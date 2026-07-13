Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /ईरान का फारूर आइलैंड अमेरिकी बमबारी से दहला; जानें क्यों होर्मुज स्ट्रेट का यह छोटा द्वीप बना महायुद्ध का एपिसेंटर

ईरान का 'फारूर आइलैंड' अमेरिकी बमबारी से दहला; जानें क्यों होर्मुज स्ट्रेट का यह छोटा द्वीप बना महायुद्ध का एपिसेंटर

Farur Island Attack: अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट के पास स्थित ईरान के रणनीतिक फारूर द्वीप पर भीषण बमबारी की है, जिसमें एक ईरानी अधिकारी की मौत हो गई. दक्षिणी ईरान के तटीय सैन्य और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर किए गए इस हमले से वैश्विक तेल मार्ग पर संकट गहरा गया है. आइए जानते हैं कि अमेरिका ने इस बार इस छोटे से आइलैंड को अपने हिट प्वाइंट में सबसे ऊपर क्यों रखा है.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jul 13, 2026, 08:22 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:36 AM IST
ईरान का 'फारूर आइलैंड' अमेरिकी बमबारी से दहला; जानें क्यों होर्मुज स्ट्रेट का यह छोटा द्वीप बना महायुद्ध का एपिसेंटर
Image Credit: Farur Island Attack

About the Author

Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिल्ली-NCR में जर्जर इमारतों से मंडरा रहा मौत का साया, कड़े नियम बनाने की उठी मांग
Delhi-NCR Building Collapse38 min ago
2
Gold rate50 min ago
3
Sunita Ahuja1 hr ago
4
Ind vs Eng1 hr ago
5
Egypt1 hr ago