और जल्द ही देर रात के कॉमेडियनों और राजनीतिक पंडितों के लिए चर्चा का विषय बन गई.'

यह भी पढ़ेंः Explainer: क्या होता है चिकन गन टेस्ट, जिसमें विमानों पर दागे जाते हैं जिंदा मुर्गे?

बुश ने अपने संस्मरण में 11 सितंबर के हमलों के बाद व्हाइट हाउस में हालात के बारे में लिखा. उनके अधिकांश कर्मचारी, जो तब 20 के दशक में थे, 'अपनी ऊंची एड़ी की सैंडल उतारकर ईस्ट विंग से भाग गए' जब उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागने के लिए कहा गया, क्योंकि खबरें थीं कि व्हाइट हाउस एक निशाना था.

मिशेल ओबामा देश की पहली अश्वेत महिला थीं जो देश की प्रथम महिला बनी. उन्होंने लिखा,'अब उनसे उस इमारत में काम पर वापस आने के लिए कहा जा रहा था जिसे सभी एक निशाना मानते थे, और एक ऐसे राष्ट्रपति और देश के लिए जो युद्ध में होगा.' मिशेल ओबामा एक वैश्विक रोल मॉडल और स्टाइल आइकन बन गईं, जिन्होंने अपनी 'लेट्स मूव' पहल के माध्यम से बच्चों के पोषण में सुधार की वकालत की. उन्होंने और उनके ईस्ट विंग कर्मचारियों ने सैन्य परिवारों का समर्थन करने और विकासशील देशों में लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया.उस समय की तस्वीरें दिखाती हैं कि ओबामा स्कूल पोषण और उनके द्वारा बनाए गए व्हाइट हाउस गार्डन के बारे में ऑनलाइन चैट के दौरान लैपटॉप पर टाइप कर रही थीं.

ट्रंप ने प्रथम महिला की भूमिका की सीमाओं को तोड़ा, क्योंकि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के शुरुआती महीनों में व्हाइट हाउस में नहीं रहीं. वह अपने तत्कालीन स्कूल जाने वाले बेटे बैरन के साथ न्यूयॉर्क में रहीं, ताकि उसे मध्य-वर्ष में स्कूल न बदलना पड़े. जब वह अंततः व्हाइट हाउस में आईं, तो उन्होंने और उनके ईस्ट विंग सहायकों ने 'बी बेस्ट' नामक एक पहल शुरू की, जो बच्चों की भलाई, ओपियोइड दुरुपयोग और ऑनलाइन सुरक्षा पर केंद्रित थी. बाइडेन पहली ऐसी प्रथम महिला थीं जिन्होंने व्हाइट हाउस के बाहर अपने करियर को जारी रखा. लंबे समय तक सामुदायिक कॉलेज में अंग्रेजी की प्रोफेसर रहीं, वह प्रथम महिला के रूप में सप्ताह में दो बार पढ़ाती थीं. लेकिन अपने ईस्ट विंग कार्य में, वह सैन्य परिवारों की समर्थक थीं. उनके दिवंगत पिता और उनके दिवंगत बेटे ब्यू ने सेना में सेवा की थी. बाइडेन ने कैंसर के इलाज के लिए अनुसंधान की वकालत की और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अनुसंधान हेतु लाखों डॉलर की निधि भी हासिल की.

यह भी पढ़ेंः  14000 किलोमीटर तक अचूक... पुतिन ने दुनिया को दिखाई Burevestnik न्यूक्लियर मिसाइल

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

White HouseDonald Trump

Trending news

आ गया खतरनाक साइक्लोन मोंथा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए रेड अलर्ट
Cyclone Montha
आ गया खतरनाक साइक्लोन मोंथा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए रेड अलर्ट
सुपर से ऊपर हो जाएगी स्पेस में ISRO की पावर, इस दिन लॉन्च होगा ये धाकड़ सैटेलाइट
ISRO
सुपर से ऊपर हो जाएगी स्पेस में ISRO की पावर, इस दिन लॉन्च होगा ये धाकड़ सैटेलाइट
पश्चिम बंगाल में कस्टम अफसर और पत्नी को ऑटो चालकों ने घर में घुसकर पीटा, गाजी पकड़ा
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में कस्टम अफसर और पत्नी को ऑटो चालकों ने घर में घुसकर पीटा, गाजी पकड़ा
Bihar: बिहार में मुसलमान किसके साथ, BJP को छोड़कर सब जुटे 'भाईजान' को लुभाने
bihar
Bihar: बिहार में मुसलमान किसके साथ, BJP को छोड़कर सब जुटे 'भाईजान' को लुभाने
उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पार्टी में बढ़ने लगी 'बगावत', एक और सांसद ने खोला मोर्चा
Today Latest Hindi News
उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पार्टी में बढ़ने लगी 'बगावत', एक और सांसद ने खोला मोर्चा
महबूबा मुफ़्ती का NC पर हमला, दिलाई सीएम उमर अब्दुल्ला के धोखे की याद
Budgam By Election
महबूबा मुफ़्ती का NC पर हमला, दिलाई सीएम उमर अब्दुल्ला के धोखे की याद
डेरा सच्चा सौदा के लेनदेन की जांच...जस्टिस सूर्यकांत के वो फैसले, जो बने नजीर
53rd CJI
डेरा सच्चा सौदा के लेनदेन की जांच...जस्टिस सूर्यकांत के वो फैसले, जो बने नजीर
'हर त्रासदी में दोस्तों के साथ खड़ा है भारत', ASEAN समिट में बोले PM मोदी
ASEAN summit
'हर त्रासदी में दोस्तों के साथ खड़ा है भारत', ASEAN समिट में बोले PM मोदी
सख्त कार्रवाई होगी ऐसे मामलों में मैं.... महिली डॉक्टर की आत्महत्या पर बोले फडणवीस
Satara Suicide Case
सख्त कार्रवाई होगी ऐसे मामलों में मैं.... महिली डॉक्टर की आत्महत्या पर बोले फडणवीस
केरल HC ने बताया, मां को क्यों लौटानी पड़ी बच्चों के PPF खातों के ब्याज की रकम?
Kerala High Court
केरल HC ने बताया, मां को क्यों लौटानी पड़ी बच्चों के PPF खातों के ब्याज की रकम?