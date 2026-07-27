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दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, जिसके सामने कई मुल्कों का आकार भी है छोटा; जहां रनवे से ज्यादा नजर आती है खाली जमीन

World Largest Airport: क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहां हैं. वह एक ऐसा एयरपोर्ट है, जिसके सामने कई मुल्कों का कुल आकार भी छोटा नजर आता है. दिल्ली-मुंबई जैसे शहर भी उस एयरपोर्ट के सामने छोटे नजर आते हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 27, 2026, 05:31 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 05:31 AM IST
दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, जिसके सामने कई मुल्कों का आकार भी है छोटा; जहां रनवे से ज्यादा नजर आती है खाली जमीन

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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