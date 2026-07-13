ईरान का 'फारूर आइलैंड' अमेरिकी बमबारी से दहला; जानें क्यों होर्मुज स्ट्रेट का यह छोटा द्वीप बना महायुद्ध का एपिसेंटर

US-Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब फारस की खाड़ी के छोटे लेकिन बेहद संवेदनशील द्वीपों तक फैल चुकी है. अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित फारूर आइलैंड (Farur Island) पर भीषण बमबारी की है.
भौगोलिक रूप से, फारूर आइलैंड ईरान के होर्मुजगन प्रांत (Hormozgan Province) में बंदर लेंगेह (Bandar Lengeh) बंदरगाह शहर के करीब फारस की खाड़ी में स्थित है. यह द्वीप दुनिया की सबसे व्यस्त समुद्री लाइफलाइन होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के ठीक मुहाने पर है. चूंकि इस पतले समुद्री रास्ते से दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20% गुजरता है, इसलिए ईरान ने इस द्वीप पर अपने एडवांस्ड कोस्टल सर्विलांस सिस्टम, सैन्य ठिकाने और एंटी-शिप मिसाइलें तैनात कर रखी हैं, जो सीधे ग्लोबल शिपिंग रूट्स पर नजर रखती हैं.
ईरान की मीडिया एजेंसी के मुताबिक, फारूर आइलैंड पर हुए इस अमेरिकी हमले में भारी नुकसान हुआ है. हमले में द्वीप पर तैनात एक ईरानी टेलीकम्युनिकेशन अधिकारी की मौत हो गई है, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. ईरानी प्रशासन ने अभी तक घायलों की पहचान और सटीक सैन्य ठिकानों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं, लेकिन द्वीप का कम्युनिकेशन नेटवर्क बुरी तरह ठप हो चुका है.
अमेरिकी रक्षा मंत्रालय (Pentagon) ने हताहतों की संख्या पर सीधे टिप्पणी नहीं की है, लेकिन उनका कहना है कि अमेरिकी सेना केवल उन्हीं मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बना रही है, जो अंतरराष्ट्रीय कमर्शियल जहाजों के लिए खतरा बने हुए थे.
फारूर आइलैंड पर हुआ ये हमला अमेरिका के उस मेगा-मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा है, जिसके तहत दक्षिणी ईरान के पूरे तटीय बेल्ट को निशाना बनाया जा रहा है. पिछले कुछ घंटों में ईरान के कई मुख्य इलाकों में एक साथ बड़े धमाके दर्ज किए गए हैं. इनमें ईरान का मुख्य नौसैनिक मुख्यालय बंदर अब्बास (Bandar Abbas), फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप केशम आइलैंड (Qeshm Island), सिरिक और बंदर लेंगेह शामिल हैं.
ईरानी अधिकारियों का आरोप है कि अमेरिका के इन अंधाधुंध हमलों में नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंच रहा है और मासूमों की जान जा रही है. वहीं, होर्मुज स्ट्रेट की पूर्ण नाकेबंदी के बाद इस पूरे एनर्जी कॉरिडोर पर युद्ध के काले बादल गहरे हो गए हैं.