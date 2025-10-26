जहां US की फर्स्ट लेडीज ने रचा था इतिहास, ट्रंप ने व्हाइट हाउस की उस जगह पर चलवा दिया बुलडोजर

बेट्टी फोर्ड ने कथित तौर पर कहा था कि यदि व्हाइट हाउस का वेस्ट विंग राष्ट्र का 'दिमाग' है, तो ईस्ट विंग - जो परंपरागत रूप से प्रथम महिलाओं का शक्ति केंद्र रहा है वह राष्ट्र का 'दिल' है. यह 'दिल' 100 से अधिक वर्षों तक धड़कता रहा, क्योंकि प्रथम महिलाएं और उनकी टीमें ईस्ट विंग के कार्यालयों से नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने, साक्षरता को बढ़ावा देने, और व्हाइट हाउस को सुंदर बनाने व संरक्षित करने जैसे कार्यों पर काम करती रहीं. यहीं पर उन्होंने व्हाइट हाउस के राजकीय भोजों की योजना बनाई. पिछले हफ्ते जब ईस्ट विंग के दो मंजिला कार्यालयों और स्वागत कक्षों पर बुलडोजर एक्शन हुआ तब उसके साथ ही इसका इतिहास भी खत्म हो गया.

रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस 300 मिलियन डॉलर के एक बॉलरूम के निर्माण के लिए इस विंग को ध्वस्त करवाया. हालांकि अभी भी उनको इस योजना की कोई स्वीकृति नहीं मिली है. पूर्व रियल एस्टेट डेवलपर ट्रंप लंबे समय से व्हाइट हाउस में एक बड़ा बॉलरूम बनाने का प्लान बनाए हुए थे. 2010 में उन्होंने डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति बराक ओबामा के एक शीर्ष सलाहकार को फोन करके एक बॉलरूम बनाने की पेशकश की थी. ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में व्हाइट हाउस के राजकीय भोजों को दक्षिण लॉन पर तंबुओं के नीचे आयोजित करने की प्रथा के प्रति अपनी नापसंदगी को कभी छिपाया नहीं. इस पेशकश पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

अब अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप तेजी से अपनी इच्छाओं को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. इसे वो 'महान विरासत परियोजना' कहते हैं. उन्होंने ईस्ट विंग के विध्वंस और अपनी बॉलरूम योजनाओं को यह कहकर उचित ठहराने की कोशिश की है कि उनके कुछ पूर्ववर्तियों ने भी वर्षों में व्हाइट हाउस में जोड़-तोड़ किए थे. प्रथम महिलाओं और उनके कर्मचारियों ने ईस्ट विंग में इतिहास देखा, जिसे प्रथम महिला लॉरा बुश की चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में काम करने वाली अनीता मैकब्राइड ने 'उद्देश्य और सेवा का स्थान' बताया.

मैकब्राइड ने द एसोसिएटेड प्रेस से बातचीत करते हुए बताया,'इन दीवारों को तोड़ने से वहां हमने जो कार्य किए, उनकी महत्ता कम नहीं होती.' मैकब्राइड ने आगे बताय कि वह बॉलरूम के अतिरिक्त निर्माण का समर्थन करती हैं क्योंकि 'बड़ा और महंगा टेंट विकल्प' जो तब उपयोग किया जाता था जब अतिथि सूची व्हाइट हाउस के अंदर आराम से समायोजित होने से अधिक लंबी होती थी, वह टिकाऊ नहीं होता था. तंबू लॉन को नुकसान पहुंचाते हैं और इसके लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, जैसे कि बाहरी शौचालय और लोगों को इधर-उधर ले जाने के लिए ट्रॉली, खासकर खराब मौसम में.

प्रथम महिला मिशेल ओबामा की नीति निदेशक कृष ओ'मारा विग्नाराजा ने कहा कि यह ईस्ट विंग पर बुलडोजर एक्शन वहां की विरासत के लिए एक 'प्रतीकात्मक आघात' था, जो एक ऐसी जगह थी जहाँ महिलाओं ने इतिहास रचा. उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था,'ईस्ट विंग एक भौतिक स्थान था जिसने प्रथम महिला की भूमिका को सामाजिक मेजबान से लेकर विभिन्न मुद्दों पर एक शक्तिशाली वकील के रूप में विकसित होते देखा.' यहां ईस्ट विंग और वहां समय बिताने वाली प्रथम महिलाओं से जुड़े कुछ इतिहास पर एक नज़र डालते हैं.

वह पहली प्रथम महिला थीं जिनका ईस्ट विंग में अपना कार्यालय था. कार्टर से पहले अधिकांश प्रथम महिलाएं निवास के दूसरे या तीसरे माले के निजी रहने वाले क्वार्टरों से काम करती थीं. कार्टर एक ऐसी जगह चाहती थीं जहां वे काम और घर को अलग कर सकें. उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा था, 'मुझे हमेशा एक ऐसी निजी जगह की ज़रूरत होती है जहां मुझे तैयार होने या मेकअप करने की ज़रूरत न हो. प्रथम महिला के कर्मचारियों के कार्यालय हमेशा ईस्ट विंग में थे, और यह मेरे कार्यालय के लिए भी एकदम सही जगह लगी.'

अपने संस्मरण में कार्टर ने सर्दियों के महीनों में अपने कार्यालय तक जाने के अपने पसंदीदा रास्ते के बारे में लिखा. वह तहखाने से होकर गुजरती थीं जहां से लॉन्ड्री रूम, वर्कशॉप और राष्ट्रपति व उनके कर्मचारियों के लिए रखा गया बम शेल्टर था. राष्ट्रपति जिमी कार्टर के ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम के कारण ऊपर निवास में थर्मोस्टेट को काफी कम कर दिया गया था, जिससे ईस्ट विंग इतना ठंडा हो गया था कि उन्हें लंबे अंडरवियर पहनने पड़ते थे. निवास के एक कर्मचारी द्वारा दिखाया गया भूमिगत मार्ग कुछ राहत प्रदान करता था.

1980 के दशक की शुरुआत में ईस्ट विंग की तस्वीरें प्रथम महिला को अपनी प्रेस सचिव शीला टेट सहित कर्मचारियों के साथ बैठक करते हुए दिखाती हैं. अमेरिकियों की एक पीढ़ी के लिए, नैन्सी रीगन का नाम सबसे अधिक 'जस्ट से नो' वाक्यांश से जुड़ा था, जो उनके नशीली दवाओं के दुरुपयोग विरोधी कार्यक्रम का प्रतीक था, जिसे उन्होंने अपने व्हाइट हाउस कार्यकाल का एक मुख्य आकर्षण बनाया. जैसा कि रीगन ने एक बार याद किया, इस अभियान का विचार 1982 में कैलिफोर्निया के ओकलैंड में स्कूली बच्चों के साथ मुलाकात के दौरान सामने आया. 'एक छोटी लड़की ने हाथ उठाकर कहा, श्रीमती रीगन, अगर कोई आपको ड्रग्स ऑफर करे तो आप क्या करेंगी?' और मैंने कहा, 'बस, ना कह दो.' और यहीं से यह शुरू हुआ.'

क्लिंटन ने इतिहास को चुनौती दी और पहली ऐसी प्रथम महिला बनीं जिन्होंने अपने कार्यालय को ईस्ट विंग के बजाय वेस्ट विंग में रखने की मांग की. अपने संस्मरण में, क्लिंटन ने लिखा कि वह चाहती थीं कि उनके कर्मचारी राष्ट्रपति की टीम के साथ 'भौतिक रूप से एकीकृत' हों. प्रथम महिला का कार्यालय अब जिसे आइजनहावर कार्यकारी कार्यालय भवन कहा जाता है, वहां स्थानांतरित कर दिया गया जबकि क्लिंटन को वेस्ट विंग की दूसरी मंजिल पर एक कार्यालय आवंटित किया गया. क्लिंटन ने बाद में लिखा, 'यह व्हाइट हाउस के इतिहास में एक और अभूतपूर्व घटना थी और जल्द ही देर रात के कॉमेडियनों और राजनीतिक पंडितों के लिए चर्चा का विषय बन गई.'

बुश ने अपने संस्मरण में 11 सितंबर के हमलों के बाद व्हाइट हाउस में हालात के बारे में लिखा. उनके अधिकांश कर्मचारी, जो तब 20 के दशक में थे, 'अपनी ऊंची एड़ी की सैंडल उतारकर ईस्ट विंग से भाग गए' जब उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागने के लिए कहा गया, क्योंकि खबरें थीं कि व्हाइट हाउस एक निशाना था.

मिशेल ओबामा देश की पहली अश्वेत महिला थीं जो देश की प्रथम महिला बनी. उन्होंने लिखा,'अब उनसे उस इमारत में काम पर वापस आने के लिए कहा जा रहा था जिसे सभी एक निशाना मानते थे, और एक ऐसे राष्ट्रपति और देश के लिए जो युद्ध में होगा.' मिशेल ओबामा एक वैश्विक रोल मॉडल और स्टाइल आइकन बन गईं, जिन्होंने अपनी 'लेट्स मूव' पहल के माध्यम से बच्चों के पोषण में सुधार की वकालत की. उन्होंने और उनके ईस्ट विंग कर्मचारियों ने सैन्य परिवारों का समर्थन करने और विकासशील देशों में लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया.उस समय की तस्वीरें दिखाती हैं कि ओबामा स्कूल पोषण और उनके द्वारा बनाए गए व्हाइट हाउस गार्डन के बारे में ऑनलाइन चैट के दौरान लैपटॉप पर टाइप कर रही थीं.

ट्रंप ने प्रथम महिला की भूमिका की सीमाओं को तोड़ा, क्योंकि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के शुरुआती महीनों में व्हाइट हाउस में नहीं रहीं. वह अपने तत्कालीन स्कूल जाने वाले बेटे बैरन के साथ न्यूयॉर्क में रहीं, ताकि उसे मध्य-वर्ष में स्कूल न बदलना पड़े. जब वह अंततः व्हाइट हाउस में आईं, तो उन्होंने और उनके ईस्ट विंग सहायकों ने 'बी बेस्ट' नामक एक पहल शुरू की, जो बच्चों की भलाई, ओपियोइड दुरुपयोग और ऑनलाइन सुरक्षा पर केंद्रित थी. बाइडेन पहली ऐसी प्रथम महिला थीं जिन्होंने व्हाइट हाउस के बाहर अपने करियर को जारी रखा. लंबे समय तक सामुदायिक कॉलेज में अंग्रेजी की प्रोफेसर रहीं, वह प्रथम महिला के रूप में सप्ताह में दो बार पढ़ाती थीं. लेकिन अपने ईस्ट विंग कार्य में, वह सैन्य परिवारों की समर्थक थीं. उनके दिवंगत पिता और उनके दिवंगत बेटे ब्यू ने सेना में सेवा की थी. बाइडेन ने कैंसर के इलाज के लिए अनुसंधान की वकालत की और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अनुसंधान हेतु लाखों डॉलर की निधि भी हासिल की.

