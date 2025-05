Guyana Hanuman Statue: 14000 किमी दूर बसता है मिनी इंडिया, गदा लेकर विराजमान हुए बजरंगबली

Indians in Guyana: भारत से 14,609 किमी की हवाई दूरी पर एक छोटा सा देश है गयाना. कुछ लोग इस दक्षिण अमेरिकी देश को गुयाना भी कहते हैं. आपको जानकर गर्व होगा कि यहां 40 फीसदी से ज्यादा लोग भारतीय मूल के रहते हैं. यहां हिंदी भाषा और हिंदू समुदाय आसानी से देखने और सुनने को मिल जाएगा. अब यहां गदा लिए हुए 16 फीट के भगवान हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है.

तस्वीर देखिए आपको लगेगा कि यह कोई भारत का गांव होगा. पीछे लाल झंडे और मंदिर के गेट पर 'सीता राम राधा श्याम मंदिर' हिंदी में लिखा दिखाई दे रहा है. गयाना स्थित भारतीय उच्चायोग ने यह तस्वीर शेयर करते हुए बताया है कि सीता राम राधे श्याम मंदिर, स्पार्टा में हनुमान जी की मूर्ति स्थापना आस्था और विश्वास का प्रतीक है. उच्चायोग ने प्रार्थना की है कि भगवान बजरंगबली आशीर्वाद दें जिससे भारत और गयाना के संबंध और मजबूत हो सकें.

A 16 feet Murti of Bhagawan Hanuman ji has been installed in Essequibo at the Seeta Ram Radhey Shyam Mandir in Sparta- as a symbol of faith, friendship and firm resolve. May Lord Bajrangabali bless us in our efforts to forge closer people to people ties between India and Guyana.… pic.twitter.com/CtKOMcwy4q

— India in Guyana (@IndiainGuyana) May 18, 2025