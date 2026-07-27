/दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, जिसके सामने कई मुल्कों का आकार भी है छोटा; जहां रनवे से ज्यादा नजर आती है खाली जमीन

Where is World Largest Airport Located? दूसरे देश या राज्यों-शहरों में कम समय में आने-जाने का बढ़िया साधन हवाई मार्ग माना जाता है. इसके लिए भारत समेत दुनिया भर में हवाई अड्डे बने हुए हैं, जहां से आप फ्लाइट पकड़ सकते हैं. सभी हवाई अड्डे अपने साथ कोई न कोई खासियत समेटे हुए होते हैं. लेकिन क्या आप दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के बारे में जानते हैं, जो अपने आकार के हिसाब से छोटा शहर नजर आता है. यह हवाई अड्डा इतना बड़ा है कि दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता जैसे शहर भी इसके सामने छोटे दिखाई देते हैं. अपने विशाकल आकार की वजह से इस हवाई अड्डे को दुनिया का 'विमानन का जाइंट' (Aviation Giant) भी कहा जाता है. आइए जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहां है.